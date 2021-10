Se abrió una nueva boca de erupción en el volcán

sábado 02 de octubre de 2021 | 6:02hs.

El geólogo el Ilustre Colegio de Geólogos José Luis Barrera no descarta que el volcán de Cumbre Vieja en La Palma pueda abrir nuevas bocas de erupción, además de la última boca doble que se registró durante la madrugada de ayer, situada a unos 450 metros al norte del cráter. La lava que emite es muy líquida y ganó terreno en dirección oeste.



Barrera explicó que ahora la colada es más fluida y está saliendo a una temperatura más alta que los primeros días.



Además, precisa que las primeras emisiones eran más explosivas a consecuencia de que los gases estaban “abriendo el conducto de emisión”, a modo de limpieza mientras que ahora, aunque siguen las explosiones, no son tan frecuentes e intensas como los primeros días.



Eso se debe a que el conducto de emisión está más limpio y la lava sale “menos contaminada, más fluida y desde ahí baja directamente al mar”.



Al mismo tiempo, cree que la nueva colada se podría unir a la inicial. Pero advierte que ahora la “antigua” colada se está empezando a ensanchar dentro de tierra y si esta nueva lava se suma a ella “sería malo” para la actual emergencia, ya que podría afectar a nuevas infraestructuras y bienes que antes no estaban en riesgo.



De ese modo, incide en que cuando la lava caiga al mar en cascada se enfriará “bruscamente” al contacto con el mar y se podrá ir formando “otra nueva ampliación del litoral”.