Aceleran motores en campaña

domingo 24 de octubre de 2021 | 6:05hs.

Faltan sólo 20 días para que un poco más de 34 millones de argentinos vuelvan a las urnas, el domingo 14 de noviembre, para elegir 24 senadores (del total de 72) en las provincias de Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. Y 127 diputados en todo el país (de un total de 257), de los cuales 3 se renuevan en Misiones. Al acercarse la fecha decisiva, comienzan a abundar las encuestas, que son en definitiva las fotos del momento, lo que significa que puede ir modificándose. En la provincia de Buenos Aires, donde se definen 35 nuevas bancas a diputados -no se votan senadores-, y de realizarse las elecciones en este momento existiría un empate técnico, según marca la intención de votos. Diego Santilli conseguiría 39.4%, seguido de Victoria Tolosa Paz 37.1%, según la consultora Raúl Aragón & Asociados. De esta manera, se achicaría la diferencia en la provincia de Buenos Aires entre la lista de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Como se recordará, en las elecciones primarias el bloque de Juntos sumó unos 3.262.253 (37,33%) votos a favor mientras que el Frente de Todos cosechó 2.905.720 adhesiones (33,25%). Muy por debajo de un dígito, según la misma consultora, se encuentran Mario Espert (con 7 puntos), Nicolás Del Caño (llega a 5) y Florencio Randazzo (4 puntos). Al final del cuadro Hotton no llega ni a los 2 puntos. Estos candidatos esta semana tuvieron un duro cruce verbal en un debate televisivo transmitido por el canal de cable Todo Noticias. Debatieron sobre calidad institucional, seguridad y justicia; política sanitaria en pandemia; y economía, educación y trabajo. Muchas voces se levantaron en queja respecto a por qué los debates no se realizan en una universidad pública como la UBA y que la transmisión sea en la TV Pública y libre para que los pueda levantar cualquier canal privado. En TN todos saben que algunos candidatos juegan de local, por la relación de los accionistas con la oposición y por su militancia antiperonismo desde hace años. También se critica que sólo les interesa potenciar el centralismo porteño y de la provincia de Buenos Aires. Presentan los debates y las disputas como si todo pasara por ahí.



En Caba

El escenario en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) es distinto. La consultora Opinaia concluye que, si las elecciones a Diputado Nacional en Caba fueran hoy, un 40% apoyaría a María Eugenia Vidal y un 21% a Leandro Santoro; seguidos por Javier Milei (18%), Myriam Bregman (4%) y Luis Zamora con un 3%. Todos descuentan que Vidal va a ganar con comodidad en la ciudad, el tema es ver si logra arañar el 50 por ciento de los sufragios, que es lo que sacó el espacio en el 2017 y con ello, renovar todas sus bancas.



Macri, en campaña, se resiste a declarar

Mauricio Macri recibió esta semana duros cuestionamientos por no presentarse a la declaración indagatoria. No se presentó al llamado del juez, pero sí a participar el jueves en la campaña con María Eugenia Vidal y luego hacer lo propio en Santiago del Estero. Por ahora sigue prometiendo sentarse ante el juez, mientras arma su agenda proselitista, para estar de recorridas en provincias de Buenos Aires y Córdoba. Como se sabe el juez subrogante de Dolores Martín Bava, espera escuchar a Macri respecto a la acusación por supuesto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan. Dirigentes del mismo espacio criticaron la resistencia de Macri de presentarse ante el magistrado, ya que siempre enarbolaron la importancia de respetar las instituciones como es la justicia. Al respecto, Facundo Manes criticó tal ausencia y le valió enojos internos de la conducción de Juntos por el Cambio ya que muchos salieron a respaldar a Macri, aunque no todos. Tras la segunda falta de Macri a presentarse ante la justicia, el diputado nacional y candidato a senador nacional por Juntos por el Cambio (JxC) en Córdoba, Luis Juez, criticó a Macri por este comportamiento y le pidió al referente del macrismo a que tenga otro tipo de conducta y eleve la vara ética. Ahora pareciera que los focus group le están dando mal en su evasiva judicial y prometió que esta vez, en su tercera citación, se presentará a declarar el próximo 28 de octubre. En cuanto a la marcha de la campaña, desde Juntos por el Cambio esperan seguir siendo quienes recojan en votos la indignación y frustración colectiva por la crisis económica y los efectos negativos de la pandemia. Creen que están cerca de repetir el triunfo de las Paso, quitarle el manejo del Senado al peronismo y sobre todo, están convencidos que el 2023 será de ellos. Para ello falta mucho, dos años en la Argentina son una eternidad y nadie tiene asegurado los resultados con tanto tiempo de anticipación. Macri ganó con contundencia las elecciones de medio término en el 2017 y a los dos años se fue en primera vuelta.



