La mayoría de los padres apoya la vuelta a las clases presenciales

sábado 18 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

Desde este lunes las escuelas públicas y privadas de Misiones están autorizadas a regresar a la presencialidad plena, es decir, con todos los chicos en el aula y dejar atrás la alternancia o modalidad burbuja que se estableció por la pandemia de Covid-19.

Ayer algunas instituciones estaban enviando circulares para reunirse con docentes o supervisores de zona y establecer una vuelta gradual en el transcurso de la semana e informar a los padres. Lo que se traduce en que no todos los establecimientos volverán el lunes sino que lo irán haciendo paulatinamente mientras ajustan detalles. Incluso las escuelas aprovecharán la Semana del Estudiante, donde se implementan actividades lúdicas o fuera de la institución y un feriado (el martes 21), para ajustar el regreso.

“Esto se va a implementar de manera gradual. Hay escuelas que van a iniciar el mismo día lunes, otras el miércoles. Pero confiamos en que la semana próxima el 100% de las escuelas de la provincia pueda tener presencialidad plena”, señaló Miguel Sedoff, ministro de Educación de Misiones.

“Obviamente que en la escuela primaria y secundaria la concurrencia es obligatoria pero tenemos en cuenta la posibilidad de que haya chicos con algún tipo de comorbilidad que les impida acudir”, explicó en Acá Te Lo Contamos por Radioactiva 100.7

El titular de la cartera de Educación dijo que “la posibilidad de regresar es algo que se venía viendo desde hace tiempo. Con el Comité Científico vimos que hay una situación epidemiológica estable y controlada, con una baja de los contagios y hace más de dos meses que no tenemos casos en las escuelas, ni de docentes y de estudiantes. Eso nos dice que estamos en condiciones de permitir en aquellas escuelas que no tienen presencialidad completa. Porque hay que recordar que desde marzo el 45% de los estudiantes tiene presencialidad completa porque las escuelas tenían el espacio disponible para hacerlo”.

Sedoff explicó que si bien se recupera la dinámica escolar prepandemia, la escuela no es la misma de antes y se debe seguir con el cumplimiento de los protocolos como el barbijo, distanciamiento de 90 centímetros, ventilación y uso de alcohol.

Además indicó que hay una situación de excepción en unas 40 escuelas sobre 2.000, que podrán reducir hasta 50 centímetros por alumno. “Allí se va a insistir más en la ventilación cruzada constante y vamos a proveer sensores de CO2”, contó y agregó que seguirá el ingreso de forma escalonada y en las ciudades más grandes de la provincia va a haber un aumento en la frecuencia de colectivos.

“La idea es seguir cuidándonos para sostener la presencialidad y poder terminar el año de esta manera”, sostuvo Sedoff.

La voz de los padres

Ayer El Territorio salió a preguntarle a los padres qué piensan sobre este regreso y las voces fueron dispares. Aunque la gran mayoría coincidió en que las escuelas cumplen los protocolos y que los chicos necesitan estar con sus pares.

Ana, mamá de una niña de 4º grado en el Instituto Santa Catalina de Posadas, comentó: “Estoy a favor de que vuelvan. Creo que ya están dadas las condiciones para volver. Por mi parte siempre le recuerdo sobre el uso del barbijo y que se ponga alcohol en gel”.

En la misma línea, Silvina, mamá de un niño en el mismo colegio, precisó: “Creo que están dadas las condiciones para volver, pero con los protocolos bien armados. El año pasado fue complicado y este lo sigue siendo porque él no se acostumbra a hacer la tarea en la casa, yo no soy maestra y es difícil”.

De su lado, Elsa y Graciela, mientras esperaban a sus hijos en la puerta de la misma institución, dijeron que esperarían más para volver: “Hasta ahora nos manejamos por WhatsApp, una semana vienen y otra es desde la casa. Yo creo que es importante que vengan todos los chicos, pero no ahora y de golpe. El miedo es que se amontonen todos, va a haber distancia pero va a ser más difícil de controlarlo porque van a ser más chicos”.

En tanto que Celeste, conductora de un transporte escolar, afirmó: “A mí me parece perfecto, siempre que sea organizado. Ojalá me demande más trabajo porque ahora estamos trabajando muy poco, estamos con un 40% de lo que trabajabamos antes”. Además sostuvo que los precios se mantienen y el viaje media vuelta vale $5.000 pesos e ida y vuelta $7.000.

