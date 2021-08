Alberto Fernández: “La vacuna es la puerta de salida de esta pandemia”

miércoles 04 de agosto de 2021 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que “la vacuna es la puerta de salida de esta pandemia” de coronavirus y se manifestó confiado en que “falta menos para que todos y todas la crucemos”.

“La vacuna es vida, es libertad, es orgullo”, destacó el presidente en un hilo de mensajes que publicó en su cuenta de Twitter, acompañados por videos donde se muestra la historia de Ada, que concurre a vacunarse, y de Dora, su vacunadora.

En ese marco, el primero de los mensajes de Fernández dice: “Mientras viaja hacia el centro de vacunación, Ada recuerda los momentos que marcaron su vida. Hoy se suma uno más. La vacuna es la puerta de salida de esta pandemia y falta menos para que todos la crucemos”.

“La vida de Dora cambió mucho con la aparición del virus, pero a pesar del dolor, no perdió la esperanza de recuperar la alegría”, agrega el mandatario en el siguiente spot y añade: “Hoy aplica las vacunas que fueron producidas en nuestro país con la certeza de que en cada inmunización vamos superando este momento difícil”.

El último de los videos es una representación de la acción de la vacuna contra el coronavirus, y muestra la forma en que se produce y distribuye en el país. “La vacuna es vida, es libertad, es orgullo. Es la esperanza de estar más cerca de #LaVidaQueQueremos” los argentinos, concluyó.

Aislado hasta mañana

Tras su viaje a Perú para la asunción de Pedro Castillo, el presidente Alberto Fernández deberá continuar en aislamiento preventivo por Covid-19 hasta mañana, pese a que en un primer momento se había especulado con que ayer sería su último día en cuarentena.

De acuerdo con lo informado por la Unidad Médica Presidencial, Fernández seguirá cumpliendo con la medida hasta mañana, que se le realizará un test de PCR para que pueda retomar sus actividades.

“Visto el regreso del señor presidente de la Nación Argentina, Doctor D. Alberto Ángel Fernández, del Hermano País del Perú; se encuentra cumpliendo el aislamiento obligatorio de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación, si bien está exceptuado de cumplir el aislamiento por ser personal esencial”, indicó el comunicado oficial.

Asimismo se destacó que al llegar al país la semana pasado, el mandatario fue testeado para corroborar si tenía Covid-19 y que entonces el resultado fue negativo. Ahora volverá a someterse a una prueba.

Fernández ya tuvo coronavirus. En abril de este año, el presidente anunció por redes sociales que había dado positivo pese a que ya contaba con la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

Fernández asistió la semana pasada en Perú a los actos de jura de Pedro Castillo. Viajó acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez; el canciller, Felipe Solá; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; y el diputado nacional, Eduardo Valdés, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja.

Nuevo candidato para reemplazar a Agustín Rossi

En medio de un gran hermetismo, el presidente Alberto Fernández medita el nombre del reemplazante de Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa. Según publicó ayer La Nación, ya definió que no serán Sabina Frederic, Daniel Scioli o Aníbal Fernández los que ocupen esa silla. Con el jefe del Estado aislado en la quinta presidencial de Olivos, un nombre ganó terreno en las últimas horas: Julián Domínguez. Aunque en su entorno señalan que no recibieron ningún ofrecimiento desde Olivos, el ex presidente de la Cámara de Diputados y exministro de Agricultura durante la presidencia de Cristina Kirchner aparece como una opción para quedarse con el cargo que dejará Rossi.