Florimonte: “Si Cinthia Fernández es diputada yo me voy del país”

lunes 21 de junio de 2021 | 6:00hs.

Gladys Florimonte se despachó con una declaración inesperada: “Si Cinthia (Fernández) es diputada me voy del país”, disparó desde su lugar de invitada en la Noche de Mirtha, programa conducido por Juana Viale para Canal 13.

La actriz de 62 años es reconocida por sus dotes de comediante, sin embargo, dejó clara su postura y se sinceró sobre el duro momento económico que atraviesa en medio del parate del rubro artístico por la pandemia.

“No, dejame de joder… Si Cinthia es diputada me voy del país. Basta, seamos serios… ¿Yo voy a ser senadora?”, sorprendió Florimonte.

Y acto seguido relató que debió vender sus cosas para subsistir. “A mí la política no me interesa. Yo nací en cuna peronista. Sí, quise un cambio. Si me preguntás, no votaría a ninguno. Yo tuve que achicarme. Tenía dos autos”, se sinceró. “Pude laburar en el verano, sobreviví con eso. Pero me jorobó. Quería viajar y me tuve que comer esa plata”, agregó. “Esta pandemia nos toca a todos”, remarcó Florimonte.

Cinthia Fernández anunció su intención de ser candidata a diputada en el programa de Ángel de Brito, Los Ángeles de la Mañana. “Voy a ser candidata a diputada, voy por el lado de la mujer, los derechos de la mujer”.