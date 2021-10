domingo 03 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Había una vez un niño llamado Daniel a quien sus padres educaban con mucho amor.



Ellos querían que su hijo transitara por el camino de la vida colmado de felicidad.



Para eso le enseñaban normas de conducta, esas que sirven para convivir mejor con las personas que te rodean y para abrir las puertas del éxito.



Un día, los padres le dijeron a Daniel:



-Hoy vamos a hablar de las malas palabras.



El niño los miró muy sorprendido:



- ¿De las malas palabras?



Por la cabeza se le cruzaron varias, algunas empezadas en c y otras empezadas en p.



- ¿ Hablar de las malas palabras? ¿De esas que no se deben decir?



-Hijo, las malas palabras a las que nos referimos no son las que vos estás pensando.



- ¿Hay más? ¿Hay otras? ¿Ustedes me las van a enseñar?



Daniel no podía salir del asombro.



- Mirá, hijo querido, hay malas palabras que la gente usa todos los días sin saber que son malas palabras…



- ………………..



_ … y ellas son: NO y PERO.



- ¿ Esas son malas palabras ?



- Sí, porque destruyen todos los sueños.



- ¿Cómo? No entiendo -contestó Daniel confundido.



- Por ejemplo: Vos vas a natación y querés alcanzar un récord, ¿verdad?



- Sí.



- Y trabajás mucho en eso.



- Sí.



- Te va bien y, de golpe, decís: PERO NO, NO puedo lograrlo. NO soy capaz. Has destruido tu sueño con las dos peores palabras del mundo. ¿Entendés cómo funciona?



- Totalmente. Y ahora mismo me voy a nadar. Practicaré, practicaré, practicaré y alcanzaré y mi record, apoyado en dos buenas palabras: SÍ y DALE. Gracias, queridos papá y mamá. Los amo. Chau chau.

Norma Varela

*Dedicado a mi nieto Valentín



La autora ha publicado más de una docena de libros. Socia fundadora de la A:L:A: Asociación Literaria de Alem.