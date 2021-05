Estiman que el precio de la soja seguirá en valores altos

jueves 13 de mayo de 2021 | 6:02hs.

El precio internacional de la soja volvió a mostrar su firmeza durante la jornada tras el informe de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos al cerrar por encima de U$S 610 la tonelada, casi el doble que un año atrás.

Así, su contrato de mayo, próximo a vencer, avanzó 1,40% (U$S 8,45) hasta los U$S 610,13 la tonelada, mientras la posición julio subió 1,71% (U$S 10, 20) para concluir la sesión a U$S 603,52 la tonelada

De esta manera, la oleaginosa alcanzó su valor más alto desde septiembre de 2012 y se encuentra U$S 40 por debajo del récord que alcanzó ese mismo año, cuando cotizó por encima de U$S 650 la tonelada.

“Teniendo en cuenta que la sequía en América del Sur genera menos oferta, vemos el 2021 con precios de la soja muy sostenidos”, estimó ayer el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras.