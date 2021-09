Warner se queda con el legado de Bowie

domingo 19 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Warner Music anunció la firma de un acuerdo con los herederos de David Bowie por el que poseerá desde ahora los derechos en todo el mundo de la totalidad de su obra.

Warner dejó en claro que este nuevo contrato será el comienzo para la creación de nuevas ediciones y propuestas desde la música que dejó el llamado Duque blanco.

Extendiendo el actual convenio con los herederos, que comprende el material de entre 1968 y 1999, la nueva licencia incluye ahora el global de la producción creativa entre 2000 y 2016 que formará parte de Warner Music a partir del 2023.

Una gran parte del catálogo de Bowie ingresó a la escudería Warner Music en 2013, cuando WMG adquirió el histórico sello con base en Londres, Parlophone. Desde entonces, se embarcó en una serie de lanzamientos que destacan la sorprendente evolución de su carrera.

Estos incluyen Five Years, que obtuvo el premio NME por Mejor Reedición en 2016; Conversation Piece, que ganó el premio Making Vinyl Packaging de 2021 Award por Mejor Libro + Media Package; y el premiado Glastonbury 2000, audio y video en vivo de 2018, según se informó a través de un comunicado de prensa.

Entre los lanzamientos recientes estuvo la serie de cajas de Era, cada una de las cuales abarca un período de la carrera del artista que comenzaron a salir a la venta desde el 2015 hasta la fecha.

“Es un gran honor haber sido elegidos como administradores de uno de los conjuntos de obras creativas más importantes y dinámicas de la cultura moderna”, sostuvo Max Lousada, CEO de Recorded Music en Warner Music Group.

En ese sentido, destacó también “el impacto de la continua reinvención de Bowie y su infinita experimentación” que “resuenan en todo el mundo, a través de los géneros que transformó, las canciones inmortales y los sonidos que inventó. Así como la influencia inconmensurable que ejerció sobre la música, el arte y la moda”.

Además, resaltó: “Estamos entusiasmados porque la extensión de la sociedad con los herederos de Bowie nos permitirá presentar proyectos innovadores de toda su carrera y atraer a las nuevas generaciones hacia su extraordinario universo musical”.

A más de cinco años de su muerte, los fans de David Bowie siguen muy atentos a cada acción que realizan sus herederos.

Hace unas semanas, se puso a la venta el departamento que el artista inglés tenía en el centro de Manhattan, Nueva York y en menos de un mes, la lujosa propiedad valuada en $16,8 millones de dólares ya encontró nuevo dueño.

Se trata de la casa que el autor de Life on Mars? había adquirido en 1999 por el precio de $3,81 millones y donde el cantante y actor vivió por varias décadas junto a su esposa Iman, hasta su fallecimiento en 2016 a sus 69 años.

De acuerdo con la publicación con la que se promocionaba el inmueble, el espacio contaba con cuatro dormitorios, cuatro baños, tres terrazas, y tenía una extensión total de 140 metros cuadrados.

Además, tenía acceso directo al ascensor del edificio y una entrada al estilo de una galería de arte. Asimismo, una chimenea, una cocina abierta, vestidor y tocador por la habitación principal, y una biblioteca con su propio baño.

A su vez, se resaltaba el hecho de que el departamento fue diseñado por “uno de los arquitectos más renombrados de Europa”. La edificación de la cual forma parte esa unidad fue construida en 1886 y originalmente era la fábrica de dulces “Hawley & Hoops”, hasta que en 1999 se convirtió en un condominio bastante ostentoso.

Según consta en Forever Stardust: David Bowie Across the Universe, el libro sobre Bowie escrito por Will Brooker, al Duque Blanco le gustaba mucho su zona de residencia y solía pasear por Washington Square Park y pasar tardes enteras leyendo en las librerías cercanas: “Según todos los informes, a Bowie le encantaba vivir en SoHo/Nolita”.

También hace poco, publicaron fotos jamás vistas de Bowie en un nuevo libro sobre su vida y obra.