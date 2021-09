Papa Francisco: “Nunca se me pasó por la cabeza renunciar”

jueves 02 de septiembre de 2021 | 6:02hs.

El papa Francisco habló ayer por primera vez después de haber sido operado y salió a desmentir de una forma muy enfática las versiones que indicaban que estaba pensando en renunciar a su pontificado por problemas de salud. “Nunca se me pasó nunca por la cabeza renunciar, no sé de dónde sacaron eso”, dijo. Además aseguró que su estado mejora día a día.

Entrevistado por Radio Cope Jorge Bergoglio, que en diciembre cumplirá 85 años, cuestionó a los medios de comunicación que informaron sobre un presunto alejamiento de sus funciones al frente de la Iglesia Católica y aprovechó para dejar una batería de definiciones sobre la creciente tensión en Afganistán.

El jefe de la Iglesia Católica negó las versiones de renuncia: “¡Yo no sé de dónde han sacado la semana pasada que yo iba a presentar mi renuncia!”. Agregó: “Dicen que fue un revuelo, cuando a mí ni se me pasó por la cabeza. Delante de interpretaciones que nacen un poco distorsionadas de alguna palabra mía yo me callo, porque aclarar a veces es peor”.

Para despejar dudas sobre su salud Francisco sostuvo que, tras la operación (“no ha habido ninguna sorpresa, estaba todo programado...”) hace una vida “totalmente normal” y “ahora puedo comer de todo, cosa que antes con los divertículos no se podía”. Admitió también que “todavía tengo las medicinas posoperatorias, porque el cerebro tiene que registrar que tiene 33 centímetros menos de intestino”.

La situación en Afganistán

En cuanto a la tensión en Afganistán que volvió a quedar bajo dominio de los talibanes después de 20 años el Pontífice consideró que “es necesario poner fin a la política irresponsable de intervenir desde fuera y de construir en otros países la democracia, ignorando las tradiciones de los pueblos”.

Francisco aclaró que en la retirada de las tropas estadounidenses después de 20 años de guerra “no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades” y que “ciertamente hubo mucho engaño o ingenuidad de parte de las nuevas autoridades”.

Cambio climático

Francisco también utilizó la entrevista con Cope para referirse a la cuestión ambiental, uno de los temas que ha sido eje de su predicación desde Roma.

En relación a la última cumbre de París sobre los asuntos ambientales dijo que fue una ocasión para tomar conciencia mundial sobre la cuestión pero “después entró el miedo y, lentamente, en los encuentros posteriores fueron retrocediendo”.

También anticipó su voluntad de participar de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en Glasgow del 1 al 12 de noviembre próximo.

“En principio, el programa es que vaya. Todo depende de cómo me sienta en ese momento. Pero de hecho, ya se está preparando mi discurso y el programa es estar”, afirmó.