Cuatro casos a la espera de ser ventilados en debate

domingo 24 de octubre de 2021 | 6:05hs.

El próximo 1 de noviembre, y durante varias jornadas previstas en el Tribunal Penal Uno de Eldorado, el soldado Carlos Luis Leandro Villar (21) se sentará en el banquillo de los acusados como el único sospechoso del femicidio de Vilma Mercado, una joven de 19 años de Puerto Iguazú que a finales de octubre de 2019 fue violada y asfixiada en un monte lindante a la ruta nacional 12.



Este expediente, como los que investigan los asesinatos de Raquel Pereira (22) y sus hijos Jefferson (8) y Thiago (3) en San Pedro, de Irma Ferreyra Da Rocha (47) y de Horacelia Marasca (16) -ambos en Posadas-, son algunos de los femicidios que esperan por ventilarse en instancia de debate oral.



El más cercano de los hechos a debatir, el de Vilma Mercado, tiene previsto cuatro jornadas a realizarse entre el 1 y el 8 de noviembre, ocasión en que deberán prestar su testimonio varios testigos de la causa, principalmente policías, peritos y familiares, tanto de la víctima como del acusado.



El soldado Villar llega a esta instancia detenido e imputado por “abuso sexual con acceso carnal en concurso real con el delito de homicidio agravado criminis causa, alevosía y femicidio”, figura bajo la cual es pasible de ser condenado a la pena de prisión perpetua (35 años de prisión efectiva).



El caso Vilma comenzó a investigarse como una desaparición de persona, ya que la joven había salido de su casa en el barrio Las Orquídeas de Iguazú el miércoles 23 de octubre de 2019 y nunca regresó. Al día siguiente su familia radicó la correspondiente denuncia.



A partir de ahí, los pesquisas fueron tratando de reconstruir los últimos pasos de la muchacha y así obtuvieron el dato de que esa noche ella tenía previsto encontrarse con un joven. Vilma les contó esto a sus compañeras, pero no reveló la identidad del sujeto y después de ello su WhatsApp estuvo en línea por última vez el jueves 24 a las 00.05.



Finalmente, los investigadores pudieron determinar quién era el muchacho y se trataba del soldado imputado, quien en esa primera entrevista con la Policía -aún como testigo- tuvo contradicciones en su relato, pero además de ello hubo otros elementos que lo dejaron definitivamente bajo la lupa: lesiones en sus manos y un chip de teléfono.



La muchacha fue encontrada finalmente el viernes 25. Tenía los pies atados con una soga y el rostro encintado, lo cual la terminó asfixiando y provocando la muerte, según estableció la autopsia.



Masacre en San Pedro

Hace dos semanas, este matutino confirmó que la fiscalía de Instrucción Tres de San Vicente solicitó la elevación a juicio de uno de los asesinatos múltiples -en este caso un femicidio seguido de dos femicidios vinculados- más crueles jamás cometidos en suelo misionero.



Y es queRaquel Pereira (22) y sus hijos Jefferson Aníbal (8) y Thiago Joaquín (3) fueron asesinados a machetazos por la ex pareja de la mujer, Silvio Mogarte (29), durante la tarde del 7 de agosto de 2019 en Colonia Fortaleza, una zona rural de la localidad de San Pedro.



Tal como informó El Territorio, el fiscal Rodolfo Cáceres solicitó la elevación a juicio, luego de recibir el expediente por parte del juez Gerardo Casco, titular del Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente.



De esta forma el caso fue girado al Tribunal Penal de Oberá, que deberá establecer fecha para el debate oral y público.



De acuerdo a la reconstrucción policial, el hombre asesinó a Raquel y sus hijos a machetazos en el patio de su casa, muy cerca de la letrina del lugar.



La violencia fue tanta, que hasta los médicos que hicieron la autopsia se sorprendieron. Raquel presentaba lesiones en las manos, cabeza y rostro, además de una puñalada que le atravesó el pulmón y el hígado, mientras que el mayor de los niños casi que fue diseccionado a la mitad.



