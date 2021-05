Murió el Brujo Manuel, el amuleto de Estudiantes

sábado 08 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Una trágica noticia enlutó a la ciudad de La Plata. El Brujo Manuel murió de coronavirus.

El hombre que trascendió mediáticamente por curar de una “maldición” al Estadio Ciudad de La Plata, fue internado el pasado 14 de abril. Manuel Valdez era paciente de riesgo y su cuadro de Covid-19 se agravó con el correr de los días. Ayer, en horas de la tarde, su familia dio a conocer su lamentable deceso.

Valdez volvió a tener una recaída como consecuencia de una neumonía que lo tenía a mal traer. El Brujo, como lo llamaban en su barrio, tenía 61 años.

Había dado positivo de coronavirus en los primeros días de abril, a pesar de haber recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. Manuel se hizo conocido cuando llegó a “darle una mano” a Estudiantes, que venía con una mala racha. Tras “limpiar” las “malas energías”, el equipo comenzó nuevamente con una racha ganadora.

Valdez no sólo estuvo ligado estrechamente al Pincha sino también a Independiente e incluso la selección argentina.

“Ya estoy acostumbrado, brujo no soy, nací así, no lo elegí. Rezo por dentro y hago mis cosas cuando están jugando. Yo ayudo, ellos hacen los goles. Trabajo con energía, no con animales o velas”, contó.