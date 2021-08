La política transformada en reality show

domingo 08 de agosto de 2021 | 6:05hs.

La política argentina se transformó en una puesta en escena. No importan las ideas, interesan los escándalos. Menos contenidos, más espectáculos. Baja propuesta, alta pelea mediática. Pareciera que en este tiempo las ideas murieron y la política, quedó atrapada en un reality show. Con tal de tener unos minutos en el aire, likes y viralización en redes, muchos dirigentes nacionales se prestan a ser parte del entretenimiento; más parecidos a los participantes de shows de farándulas, que de un programa de análisis y opinión política. Los productores ponen más foco en los personajes; cuando más provocadores les resultan mejores y más atractivos. Importa la política que apunta al espectáculo, aunque con ello termine intoxicando la realidad. Tiene más espacio el que ofende antes que el que propone un proyecto o busca enriquecer con propuestas. Con ello, camino a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) y las elecciones generales, que se realizarán el 12 de septiembre y el 14 de noviembre, se pone fin al choque de ideas o de aquellas iniciativas que se esperaban de los precandidatos, el de impulsar proyectos innovadores, proponer mejores soluciones en la economía, en los temas sociales, salud o educación. Cuestiones de Estado terminan siendo reemplazados por temas personales, transformándose así en partícipes de un espectáculo televisivo barato que busca audiencia apelando más a lo emocional, con frases hechas y guionadas. De esta manera, como bien lo describe Mario Riorda, las campañas electorales han muerto. Quien es director de Maestría en Comunicación Política de Universidad Austral y presidente de Alice (Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales), en un extenso artículo recordó que los procesos electorales tenían una función relevante: servían como debate de futuras políticas públicas, legitimaban el sistema político y aportaban información a los votantes. Ahora, duda que ello tenga vigencia.



Por lo tanto, para tener público no importan las propuestas, lo importante -al parecer- es ser parte del show, es lo que vende televisivamente hablando. Hay argumentos que nacen en breves mensajes de Twitter o siguen en las redes sociales, las chicanas se transforman en meros entretenimientos para despertar enojos o rechazos instantáneos. Es más importante la opinión que la información. Todo es opinable. Así se reparten créditos los partidos y los medios, necesitados unos de los otros. Del mismo modo se distribuyen por igual la responsabilidad de esta tendencia, el talk show en su máxima expresión con opinadores mediáticos que se transforman en figuras televisivas ante el buen manejo del arte del combate dialéctico; pero sin propuestas, tan solo la disputa, con fácil juicio de valor.