Intento de revertir resultados

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, tras los resultados adversos para el Frente de Todos, se metió de lleno en la campaña desde hace un tiempo. Esta semana reunió en Olivos a los ministros del Gabinete e intendentes del conurbano, para lanzar el desafío de dar vuelta el resultado y al considerar que ello es posible al contar con el diagnóstico adecuado. Además, les recordó, en presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el titular del bloque oficialista en esa cámara, Máximo Kirchner y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, los dos años de gobierno que se vienen por delante y que la sociedad argentina no perdonaría al justicialismo el retorno del macrismo. Para evitar que ello ocurra, los llamó a estar en la calle, militar, ir a buscar a los que no fueron a votar y brindar respuestas en cada barrio.



Precios congelados

Pero mientras salen a pedir votos, también avanzan en soluciones a los sectores más golpeados por la crisis. Por esta razón, esta semana el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, impuso el congelamiento de los precios de 1.432 productos de la canasta básica, para intentar moderar la inflación que tanto mal hace a los sectores de menor poder adquisitivo. La medida de retrotraer los precios de los productos al 1 de octubre y mantenerlos hasta el 7 de enero de 2022 ya está vigente y fue consensuada por un amplio porcentaje de los representantes de las empresas participantes. Como la adhesión empresarial no fue total, desde el Gobierno cuestionaron la falta de actitud colaborativa de algunos empresarios en este momento de crisis del país acelerado por la pandemia. Estas medidas a largo plazo no sirven, ya han fracasado, pero en el corto plazo es importante ponerles un límite a las subas descontroladas sin justificación alguna.



En la provincia

Desde el Frente de Todos, con Isaac Lenguaza a la cabeza, también se encuentran haciendo intensas campañas con los demás integrantes de la lista. En cuanto a las expectativas en llegar a ocupar la banca en la cámara de Diputados de la Nación, Lenguaza se mostró muy motivado en mejorar los números de las Primarias, ya que únicamente así les alcanzaría para conseguir una de las bancas que está en disputa en Misiones.



Les resulta un desafío aún mayor a las pequeñas representaciones políticas. El partido Obrero que lleva como candidato a Eduardo Cantero, comenzó también a intensificar la campaña, especialmente los feriados y fines de semanas con actos o cuando pueden abocarse de lleno a la campaña y en algunos horarios libres, recorridos en los barrios. Entre los actos programados se encuentran en agenda para los próximos días, tanto Oberá como Eldorado, si el tiempo lo permite.



En el partido Libertad, Valores y Cambio, Ninfa Alvarenga, con casi 20 mil votos en septiembre, deposita mucho la confianza en los jóvenes y son los que empujan el mensaje libertario, en sus recorridos como hicieron en la víspera en diversos municipios como Apóstoles, Alem y Oberá.



Con baile chamamecero

En Misiones, Martín Arjol como candidato de Juntos por el Cambio se mostró recorriendo la provincia y proponiendo cambiar lo que pasa en el país y poner un freno al gobierno nacional. Le juega en contra en su camino algunas políticas y proyectos del espacio al que responde a nivel nacional -que es Juntos por el Cambio-, como la propuesta de eliminar la indemnización por despidos que genera alto rechazo de la clase trabajadora o de bajar impuestos indiscriminadamente sin evaluar los servicios que brinda el estado, casi como respondiendo a las premisas impulsadas por Milei que los corre por derecha. En los últimos días se lo vio juntos nuevamente Arjol, Pedro Puerta y Pablo Velázquez, desde el día de la madre donde participaron de una chamameceada, haciendo campaña con los demás candidatos que integran la lista como Florencia Klipauka (Activar) y Cristian Klingbeil (UCR). Desde el espacio saben que el principal desafío es poder retener los votos obtenidos en las primarias de septiembre, donde con las cinco campañas diferentes que tuvieron, le dio tensión y volumen a la interna. Ahora en el cuarto oscuro sólo habrá cinco boletas y la competencia directa es entre ellos y la renovación.



