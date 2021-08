Itaembé Guazú se llena de negocios

sábado 21 de agosto de 2021 | 6:04hs.

En Itaembé Guazú se observó un gran movimiento comercial en el último año. Se abrieron varios comercios de muy diferentes rubros como supermercados, farmacias, veterinarias, hasta barberías o locales de estética. Según contaron los propios emprendedores, hubo un gran impulso a la apertura por la necesidad de los vecinos de evitar desplazarse hasta el centro de Posadas. Una necesidad de ahorrar tanto en tiempo como en dinero que el traslado representa.



“Estos últimos seis meses vemos más movimiento y estamos trabajando más. También se están entregando más casas del barrio Procrear, así que hay más movimiento”, comentó Gabriela Meselis, del Gran Almacén.



Sobre su experiencia de abrir en el barrio, explicó a El Territorio que “el 14 de agosto cumplimos un año. Abrimos en plena pandemia, porque la crisis nos sacó a abrir un negocio propio. Empezamos a buscar un espacio y conseguimos este local, fue un riesgo pero por suerte nos pudimos mantener atendiendo lo que necesita la gente”.



Consideró sobre la apertura de comercios que “hay nuevos rubros pero casi todos son comercios, hay lubricentros, supermercados, también hay una mezcla de kioscos en las casas. Por suerte se está poblando más”



Observó por otro lado que preocupan las subas de alquileres este año. “Hay locales chicos por los que se está pidiendo 45.000 pesos, es mucho”, consideró.



Desde la Ferretería Construmat, Tadeo Marín González explicó que los hábitos de compra en pandemia ayudaron a tener mayor actividad en Itaembé Guazú. “Ahora desde julio tenemos más pedidos, es como que la gente otra vez no pudo salir de vacaciones y prefirió terminar sus obras. Se está optando por comprar más en el barrio, pasa que el flete (desde el centro de la ciudad hasta Itaembé Guazú) encarece mucho las mercaderías”.



González recordó que “nosotros abrimos en 2019, al comienzo fue muy difícil, tuvimos más pedidos a mitad del año pasado y fue mejorando. El tema de la pandemia motivó a la gente a comprar cerca de su casa y eso nos fue beneficiando”.



Sobre los comercios en la zona consideró “hay negocios que tratan de ofrecer alternativas para que la gente no tenga que viajar a buscar lo que necesita”.



La dietética Sólo Sano abrió hace tres meses, y su propietaria, la nutricionista Nadine Luty explicó que pese a las dificultades que tuvo que sortear está conforme con los pedidos que recibe. “tenía la idea de tener un negocio propio. En febrero me puse a buscar y no había locales, todos eran muy grandes. Por suerte después pude alquilar donde estoy y por suerte hasta ahora va bien, estoy conforme”, comentó. Sobre la atención comercial explicó que “el rubro es nuevo, hay mucha gente que todavía lo está conociendo. Trato de tener todos los alimentos saludables que puedo recomendar y también doy asesoramiento”, comentó.

