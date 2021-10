Vacunación de los chicos, clave para la inmunidad de rebaño

miércoles 27 de octubre de 2021 | 6:05hs.

Ciertamente el Covid-19 llegó para quedarse y no hay más que aprender a convivir con él haciéndole frente con acciones concretas como son la vacunación y las medidas de bioseguridad que tendrán que seguir vigentes.

En ese marco, la vacunación pediátrica representa un paso fundamental para lograr la llamada inmunidad de rebaño, es decir, cuando parte de una población se hace inmune a una enfermedad -por haberse contagiado previamente o por estar vacunado-, interrumpiendo la cadena epidemiológica entre las personas provocando una forma indirecta de protección contra la enfermedad previniendo que individuos no inmunizados se contagien.

Tal es así que en la Argentina “hay un buen avance” en la campaña de vacunación de adolescente y niños, que alcanza el 52,1% de los inscriptos en esos rangos etarios, según aseguró ayer la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. De esta forma, confirmó que se superó el 50% de inoculación entre 12 y 17 años, y se llegó al 22,4% en los niños entre 3 y 11 años, que iniciaron el esquema de vacunación.

En lo que respecta a Misiones 77.941 chicos de 3 a 17 años ya tienen la primera dosis y 25.345 lograron completar el esquema de inmunización.

“La infección por Covid-19 en la mayoría de los chicos es leve o con formas asintomáticas, la vacunación de esa población se basa en la estrategia de lograr la inmunidad de rebaño y en tratar de evitar la morbimortalidad de los adultos convivientes con estos chicos, también es una forma de disminuir los contagios en la familia, es decir, evitar que el chico actúe como reservorio de la enfermedad; asimismo es una manera de garantizar la presencialidad cuidada en las escuelas, algo que costó mucho conseguir”, enumeró Pablo Moreno, nuevo presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), en diálogo con El Territorio.

Moreno sostuvo que la sociedad tendrá que aprender a vivir con el virus Sars-Cov-2 y para ello es necesario buscar las mejores acciones para que en un marco de salud y equidad “todos podamos desarrollarnos y volver a la vida normal conviviendo con esta infección que llegó para quedarse”.

“Los más chicos tienen que vacunarse para proteger a su familias y sobre todo para pensar en evitar la morbimortalidad de los adultos de riesgo o los adultos mayores. El objetivo de la vacunación pediátrica es lograr la inmunidad de rebaño y por eso la Sociedad Argentina de Pediatría la ha apoyado”, aseguró el profesional de la salud.

Por su parte, el pediatra e infectólogo Oscar López recalcó que las vacunas son seguras, eficaces y previenen en un 90% de los casos la enfermedad grave o la internación en terapia intensiva. “Vacunarse no sólo es para cuidarse a uno sino que es para cuidar a los demás, es una actitud solidaria”, aseguró el médico que se desempeña en el Hospital Pediátrico Fernando Barreyro, de Posadas.

“A diferencia de la gripe, los niños no son hipercontagiadores del Covid-19, por lo general se contagian de los adultos, pero son portadores faríngeos del virus y lo pueden llevar de un lado a otro, donde está el abuelo que está enfermo y no se vacunó o tiene una sola dosis”, compartió.

Prevenir una próxima ola

Países como Rusia, Inglaterra, Lituania -por nombrar algunos- están viviendo una nueva ola del Covid-19 con numerosos contagios diarios y una de las razones responde a la baja captación de la vacunación en los menores de 18 años.

La vacunación en los chicos tiene el beneficio indirecto de aumentar la inmunidad colectiva, restringiendo la circulación viral y por lo tanto el contagio, internación y fallecimiento de mayores de edad. Las simulaciones estiman que la vacunación del 50% y 60% de niños y adolescentes podrían prevenir hasta unas 20 mil muertes de adultos por Covid-19 en el país durante el próximo año.

“De acuerdo a los datos científicos que hay y las proyecciones que se están haciendo, en un próximo brote con cualquier variante, en este caso la Delta, si no tenemos a los niños vacunados va a ser de mayor profundidad, con más casos, porque esta variante no es que sea más grave sino que es más contagiosa. Si tenemos niños vacunados no tendríamos niños enfermos y tampoco van a contagiar a los demás”, apuntó el infectólogo López.

Por otra parte, señaló que con la apertura de las fronteras habrá mayor afluencia de extranjeros, lo que hará que se aumente el riesgo de contagio.

“Es lamentable porque lo que nos estaba matando y ahora no tanto es el Covid-19 y es porque la vacuna está siendo efectiva. Pero no nos olvidemos que la pandemia no terminó, tenemos a nivel país un 40% de circulación del Delta y no tenemos que bajar los brazos”, reforzó el profesional.

Mientras que Moreno resaltó la figura del pediatra como médico de cabecera de las familias y la palabra autorizada para disipar cualquier duda de los padres y “en la medida que este profesional puede ofrecer herramientas y transmitirle seguridad los padres lo toman a bien”.

“La duda de las familias tiene que ver con que es una vacuna nueva, con un corto tiempo de desarrollo, son dudas que vienen con cualquier medicamento nuevo. También consultan si puede darse con otras vacunas del calendario y la respuesta es que sí, que no hay ningún problema”, comentó.

Y por último, agregó: “La vacunación es un hecho colectivo que garantiza salud global y comunitaria, permite disminuir la inequidad en un país que está muy marcado por inequidades. Ante la duda lo que sugiero a los padres es que se sienten a conversar con su pediatra de cabecera que es quien les va a hacer ver la importancia de la vacunación”.



Llegar a todos antes de que termine el año

En Misiones la vacunación de los adolescentes de 12 a 17 años empezó el pasado 3 de agosto y la de los niños de 3 a 11 años, el 12 de octubre. Actualmente se inocula a los más pequeños con la Sinopharm y a los más grandes con dosis de Moderna o Pfizer.

“Por lo que sabemos la vacunación pediátrica marcha bien en todo el país. El molde de la vacuna Sinopharm es conocido por los pediatras y por los que trabajamos en salud, es el mismo que usan otras como la antigripal”, acotó Pablo Moreno, presidente de la SAP.

En un principio se vacunó a los chicos con comorbilidades y a través de la inscripción por la app Alegra Med Misiones, en tanto ya es a demanda y se realizan operativos en barrios, Caps y escuelas para alcanzar a la gran mayoría antes de que termine el año.