Frente Renovador

En la renovación, se nota una intensa actividad para posicionar la figura del candidato a diputado nacional a Carlos Fernández, que está secundado por Claudia Gauto y Fernando Meza. Como jefe de campaña y sin descuidar la gestión, al gobernador Oscar Herrera Ahuad se lo vio muy activo en diversas reuniones y actividades proselitistas, como también a Hugo Passalacqua y Ricardo Wellbach que están recorriendo la provincia, llevando el mensaje y las propuestas del Frente Renovador. Pero no sólo ellos se encuentran militando, ahora se sumaron a hacer campaña ministros, diputados, intendentes, concejales y las diversas agrupaciones, por lo que afirman desde este espacio que ahora sí pusieron a funcionar toda la maquinaria electoral con la misión de retener las dos bancas que ponen en juego en noviembre.



Presupuesto

Misiones ya tiene aprobado el presupuesto 2022. Con ello, nuevamente se convirtió en la primera provincia del país en contar con las previsiones de gastos y recursos, que justamente le permite ser previsible en cuanto a los proyectos a ser encarados. Desde la misma administración provincial se resalta esta cuestión al destacar que ello conlleva seguridad y tranquilidad a los misioneros de que habrá un Estado presente, esto último en cuanto a ocuparse de la producción agraria, salud de calidad, educación de vanguardia, economía del conocimiento, generación de empleo, los programas Ahora Misiones y diversas obras públicas.



De esta manera con el apoyo de la totalidad de los bloques de la Legislatura, se estableció el Presupuesto para el próximo año que asciende a un poco más de 249.125.925.000 pesos. Para la Legislatura provincial, el monto aprobado es de 3.071.065.000 pesos. Las estimaciones para el Poder Ejecutivo se elevaron un 63,73% más al que se encuentra en ejecución de 152.155.514.000 pesos. Estos recursos están orientados casi en un 67% a rubros muy específicos como la salud, educación y bienestar social. Son áreas sobre las que este gobierno viene poniendo fuerte énfasis y nuevamente prevé hacerlo en el transcurso del próximo año. Del mismo modo en la sesión del jueves, se aprobó una iniciativa que permite a Misiones diferenciarse de otras provincias, ya que la norma aprobada permitirá mayor transparencia ante la posibilidad que tendrán todos los ciudadanos a los accesos a decretos, resoluciones y licitaciones y otras documentaciones oficiales que se publicarán en la aprobada versión digital del boletín oficial.



Gestiones

Esta semana el gobierno de la provincia, a través del gobernador Herrera Ahuad, siguió desarrollando intensas gestiones ante el gobierno nacional. La provincia sostiene el pedido de creación de una zona aduanera especial sin impuestos y pretende que se incluya en el Presupuesto nacional 2022. Como se sabe, tal iniciativa cuenta con la aprobación de todos los sectores de la provincia, porque de ponerse en marcha permitirá a la tierra colorada acceder a mejores precios y menores costos para poder exportar y se transformaría en un imán para atraer industrias y generar empleos. Como se sabe es una ley primero sancionada el año pasado y luego vetada por el presidente Alberto Fernández. Sumado a ello, Misiones sostiene el reclamo del artículo 10 de la ley de pymes y una contribución por los servicios ambientales, que representaría, una reparación histórica a favor de la provincia que siempre se hizo cargo del alto costo del cuidando de la selva que genera beneficios al país y al mundo, ya que se capta dióxido de carbono y se produce oxígeno. Por ello además Misiones salió a plantear que las grandes empresas deben compensar por ser las más contaminantes.