Ronnie Wood lanzó Mr Luck, su álbum tributo a Jimmy Reed

domingo 19 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

El emblemático Ronnie Wood publicó finalmente Mr Luck - A Tribute to Jimmy Reed: Live at the Royal Albert Hall. Esta es la segunda edición de una trilogía de discos en los que el musico, junto a su proyecto The Ronnie Wood Band, celebra a grandes músicos que lo influyeron a lo largo de su vida.

El primero, Mad Lad, estuvo dedicado a Chuck Berry, un compañero de giras e ídolo de Wood.

En esta nueva edición, el homenajeado es Jimmy Reed. “Jimmy Reed fue una de las principales influencias de The Rolling Stones y de todas las bandas que aman el blues estadounidense desde esa época hasta la actualidad. Es un honor para mí tener la oportunidad de celebrar su vida y su legado con este homenaje”, explicó Ronnie a través de un comunicado oficial.

Después de haber adelantado dos de sus canciones Good lover y Baby What You Want Me To Do, hoy se puede escuchar el álbum completo que esta compuesto por 18 temas e incluye grandes invitados especiales como Mick Taylor, Bobby Womack, Mick Hucknall y Paul Weller.