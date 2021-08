En 2017, $1.000 compraban 29 paquetes de yerba y hoy, sólo 5

miércoles 18 de agosto de 2021 | 6:04hs.

Para ejemplificar la fuerte pérdida de poder adquisitivo que sufren las familias con los pesos argentinos se presentó el Changómetro. El índice fue lanzado la semana pasada por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino (Fada) para mostrar los desequilibrios que genera la inflación.

En líneas generales, el indicador mostró que para comprar lo mismo que costaba 1.000 pesos en diciembre de 2017, una familia requiere ahora de 4.401 pesos. Entre algunos productos relevados se destacó como ejemplo la evolución de la cotización de la yerba mate. Así se registró que hace alrededor de tres años y medio se podían comprar, con un billete de 1.000 pesos, 29 paquetes de yerba mate de 500 gramos. Pero a julio de 2021, con igual billete, sólo alcanzaba para comprar 5 paquetes.

“En el caso de la yerba mate, lo elegimos como un alimento icónico de Argentina, así como también colocamos al asado. También incorporamos a la nafta como un producto muy usado y para que se entendiera que no se trata sólo de los alimentos. Lo importante es ver cómo la inflación afecta a todos los bienes y servicios de la economía argentina”, comentó a El Territorio Natalia Ariño, economista de Fada.

Y volviendo al caso de yerba mate, añadió: “La diferenciación es que podemos comprar 24 paquetes menos, porque el peso fue perdiendo valor a través del tiempo y en definitiva lo que se observa no es el precio del producto, sino que nuestros pesos cada vez valen menos”.

“Esa -enfatizó- es la vuelta de rosca que le damos para que esos 24 paquetes que dejamos de comprar equiparan a 240 mates que no podemos tomar. Esa es la lógica que aplicamos para la yerba, para el asado lo mismo. En diciembre de 2017 podíamos comprar 8 kilos de asado y hoy podemos comprar con suerte un kilo y medio. Es decir, el billete vale 6,5 kilos menos en cuatro años”.

La economista también recordó el caso de la nafta y cómo en 2017 se podían comprar 40 litros con 1.000 pesos (casi un tanque lleno), pero hoy el mismo billete alcanza sólo para 10 litros. “Es decir, compramos un 75% menos de nafta que cuatro años atrás”, marcó.

Desde Fada se explicó que los tres productos que resaltan en la comparación (la yerba, la carne y la nafta) se eligieron por su representatividad en el consumo de los argentinos. Y se proyectó que en las próximas ediciones se tomarán otros productos con el mismo objetivo de visibilizar cómo se aceleró la pérdida del poder adquisitivo de la moneda argentina.

El consumo cambia

Sobre el caso de la yerba mate, Ariño reflexionó que si bien puede decirse que el consumo en kilos de yerba mate no ha cambiado en los últimos años (incluso ha subido, según números del Inym), se observan diferencias con otros alimentos.

“Yo creo que tiene que ver con las características del producto; la carne, por ejemplom fue aumentando de precio y el consumo fue cayendo acompañando la pérdida de poder adquisitivo también. Se sumó el mayor reemplazo con otras carnes como la aviar, porcina. Pero lo más común fue reemplazar por pollo. Por ahí esa lógica se puede aplicar a la carne y no a la yerba, al que le gusta el mate sigue consumiendo yerba. Pero lo que se observa en la yerba es que hay muchas marcas, ahí el consumidor puede elegir con qué tipo de yerba mate puede ir reemplazando, tiene otras características diferentes como producto”, consideró.

La economista remarcó que lo peligroso de la inflación es “que no sólo repercute en la producción con mayores costos. Golpea especialmente en los que menos tienen. La inflación en definitiva termina siendo un síntoma de algo más grave. El problema no está en los precios sino en la moneda que no vale. Y no valen porque se están emitiendo para cubrir lo que no se puede recaudar. Esa emisión es una de las causas de la mayor inflación. Entonces lo que se debería hacer es reducir la emisión y trabajar en un programa creíble para bajar la suba de precios”, sostuvo.

Concluyó en que “por lo menos se necesita un plan consistente, un plan antiinflacionario. La estimación oficial era que todo el año 2021 iba a estar en el 29 por ciento, pero en siete meses ya tenemos 29% y la inflación proyectada es del 48%”.

En cifras

$200

Es el precio estimado (promedio) de un paquete de yerba mate de medio kilogramo a julio de 2021. En diciembre de 2017 el producto costaba 34,48 pesos.