En la Quinta de Olivos

Son muy recordados algunos referentes políticos como difusores del negacionismo de los efectos de la pandemia o de la vacuna, promotores de marchas multitudinarias; estos, tras demostrarse la gravedad del virus y los efectos positivos de las vacunas, cambiaron sus discursos sin ponerse colorados. Nunca reconocieron estar equivocados, simplemente se dedicaron a arañar otras cuestiones. Esta semana, ejemplo máximo del nuevo show mediático se centró en los ingresos registrados en la Quinta de Olivos durante la pandemia. Todas las miradas se posaron sobre Sofía Pacchi, quien es asistente especializada en comunicación y protocolo de la primera dama Fabiola Yáñez. Así, como muchos medios intentaron sembrar sospechas de algún affaire presidencial con Pacchi, del mismo modo buscaron instalar la misma idea ante la visita realizada por la conductora de televisión y actriz Florencia Peña, quien asistió por una audiencia el 15 de mayo de 2020. Puede interpretarse que tal vez antes que recibir de manera personal, el presidente podría haber concretado audiencias por videoconferencia u otros mecanismos. Mirando en retrospectiva y a la distancia, se puede quizás coincidir en la desprolijidad en la forma, pero siendo jefe de Estado tampoco podría mantenerse encerrado sin hacer nada ni escuchar a nadie. De hecho, como jefe de Estado tiene la facultad y es su obligación, como lo hacían los generales de prestigio estar siempre al frente de la batalla, donde en medio del conflicto debía desplazarse a punto de poner en riesgo su vida. En ese lugar, estaban y deben estar quienes libran la batalla y evitar exponer innecesariamente a los ciudadanos, a quienes efectivamente se les pidió aislarse para proteger su salud. Por lo tanto, como jefe de Estado, debía resolver los problemas de todos los sectores a pesar de la pandemia o por la pandemia. Efectivamente, concedió cientos y miles de pedidos de audiencia que ahora se le critica. El propio Alberto Fernández sostuvo que efectivamente tenía que seguir gobernando el país. Pero quienes intentan armar un escándalo, siempre cuentan solo una parte de los hechos, como volvió a ocurrir esta vez. Porque está claro, que quien quisiera ocultar algo, no lo haría en la Quinta de Olivos, donde todo queda registrado. Justamente, no concurrieron sólo estas dos mujeres, sino fueron más de 12 mil ingresos, según contabilizó el sitio Chequeado, al detallar con nombres y apellidos a cada uno de los que fueron recibidos por Alberto Fernández, desde empresarios, sindicalistas, colaboradores, periodistas, dirigentes oficialistas y opositores; muchos de ellos, terminaron siendo partes de las fotos o de la mesa para hacer anuncios compartidos en la televisión para dar a conocer las restricciones en pandemia. Es decir, bajo las luces de las cámaras de televisión y no en la oscuridad, como se insinuó. Lo cierto es que, ante la ausencia de propuestas, el mediático diputado nacional Fernando Iglesias fue quien escribió en Twitter que tenía fotografías de mujeres que realizaron visitas a la quinta presidencial por razones laborales y mostró la foto de Florencia Peña. Es decir, insinuaba un romance con el mandatario nacional y tal mensaje, fue compartido en su cuenta personal por el también diputado nacional Waldo Wolff. Por considerarse una clara actitud de misoginia, ambos legisladores de Juntos por el Cambio fueron denunciados en la Justicia por discriminación e incumplimiento de los derechos de funcionario público, violencia de género mediática, institucional y simbólica. Además, quince diputados pidieron que Iglesias sea expulsado de la Cámara. En la denuncia el abogado de Florencia Peña, afirmó que la actriz asistió a la audiencia con el presidente Alberto Fernández, con el único propósito a desarrollar estrategias con miras a mejorar la industria audiovisual. Sin embargo, la mayoría de los medios no dejaron de insinuar algún amorío ante la presencia de ambas actrices. Claramente buscaban generar un manto de sospecha sobre la moralidad del presidente, porque eso además calentaba la pantalla. Alberto Fernández consideró que a Florencia Peña la castigaron de un modo muy injusto e ingrato, además de lamentar la carencia de debates políticos de parte de la oposición.



La economía

En cuanto a la situación económica, el ministro de Economía, Martín Guzmán fue el encargado de repasar el jueves ante cámaras empresarias en San Juan cómo se encuentra la Argentina. Afirmó que el país está viviendo un proceso de recuperación, al comparar la situación del año pasado y que la economía nacional creció a una velocidad mayor que los países de la región. Destacó por igual la recuperación de la industria como de la construcción y también el crédito público. En los primeros cinco meses del año, la actividad económica argentina se estima lleva acumulado un aumento del 9,5 por ciento en comparación con igual período de 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, lo que otorga una base para cumplir los objetivos de crecimiento hacia finales del año. El ministro Guzmán consideró que es una tarea colectiva tranquilizar la economía del país y para ello es necesario construir acuerdos. En este último sentido destacó que mediante consensos se sancionaron 13 leyes económicas que favorecen la actual recuperación, que considera que no es rebote. El problema de la inflación empezó a desacelerarse en los últimos cuatro meses, marcando una tendencia a la baja. Pero está claro que ello es aún insuficiente, porque aún impacta fuerte la escala inflacionaria en el bolsillo de los argentinos. El gobierno tiene muchos desafíos por resolver, desde los efectos del cierre de empresas por la pandemia, que llevó la tasa de desempleo al 10,2%, a niveles de pobreza que ronda el 42%, sumado al elevado déficit fiscal. Los cierto es que hay señales positivas, a partir de haber mejorado el plan de vacunación que ahora permite al gobierno nacional dar apertura a más actividades o ampliar las ya habilitadas. Con ello se depositan las esperanzas en obtener más y mejoras de los ingresos reales y afianzar la recuperación de la actividad económica. En síntesis, algunos economistas entienden que el segundo semestre del año, se presentará un panorama más favorable para la economía del país al citarse los condimentos ya señalados y a una política fiscal expansiva más clara. De hecho, el presidente Alberto Fernández al dar a conocer una mayor flexibilización tras la dura pandemia, tras destacar que el plan de vacunación, pronosticó que la economía del país crecería este año 7% y 4,5% el próximo, luego de registrar una contracción de casi diez por ciento menos en 2020, de acuerdo con el FMI.



