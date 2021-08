Más comercios y depósitos se instalan en nuevos barrios de la capital provincial

sábado 21 de agosto de 2021 | 6:04hs.

Grandes locales comerciales y depósitos de empresas se abrieron en los últimos meses en diversas zonas de la capital provincial. Los nuevos inmuebles demuestran una gran apuesta por varias actividades y por un cambio en el consumo local.



Desde el sector inmobiliario se explicó que las empresas están apostando a tener más presencia en nuevos circuitos comerciales y también necesitan contar con depósitos para respaldar el movimiento de un mayor stock de productos. Algunas de las zonas que se destacan por su gran movimiento son Itaembé Miní, Itaembé Guazú y nuevas zonas por donde se están haciendo mejoras viales.



Por su parte, los comerciantes de los nuevos circuitos comerciales también apuntaron que la apertura de negocios se da como una necesidad de ofrecer soluciones de cercanía en los barrios, ya que hay menos desplazamientos hacia el centro de la ciudad. La reducción en los precios de los alquileres también es una de las razones que explica el movimiento hacia los barrios.



Nueva lógica comercial

“Hay gente que busca alquilar su local y depósito al mismo tiempo. Otros necesitan un local más grande para acopiar mercadería. También tenemos empresarios misioneros que están produciendo y requieren de depósitos para luego distribuir su mercadería. Uno de estos sectores, por ejemplo, es el de los muebles de madera”, explicó la empresaria inmobiliaria María Bowler.



Acotó que “los pedidos o búsqueda de galpones es algo que hoy se ve diariamente. Tuvo que ver mucho el cierre de las fronteras que potenció la compra local. Así, varios rubros crecieron y ahora necesitan grandes depósitos para crecer y asegurarse la cobertura de pedidos que tienen”.



Diferenció que también hay locales que empezaron en espacios pequeños en el centro de la ciudad y después necesitaron de mayores espacios para trabajar con su mercadería. “Así alquilan locales donde pueden poner su negocio al frente y atrás pueden tener más espacio para acopiar su stock”, observó.



En tanto, un dato llamativo de los grandes locales es su nueva arquitectura, pensada para aprovechar más los espacios, la luz natural y la incorporación de nuevos materiales. “En general los nuevos locales tienen mucha altura, aprovechan más la iluminación natural, tienen mucha arquitectura. Usan chapa anticorrosiva, dibujos en el exterior, algunos utilizan planteras incrustadas, son diseños muy lindos y el aspecto del lugar cambia notablemente”.



Para la arquitecta Mirta Marcón, también empresaria inmobiliaria, la demanda de grandes espacios es notoria por estos días. “Hay pedidos de galpones pero están difíciles de encontrar al menos cercanos al centro de la ciudad”, indicó.



En cuanto a la forma de los nuevos locales también valoró el gran trabajo de diseño que movilizan. “Todos los locales nuevos tienen muy buenas terminaciones. Se hacen espacios muy lindos, se está observando mucho esto en sectores como la gastronomía de la ciudad. Por suerte se ve un cambio y hoy los propietarios se preocupan por dejar una estructura que se vea muy bien”, analizó.



Desde Solari Bienes Raíces, Daniella Cortés consideró que la demanda de grandes depósitos muestra un crecimiento del comercio on line de muchas empresas misioneras. “Es verdad que hay una demanda mayor por los depósitos, creo que es por cómo se potenció todo lo que es digital. Mucha gente armó un galpón para tener su centro de distribución ahí, también el que pudo lo ocupó con un local al frente”, observó.



Sobre los nuevos negocios que se están abriendo en diversos barrios de la ciudad, analizó que “se están armando nuevos polos comerciales en varios barrios, todos motivados por la pandemia que generó nuevos hábitos”.



Detalló que “se trata de que la gente no tenga que trasladarse hasta comercios que le quedan muy alejados. Lo interesante es que son negocios que se abren tratando de integrar las necesidades de la gente, por ejemplo una carnicería, junto con un almacén y que tenga también venta de hielo o rubros que se complementen”, analizó.



Recordó además que “tampoco hay que olvidar que estamos pasando una crisis económica y la gente por ahí trata de consumir cosas concretas en su barrio, no gastar de más en el traslado o haciendo grandes compras”.

Más aperturas por la Quaranta

Entre varias zonas que están mostrando una mayor oferta y apertura de locales se distinguen las que están con obras viales de mejoras en los accesos. Una de estas zonas es la avenida Quaranta, desde la avenida Uruguay, hacia el barrio Itaembé Miní. En los últimos meses, en su recorrido, se abrieron mueblerías, veterinarias y varios locales de venta de productos alimenticios. “Abrimos hace poco y este es nuestro segundo local. Ya el primero lo tenemos por la avenida Lavalle. Ahora estamos con esta sucursal y estamos contentos porque tuvimos buena recepción del barrio. Es en una zona de mayoristas y creo que se necesitaba un comercio minorista en nuestro rubro donde tenemos lácteos, fiambres y otros alimentos”, comentó Lorena Da Cruz propietaria junto a su esposo de Lo Lácteo. Sobre la zona donde abrieron la sucursal observó que “nos gusta, cuando se termine la colectora vamos a tener más tránsito. Por ahora es un camino de tierra pero igualmente ayuda ya que hay espacio para que los clientes estacionen frente al local”. Apuntó sobre los pedidos que tienen y que podrían incorporar más rubros y servicios “hay gente que nos pide panificados que es algo que tenemos pero son productos envasados, después estamos incorporando más variedad de aceitunas o pickles. También hay gente que nos consultó para armar picadas o sándwiches que es algo que podríamos tener”, dijo. Observó además que por



el movimiento de la zona también analizan extender su horario comercial, ya que “por ahora estamos con un horario comercial de 9 a 13 y de 17 a 21. Pero vemos que en esta zona hay mucho movimiento de tránsito después de las 22, así que tal vez nos convenga extender nuestro horario”, consideró.

En cifras

$45.000 Es lo que puede cotizar un local comercial en la zona más céntrica de Itaembé Guazú. En 2020 la valoración podía rondar entre 15.000 y 20.000 pesos.

Itaembé Guazú se llena de negocios