Pandora Papers: la Justicia chilena investigará a Piñera

sábado 09 de octubre de 2021 | 6:02hs.

La Justicia chilena aceptó ayer la apertura de un proceso de investigación penal contra el presidente Sebastián Piñera debido a la publicación de los Pandora Papers sobre negocios en paraísos fiscales que lo involucran, mientras se debate la posibilidad de que sea sometido a un juicio político a sólo meses de las elecciones y del fin de su mandato.



“El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admite a tramitación la querella interpuesta por el abogado Luis Rendón contra Sebastián Piñera”, informó a través de un comunicado el Poder Judicial de Chile.



El mandatario está acusado de participar en la venta de la empresa minera Dominga a través de un paraíso fiscal en las islas Vírgenes Británicas en 2010, mientras ejercía su primer mandato, lo que supondría un conflicto de intereses, que Piñera no obstante descartó.



Rendón, un abogado y activista ecológico, interpuso formalmente la querella acusando al presidente del delito de “negociación incompatible” ya que “el imputado tenía interés objetivo en que el negocio se concretase en plenitud, tanto por la parte vendedora como de la compradora”.



El gobierno rechazó la medida

El gobierno rechazó enfáticamente la medida por considerarla “difícil de comprender”.



“Respecto a la decisión anunciada por el Ministerio Público de iniciar una investigación sobre la compraventa de Minera Dominga, realizada en el año 2010, la Presidencia de la República reitera que existe un pronunciamiento de las máximas autoridades del Poder Judicial en relación a que los hechos investigados no constituyen delito y a la inocencia del presidente Sebastián Piñera”, indicó el gobierno en un comunicado.



La pena por cohecho conlleva cinco años de prisión, precisó la jefa anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera, quien agregó que dada “la gravedad de los hechos investigados”, la causa estará a cargo de una fiscal regional, en vez de uno local.



Piñera alegó que nunca supo de esta transacción y que al asumir el cargo entregó todas sus empresas a un fideicomiso ciego para evitar eventuales conflictos de interés.



Además del frente judicial, la bancada de diputados de oposición anunció que la próxima semana presentará una acusación constitucional (juicio político) en su contra.



Si bien el texto todavía no está redactado, el diputado socialista Jaime Naranjo, explicó que “los motivos y fundamentos de esa acusación van a estar basados por haber infringido el principio de probidad y por comprometer gravemente el honor de la patria”.