El caso Irma

Otro resonante caso de femicidio que debía ventilarse a principios de agosto en el Tribunal Penal Uno de Posadas, pero que por la imposibilidad de ubicar a cinco de los 33 testigos que estaban citados para el debate se suspendió por segunda vez, es el de Irma Ferreyra Da Rocha (47).



Se trata de la mujer que falleció a causa de las graves lesiones que sufrió como consecuencia de una violación ocurrida en diciembre de 2016 en Garupá. El imputado es Alejandro “El Porteño” Esteche y está acusado por el delito de “abuso sexual calificado con muerte resultante”.



El debate oral por este caso ya había sido programado para septiembre de 2020, pero la defensa del acusado solicitó la suspensión del proceso al pedir la declaración presencial de un familiar de Esteche que reside en Buenos Aires y que estaba imposibilitada de venir a Misiones por la pandemia.



Irma y El Porteño se conocieron durante una fiesta de fin de año que se realizó el 17 de diciembre de 2016 en el predio la feria “La Economía”, ubicada en cercanías donde antiguamente estaba la Garita del Kilómetro 10, en Garupá.



Primero se habrían dirigido hasta un terreno baldío y luego hasta un túnel que se forma en el trazado de la autovía de la ruta nacional 12, donde se produjo el grave ultraje que derivó en la muerte de Ferreyra.



Los estudios médicos y forenses dictaminaron que la víctima había sido golpeada y abusada sexualmente con un objeto que le provocó daños irreversibles en sus partes íntimas y órganos internos.



Sin fecha para el juicio a Monzón

Quizás uno de los hechos más sangrientos de la historia policial posadeña en los últimos años es el de Horacelia Marasca (16), quien fue descuartizada a finales de agosto de 2015 en la Zona Oeste de la capital provincial por su pareja, Martín Monzón (37).



Este expediente debía comenzar a ventilarse el 9 de diciembre del año pasado en el Tribunal Penal Dos de Posadas, aunque un segundo planteo realizado por el defensor oficial del acusado hizo que el caso se suspende por segunda vez.



Lo mismo había sucedido en octubre de 2018 cuando el defensor de Monzón solicitó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) la utilización en su cliente de pentotal sódico, fármaco conocido como “suero de la verdad”, pero ningún organismo judicial de la provincia lo autorizó.



En tanto que el más reciente recurso defensivo planteado tiene que ver con un pedido de recusación hecho al juez César Yaya, quien en su rol de presidente del tribunal, a finales de 2020 mantuvo una audiencia remota por videollamada con el acusado para notificarle las fechas del debate.



En esa audiencia remota Monzón habría expresado sus intenciones de no acudir al debate y llegar a la firma de un juicio abreviado.Sin embargo, el abogado defensor consideró que lo realizado por Yaya constituyó “una toma de declaración” a su cliente y sostuvo que en ese caso él debía haber participado de la audiencia, por lo cual presentó un planteo de recusación hacia el magistrado.



Con ello, el proceso se volvió a trabar y aún no se conoció fecha para la realización del juicio.



El femicidio de Horacelia fue descubierto el 28 de agosto de 2015, pero tuvo su inicio varios días antes.Es que la adolescente había sido reportada como desaparecida once días antes, cuando el propio Monzón se presentó ante la Comisaría Séptima para denunciar que la joven había abandonado su casa en la chacra 150 de Villa Cabello y lo había dejado solo al cuidado del bebé de 7 meses que tenían en común.



El peor final se empezó a confirmar el 26 de agosto, cuando la Policía allanó la vivienda de la pareja y el reactivo de luminol develó un baño de sangre en el lugar.



La pesquisa reconstruyó que en ese lugar Horacelia no sólo había sido asesinada de tres puntazos -uno en el corazón-, sino que luego fue descuartizada, aunque sus restos no fueron hallados en la escena del crimen, sino que habían sido descartados en bolsas en alcantarillas con salida al arroyo Mártires.

