La paternidad de San José como ejemplo contra el machismo

sábado 20 de marzo de 2021 | 5:01hs.

Símbolo de padre, de trabajo artesano, de lealtad y en especial patrono de la capital misionera, la celebración de San José obrero, abre numerosas aristas para reflexionar. A pesar de que las actividades multitudinarias no se reincorporaron a la vida cotidiana e incluso permanecen como un flagelo y foco de contagio, ayer miles de fieles se sucedieron en distintas y distanciadas misas presenciales y virtuales para agradecer al patrono de la ciudad y los trabajadores.La misa central fue a las 20 y allí el obispo de la Diócesis de Posadas Juan Rubén Martínez hizo hincapié en tres valores primordiales que San José brinda como ejemplo.‘‘La primera es la Fe’’, graficó al recordar que a pesar de que en un principop José no entendía los planes de Dios y le desacomodaron la vida, continuó fielmente su designio. ‘‘‘Por qué me pasa esto a mí?’, nos preguntamos y no lo entendemos. Pero si hacemos la voluntad de Dios lo ponemos en sus manos, Él se encargará de desenredar situaciones’’, dijo Martínez al referir que la Fe también implica salir del apoltronamiento e ir al servicio del otro.La segunda virtud que ponderó el obispo fue la paternidad e instó a más reflexión.

‘‘La paternidad no la reflexionamos tanto y en esto incide un flagelo cultural que tenemos acá, y en todas las culturas, que es el machismo. El machismo no ayuda a la paternidad e implica que el rol del padre o sea muy autoritario o no lo cumpla por abandono o por muchas otras situaciones. Sin embargo la paternidad es clave para los niños’’, explicó al tiempo que entendió que el rol incluye acompañar, aconsejar y educir - no imponer- valores.

Por último destacó la santidad del Patrono que no necesitó de grandilocuencias, por lo que alentó la santidad en la vida cotidiana, en reconocer la confusión y poder discenir el bien del mal.

Al término de la celebración esclesiástica, la música se hizo presente en la plaza 9 de Julio y acompañó a los fieles que formaron espontáneamente las nuevas llamadas burbujas sociales para honrar a santo.

El Bosseti en esplendor

Además, entendiendo la importancia de la labor de José como carpintero, por lo que también se enaltece a los atesanos en su día, el Paseo Bosetti sumó a su tradicional exposición, a los artesanos de la Feria de la Costa, la feria Tavapy y del mercado concentrador. Hubo música y gastronomía para amenizar el encuentro.