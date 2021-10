Femicidas, tras las rejas: los rostros de la peor violencia

domingo 24 de octubre de 2021 | 1:25hs.

Carlos Martín Ruiz Díaz (31), Daniel Omar Salvayot (21), Leopoldo Agustín Borovski (23) y Ariel Ángel Duarte (26) perdieron este año la -escasa- presunción de inocencia que aún conservaban. Los cuatro fueron condenados por la Justicia a penas de prisión perpetua por hechos de femicidio y se transformaron en los nuevos rostros de la violencia machista más extrema en Misiones.

Son de distintas localidades, tienen diferentes edades y provienen de distintos ámbitos y realidades sociales, pero todos guardan un oscuro factor en común: ejercieron violencia y terminaron siendo femicidas. Y así lo determinaron los distintos tribunales penales de la provincia que este año transformaron los expedientes en sentencias a prisión perpetua en sus contra.

Leopoldo Agustín Borovski estranguló a Fiorella Itatí Aghem, en 2019. Foto: Makarena Bordón.

Salvo que prospere alguna apelación, a todos ellos les depara un futuro de 35 años de prisión efectiva, es decir, de encierro pleno, sin beneficios de una libertad condicional hasta cumplir tres décadas y media viendo el sol solamente unas horas desde un patio de la cárcel.

Fuera de los presidios quedan los familiares de las víctimas, varias de ellas también presas, pero presas de una vida marcada por el dolor desde el momento de la pérdida de una hija, de una hermana, de una madre, de una amiga.

Mercedes, la mamá de Fiorella, tras escuchar el fallo condenatorio en Oberá. Foto: Makarena Bordón.

Así es el caso de Mercedes Pereira Gómez, madre de Fiorella Aghem (20), asesinada por Borovski en 2019, quien a pesar de la sentencia recientemente impartida contra el violento su dolor no merma. Nada podrá aliviarla. "Estoy trabajando todo el día para no recordar, pero llego a mi casa y comienza la tristeza. Tengo que ponerme fuerte para no entrar en estado depresivo", graficó con crudeza en diálogo con El Territorio.

Aunque la violencia siempre está presente, en lo que va del 2021 afortunadamente Misiones no registra casos que llegaron al resultado extremo que es el femicidio, lo cual marcaría una evidente evolución respecto a años anteriores donde el promedio de crímenes de este tipo rondaba entre los 5 y 10 casos por año.

"Yo creo que todo cambio a nivel gubernamental, de políticas públicas, es el resultado de las luchas colectivas y de las consecuencias de la falta de políticas. Hasta enero 2021, según el observatorio de Ni Una Menos teníamos un femicidio cada 40 horas. Quizá se estén activando los mecanismos necesarios para llegar a tiempo y evitar estos femicidios. Creo que en la provincia se está trabajando fuertemente en la temática, durante el 2020 hubo muchas capacitaciones de Ley Micaela a las fuerzas de seguridad, a la Justicia, en los distintos organismos de estados, ministerios de trabajo", analizó al respecto Maia Motte (29), integrante de la Red de Abogadas Feministas de Misiones.

Maia Mottes y Agustina Chiofalo, integrantes de la Red de Abogadas Feministas de Misiones. Foto: Natalia Guerrero.

Justamente, varias de las condenas por femicidio dictadas este año dejaron en evidencia las fallas del sistema. Fallas del sistema que dejaron desoladas a víctimas que se atrevieron a pedir auxilio pero sus alertas fueron desoídas.

Tal el caso de la propia Fiorella Aghem, que en dos oportunidades acudió a la Policía de San Vicente para denunciar a su pareja. Todo esto quedó expuesto en el juicio oral realizado en el Tribunal Penal Uno de Oberá, donde su madre Mercedes declaró como testigo y fue clara: "Primero y principal, no deberíamos estar acá. Si la Justicia hubiera actuado bien esto no tendría que haber pasado. Hubo varias denuncias previas. Me duele en el alma tener que estar acá".

La lucha hoy de Mercedes apunta hacia eso, a dar con todos los responsables que fallaron en el camino de auxiliar a Fiorella. "Son varios los que deberán rendir cuentas por el femicidio de Fiorella. Tengo claro que Borovski la mató, pero tiene que haber consecuencias para esa gente por el irreparable daño que nos hicieron", afirmó.

Ariel Ángel Duarte asesinó a Ruth Gómez, en Puerto Iguazú. Foto: Matías Bordón.

Ruth Gómez (17), la víctima de Duarte, por su parte, también dio alertas. Tres meses antes de ser asesinada de un disparo (al dictar sentencia la Justicia consideró que fue un crimen y no un hecho accidental), radicó una denuncia por violencia de género contra su concubino, aunque por su condición de vulnerabilidad al día siguiente regresó a manos del violento y nadie más hizo nada por ella.

Ante este panorama, este nuevo informe de El Territorio navega entre las condenas por femicidio que marcaron la agenda judicial del 2021 y las causas que están a la espera de debate oral, pero también llama a la siempre y necesaria reflexión que el tema merece, para seguir avanzando en el camino de la concientización, de la prevención y del Ni Una Menos.

La lucha de Mercedes tras la prisión perpetua para el femicida de su hija

Los violentos que fueron declarados femicidas en 2021

Abogadas feministas y los procesos judiciales con perspectiva de género

Cuatro casos a la espera de ser ventilados en debate