A la salida del Instituto Jardín Modelo, Mercedes, madre de un niño en sala de 4 años, dio su punto de vista. La mujer comentó que “es necesaria la vuelta, sobre todo para ellos que tienen una semana sí y otra no. Para nosotros resulta necesario y para los niños también. Como padres hicimos una organización porque tengo mellizos que van a dos escuelas distintas y hay que coordinar todo eso. Yo tomo todos los recaudos necesarios y ellos ya incorporaron en su rutina todos los cuidados. Además les hace bien la escuela y socializar”.

En la Escuela 3 ‘Domingo Faustino Sarmiento’ de Posadas, Sandra explicó: “Yo no sé si las condiciones están dadas pero tengo una hija en primer grado que viene de manera normal hace mucho tiempo. Y mi otro hijo en quinto grado tiene clases una semana sí y la otra no. Pero me parece genial que vuelvan. Acá hay cuidados que a mí me dejan más tranquila. Esto de venir entrecortado noto que le afecta en el aprendizaje, la semana sin clases les cuesta avanzar”.

Analía, otra madre en el mismo establecimiento, indicó: “Tenemos miedo como toda mamá, pero vamos a ver qué pasa. En mi caso me estaba acomodando bien. Hasta hoy estaban viniendo con burbujas y yo veo que los chicos están aprendiendo así”.

Por su lado, Nicolás, sostuvo: “Me parece que está bien y que lo deberían haber hecho hace rato. Lo que me da bronca es que en las facultades no pase esto. Pierden las elecciones y de repente vuelven todos a la presencialidad”.

Para Carolina, otra madre, “las condiciones están dadas y si se mantiene la seguridad dentro de las aulas no va a haber ningún inconveniente. Dicen que las escuelas son lugares muy seguros y así se demostró en lo que va del año. Los chicos son los que más entienden y respetan los protocolos, no solo en el colegio, en todos los ámbitos”.

En Jardín América, Clarisa Cucit, maestra de grado y mamá de dos niñas en una escuela primaria, dijo: “Cuando es virtual y burbuja el trabajo es lento, por eso estoy de acuerdo con la presencialidad absoluta”. Como mamá, la mujer comentó: “Cuesta la organización cuando tenés dos burbujas por atender, incluso a ellas les cuesta engancharse y concentrarse en la casa”.

Mariano Bernatenes, quien tiene a su hija en la primaria, sostuvo que está de acuerdo con la “presencialidad plena porque los chicos no pueden perder un solo día más de pedagogía profesional”. En tanto que Hernán Barrera, papá de dos alumnos, argumentó: “Estoy de acuerdo, hay pocos casos de coronavirus y un gran número de vacunados. Los chicos necesitan de las actividades educativas. Si pueden ir a hacer deporte, a cumpleaños, a lugares de esparcimiento, por qué no a la escuela de forma regular”.

Lorena Benítez, mamá de dos niños, comentó que su hijo que se encuentra en 5º grado de primaria y tuvo clases presenciales todo el año, en cambio su hijo mayor, quien cursa 7º grado tiene semana virtual y otra presencial, observando en él un menor rendimiento en el aprendizaje.

En Iguazú hay algunos padres que están en desacuerdo con la medida de la vuelta al 100%. Claudia Moreira, madre de un niño de nivel inicial, contó que el año pasado su hijo no asistió a las clases virtuales y que con las burbujas no vio avances. “Este año no aprendió mucho, mi hijo mayor de 8 años a esta altura escribía su nombre en sala de 5 y ya dibujaba las letras, los chicos están muy atrasados, creo que con la vuelta a la presencialidad avanzarán bastante aunque no creo que lleguen al nivel que deben para ingresar a primer grado. Hay dos padres que dijeron que no creen conveniente la vuelta, pero los demás festejamos la noticia”, comentó.

Por su parte, Lorena Rodríguez, madre de un joven de 15 años que cursa el tercer año de secundaria, manifestó: “Mi hijo va a clases una semana sí y otra no. Aún no logramos adaptarnos a los horarios y él tampoco. Creo que ya deberían haber vuelto a clases todos los días desde que volvieron de las vacaciones. Al menos el tercer trimestre aprenderá más y conocerá a todos sus compañeros”.

Por último, Laura Cáceres madre de un niño de 7º grado, dijo: “Veo que los chicos no aprenden y es necesario volver. Los chicos con problemas de salud ya se vacunaron y los demás se irán vacunando”.