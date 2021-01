Inmunización en la zona Norte por fiebre amarilla

domingo 31 de enero de 2021 | 6:05hs.

En la zona Norte de la provincia de Misiones, a la constante tarea de concientización que demanda la pandemia del coronavirus, no deben bajar la guardia en cuanto a la inmunización sobre una amenaza latente: la fiebre amarilla, sobre todo en las localidades que se encuentran en cercanías a la frontera con Brasil, país donde anualmente se registran primates infectados. Desde mediados del 2020, ante casos positivos en el vecino país, se llevó a cabo una importante campaña de vacunación a fin de que toda la población en zonas de riesgo cuente con la inmunización.

En lo que respecta la lucha y estado de alerta permanente en la zona de frontera, para evitar casos de fiebre amarilla, se realizó un trabajo sumamente valioso entre el Ministerio de Salud de Nación, Ministerio de Salud de la Provincia y el Ministerio de Ecología.

Por un lado, la actividad consistió en que agentes sanitarios recorran las zonas rurales a fin de realizar un relevamiento e inmunizar a quienes no habían recibo la dosis y, por otra parte, desde el Ministerio de Ecología, llevaron adelante una charla con los vecinos con el objetivo de identificar a los primates que puedan estar enfermos, conocer sobre sus comportamientos, normales y anormales, y en caso de hallar alguno muerto, cuentan con la información necesaria sobre qué medidas tomar.

En el caso de San Pedro, el rastrillaje se realizó en los parques provinciales y zona rural de Piñalito, paraje Nueva Esperanza, picada San Miguel, Semillera, Yabotí hasta Piñal Seco como así también Esmeralda I y II y Picada Unión y Pozo Azul.

Son zonas que pueden ser conectadas con el estado de Paraná, Brasil, mediante los corredores verdes donde es común la circulación de los monos carayá rojo, carayá negro y caí, que se enferman por la picadura del Aedes, siendo centinelas de la enfermedad. En este punto, además de todo lo que representa la inmunización en las zonas de riesgo, apuntan a la educación ambiental.

En toda la zona mencionada el nivel de vacunación contra la fiebre amarilla es del 100%, pero como la población migra sobre todo a los obrajes, el monitoreo se debe realizar de forma regular para mantener ese nivel inmunitario.

En el caso de Puerto Iguazú, en diciembre y enero, la cartera sanitaria insiste en la necesidad de vacunarse para evitar la posibilidad de propagación de la enfermedad por las vacaciones.

Este año la campaña de vacunación no se lleva adelante debido al cierre de la frontera, sin embargo en el mes de septiembre del 2020 debido a la aparición de monos muertos se trabajó en inmunizar a la población que aún no había recibido la dosis.

En esa oportunidad el director de Salud Zona Norte, Jorge Frowein, en dialogó con El Territorio había explicado que la mayor parte de la población recibió la vacuna contra la fiebre amarilla. “Nosotros tenemos un alto nivel de vacunación porque por lo menos una vez en la vida han recibido una dosis, ya sea porque se solicitaba para ir a Brasil, porque se realizaron campañas. Además muchas empresas forestales hoy día tienen como requisito para ingresar a trabajar que estén inmunizados, además de los integrantes de las fuerzas seguridad y personal de Parques Nacionales que se van renovando son vacunados por el área programática”.

Si bien la frontera está cerrada hace once meses y aún no se fijó una fecha para la apertura, en septiembre los promotores de salud trabajaron en el cruce fronterizo inmunizando a los choferes de transporte de carga. En ese momento se estableció un puesto de vacunación con el fin de monitorear quién no se ha aplicado la vacuna.

