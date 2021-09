Patricia Sosa debuta como actriz y habló de esa experiencia

domingo 19 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

“Esto me agarró en un momento en el que podía. Siempre me proponen hacer teatro, pero gana la cantante: o estoy de gira, o estoy grabando”, cuenta Patricia Sosa y cuando dice “esto” se refiere al teatro, a la actuación, el oficio en el que se desenvuelve cuando no está con la música.

Será una de las protagonistas de Perdida Mente, que se estrenará el próximo miércoles en el Multiteatro Comafi, con la dirección de José María Muscari y guion a cargo de Mariela Asensio y Muscari.

“Me tentó mucho que fuera Muscari quien dirigía. Él y Mariela te sacan del área de confort, no hay nada que sea obvio, siempre hay una sorpresa”, dice Patricia sobre una comedia sobre “nuestros pensamientos” que plantea: ”¿Alguna vez te preguntaste qué hay dentro de tu cabeza?”.

Desde ahí se desprenden las emociones a flor de piel de una familia de cinco mujeres, integrada por los personajes interpretados por Leonor Benedetto, Karina K, Julieta Ortega, Ana María Picchio y Patricia Sosa.

“Cuando leí el libro me encantó mi personaje, una histérica total y todo lo contrario a lo que soy yo. Juego muchísimo y me divierte hasta las palabras que digo, que las tuve que aprender, porque soy una abogada que habla con sus términos legales, que discrimina y que la corrupción la tiene absolutamente naturalizada”, dice Sosa sobre la defensora legal del “cerebro líder, de la persona más inteligente de nuestro grupo”, interpretada por Benedetto.

“Ella empieza a perder la memoria y quiere juntar a sus chicas queridas, su hija, su hermana, la abogada, su mucama, para ver cómo se acomoda toda esta situación. Y ahí están ellas, cada una con una patología muy marcada. Se van a sentir muy identificados. Muchos van a decir: ‘Esta me hace acordar a mi hermana’. ‘Esta es la vecina de enfrente’. Es genial”, adelanta.

“No estoy en mi ámbito natural, que es el canto, pero a mí me encanta. Creo que el arte es movimiento y esto es una experiencia muy movilizadora, sobre todo en un momento en el que hay que poner la mente en funcionamiento. Justamente habla de eso la obra. Aparte, esta es la primera vez que yo hago teatro de texto”, dijo, sobre cómo se desenvuelve en la actuación.

Su operación

En las últimas semanas, Patricia fue noticia por una operación del corazón. Un día, después de un ensayo para la obra, volviendo por la Panamericana con el tránsito casi detenido, la frenó una “explosión en el pecho”. “Sentí ruido, un fuego muy feo y un mareo muy tremendo”, describe hoy sobre una sensación que le duró diez segundos pero que encendió todas sus alarmas.

“Llegué a casa, llamé al cardiólogo, me vio al otro día, me puso un holter de 24 horas. Y repetí el episodio, entonces ahí pudieron leer lo que pasaba: de tener las pulsaciones normales pasé a tener una barbaridad en segundos. Eso es un desperfecto eléctrico que se llama arritmia auricular. Se hace por cateterismo la operación y, cuando llegan al lugar, se meten adentro del corazón y queman esas terminaciones que se volvieron locas”, dice sobre la intervención.

“No fue una operación de urgencia. Lo que pasa es que decidí hacerlo inmediatamente. Yo soluciono las cosas enseguida, porque si no tenía que estar viviendo con mucha medicación y la verdad que no tenía calidad de vida así. Entonces preferí tomar el toro por las astas y decir: ‘Ok, lo hacemos ahora’”, contó sobre la decisión de operarse, que coincidió con un viaje a Chile de su marido, el músico y productor Oscar Mediavilla.

“Oscar me decía: ‘Estás loca de operarte ahora que no estoy’. Y le dije: ‘No, aprovecho ahora así cuando volvés ya estoy bien’. Igualmente lo necesité mucho. Por suerte ya volvió”, dijo, alegando que lo malo ya pasó.