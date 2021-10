Citan a indagatoria al ex presidente Macri y le prohíben la salida del país

sábado 02 de octubre de 2021 | 6:02hs.

El ex presidente Mauricio Macri fue citado a indagatoria en el marco de la causa que investiga el presunto espionaje a familiares de los fallecidos tripulantes del submarino ARA San Juan. Además, se le prohibió la salida del país, aunque en estos momentos se encuentra ahora en EE.UU.



El juez federal de Dolores Martín Bava citó a declaración indagatoria el próximo 7 de octubre, en la causa que investiga presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, en el que fallecieron dos misioneros: el cabo principal Jorge Isabelino Ortiz y la teniente de Navío Eliana María Krawczyk.



La investigación

La causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del San Juan se inició por una denuncia formulada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien presentó ante la justicia de Mar del Plata elementos que permitían inferir que durante el gobierno de Macri se los había espiado.



Los elementos que dieron origen a la denuncia fueron hallados en la base Mar del Plata de la AFI tras un requerimiento de información formulado por el juez Ramos Padilla en el marco del caso D’Alessio, más precisamente en el capítulo investigativo dedicado a las denominadas bases Amba.



Si bien el expediente se inició en Mar del Plata, con activa intervención del fiscal federal Daniel Adler, luego pasó al juzgado de Dolores, donde también se investigan otras supuestas tareas de inteligencia prohibidas realizadas desde las bases Amba que la AFI de Macri desplegó en la provincia de BS.AS.



En el expediente hay elementos que acreditan se encontraron informes y fotografías que daban cuenta de seguimientos realizados sobre familiares de los tripulantes.



En esta causa, un ex jefe de la base de la AFI en Mar del Plata presentó un escrito en el que afirmó que esa delegación solía trabajar con la Avanzada Presidencial cuando Macri visitaba alguna localidad dentro de esa jurisdicción, según pudo reconstruir Télam.



En el expediente hay elementos que acreditan que en las base de Mar del Plata se encontraron informes y fotografías que daban cuenta de seguimientos realizados sobre familiares de los tripulantes, producidos sin autorización judicial ni justificación válida alguna.



El 2 de abril de 2018, por ejemplo, la mujer de un tripulante del submarino hundido y la hermana de otro fueron seguidas y fotografiadas en el Golf Club de Mar del Plata por personal de AFI cuando el ex presidente Macri -a quien querían entregarle una carta- se encontraba en el predio jugando golf.



En la causa también hay testimonios de familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan que darían cuenta de la supuesta infiltración en el colectivo de familiares, según pudo reconstruir Télam.



El espionaje ilegal “se hizo con el objetivo de anticiparle a la máxima autoridad del Estado en ese entonces, cuáles serían los reclamos del colectivo de familiares quienes para ese entonces, eran los protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia nacional”, remarcó Bava en su resolución.



“Todo esto es de una gravedad inconmensurable para nuestro país, nuestra democracia y nuestra historia, y como dije, es deber del Poder Judicial investigarlo y sancionarlo”, agregó.



Luego de conocerse esta noticia, el abogado Pablo Lanusse, defensor del ex presidente Mauricio Macri, aseguró que el ex mandatario “habrá de presentarse oportunamente ante la Justicia”.



Lanusse lo manifestó a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta de la red social Twitter donde, además, sostuvo que el llamado a indagatoria forma parte de “un atropello y una persecución judicial en su contra”.



Macri se encuentra en Miami, Estados Unidos, y según el diario La Nación, “tiene previsto viajar a Qatar durante los próximos días para cumplir con obligaciones vinculadas a su rol como presidente de la fundación Fifa”.

CFK criticó la reforma judicial porteña

“¿Ves para qué quieren Macri, Larreta y Vidal más legisladores?: además de sacarte la indemnización por despido quieren garantizar la impunidad de Mauricio Macri”. Con esa definición, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, cuestionó con dureza la aprobación de la ley que amplia las facultades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que, según el Frente de Todos, tiene el objetivo de beneficiar al ex presidente en la causa por la quiebra del Correo Argentino. En un posteo de sus redes sociales, CFK difundió un video en el que se opone a la sanción de la reforma judicial que permite apelar fallos de la Justicia Federal ante el TSJ porteño, sean expedientes de índole civil, laboral comercial o penal. Ese proyecto fue sancionado favorablemente con los votos del bloque Vamos Juntos, que responde a Larreta y otros aliados.