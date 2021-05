Alexis Guerrera: “Hay que cuidar la actividad económica”

martes 04 de mayo de 2021 | 6:02hs.

Alexis Guerrera asumió ayer formalmente como nuevo ministro de Transporte de la Nación en reemplazo del fallecido Mario Meoni, tras prestar juramento ante el presidente Alberto Fernández, en un acto que se desarrolló en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.



“Te tocan dos cosas difíciles, la materia y reemplazarlo a Mario”, le dijo el presidente a Guerrera, antes de tomarle juramento y luego de recordar a Meoni, para quien el jefe del estado pidió “un fuerte aplauso”.



Estuvieron presentes para acompañar la jura, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los ministros de Interior, Eduardo de Pedro; de Economía, Martín Guzmán, de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, entre otros.



Tras la asunción, Guerrera aseguró en conferencia de prensa que no se estatizará la Hidrovía Paraná-Paraguay sino que recuperará “un rol que hoy no tiene en el manejo”, a través de los próximos pliegos de licitación para la concesión del servicio de dragado y balizamiento.



“No vamos por el camino de la estatización”, aclaró Guerrera, sino que con los nuevos pliegos se generará “un gran avance”, con una fuerte participación de todos los gobiernos provinciales que tienen contacto con el río” Paraná, y también con la injerencia “del propio Ministerio de Transporte y el de Interior”.



Para Guerrera, el desafío inmediato “es acompañar las medidas del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) firmado por el presidente sobre la pandemia “para reducir la circulación a los esenciales”, y alertó que “el mundo está en la tercera ola, algunos países en la cuarta, que impacta muy fuerte”, aunque remarcó la impronta de cuidar “la actividad económica y alterarla lo menos posible”.



En ese sentido contó que en la actualidad el 98 por ciento de los pasajeros “son esenciales”, apuntó a hacer “topes en la circulación” y apeló “a la responsabilidad ciudadana, donde no todo se deposite en el control, en el rol de policía de Estado”.



“En el invierno pasaremos frío y tendremos que ir más abrigados”, indicó Guerrera, porque el transporte público de pasajeros “será ventilado, con barbijos, sanitizantes y alcohol”, con el fin de “reducir la circulación y dejarla restringirla solamente para los esenciales”.



Guerrera fue intendente del partido bonaerense General Pinto entre 2003 y 2019, y a fines del año pasado asumió como presidente de Trenes Argentinos Infraestructura (TAI).



Durante su gestión al frente de Infraestructura, Guerrera llevó adelante obras en el marco del plan de modernización del transporte que diseñó junto a Meoni.



En su recorrida política, a los 25 años Guerrera estuvo al frente de la Juventud Peronista en Pinto, en 1999 fue candidato a intendente de General Pinto, en 2001 fue concejal y desde 2003 hasta 2019 fue intendente durante cuatro períodos.



Vinculado al massismo, Guerrera fue junto a Meoni miembro de la liga de intendentes que constituyeron el Frente Renovador, adonde oficializó su pase en 2016. En 2019 accedió a una banca como diputado provincial por la cuarta sección electoral, por el Frente de Todos.



El 22 de diciembre de 2020 dejó su banca, con licencia extraordinaria, para incorporarse al gabinete nacional como presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, en reemplazo de Ricardo Lissalde.