El caso Misiones

En Misiones, se presenta una particularidad. Dos espacios que responden a mandatos nacionales, como Cambiemos y el Frente de Todos, tienen el difícil desafío de salir a pedir los votos sin poder mostrar grandes logros o beneficios que hayan logrado para los misioneros. Al contrario, hay muchas cuentas pendientes y sin resolver. Los ciudadanos en la provincia tienen fresca en la memoria todos los obstáculos y por momentos el ninguneo para reglamentar y poner en vigencia el artículo 10 de la ley pymes. Una iniciativa que fue aplaudida, pero pasaron meses y años, y, ni el gobierno de Cambiemos como tampoco el del Frente de Todos pusieron en marcha. Algo similar sucedió con la ley aduanera especial, gestada con gran entusiasmo y siendo un golpe duro al ser vetado por el gobierno de Alberto Fernández. También hay falta de concreciones de parte de los diferentes gobiernos nacionales en otros temas de gran interés para la provincia como el gasoducto, proyecto que quedó en el camino y a pesar de ello, tampoco se otorgaron tarifas diferenciadas ni para la luz ni combustible. Al contrario, el gobierno de Mauricio Macri había sacado el ITC diferenciado con artilugios legales y nunca más lo repuso, como tampoco lo hizo la actual administración nacional a cargo de Alberto Fernández. Los legisladores que representan a espacios nacionales deberían dejar de lado las agendas y peleas del poder central para conseguir mejoras para la provincia. Por el lado de la renovación, en su oferta electoral, afirman buscar bancas a fin de instalar una agenda propia y a favor de los misioneros reclamando e insistiendo por estos proyectos y otros de carácter urgente, como una coparticipación más justa y mayores obras para Misiones. Por lo tanto, en estas elecciones también se deberá resolver cómo harán los precandidatos de todos los espacios para presentar propuestas que puedan cumplirse y no caer en disputas o indiferencias del centralismo.



Trabajo y salud en la provincia

En plena pandemia, Misiones mantiene crecimiento de generación de empleo privado. Así lo reflejó el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación al dar a conocer los datos de mayo, donde surge que la provincia es líder en crecimiento del empleo privado formal en todo el NEA en lo que va del año. Con 3.450 nuevos empleos creados este año mediante la industria local y el buen momento de la construcción. Con estos números la tierra colorada duplica a las provincias de la región, con comodidad a Chaco y aún más a Corrientes y por lejos a Formosa.



Se viene señalando que en gran parte obedece al haber sabido enfrentar a la pandemia, sin descuidar el aspecto económico. De hecho, en Misiones en las últimas semanas se observó una disminución importante en cuanto a la ocupación de camas críticas por Covid-19. Representa una buena señal respecto de la evolución de la pandemia que logra disminuirse, producto de la intensa campaña de vacunación. Con estos resultados, desde el gobierno de la provincia, como lo hizo el gobernador Oscar Herrera Ahuad, se insta a la población a completar el esquema de vacunación. El mandatario planteó que la combinación de vacunas será en el futuro una norma y no una excepción, como ocurre ahora para completar las dosis faltantes de Sptunik V. De hecho, el Ministerio de Salud de la Nación autorizó combinar las vacunas rusas con AstraZeneca o Moderna. A su vez, tal escenario, genera más optimismo en sectores como el turismo, que fue uno de los más golpeados. Misiones, en esta época del año mostró un buen movimiento y ahora se empieza a diagramar lo que será la temporada de verano y el paulatino regreso de turistas extranjeros.