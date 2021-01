Iguazú: hoteles ofrecen descuentos de hasta un 50% en alojamiento para Misioneros

miércoles 13 de enero de 2021 | 21:06hs.

Cada vez son más los establecimientos hoteleros de la ciudad de las cataratas que ofrecen un costo diferenciado para residentes Misioneros en noches de alojamientos y en los consumos en gastronomía, lo que se conoce en la zona como Tarifa Misioneros. Esta práctica para atraer turistas, antes de la pandemia era utilizada por unos pocos emprendimientos, pero ante la situación otras empresas se sumaron a la iniciativa.

Esta promoción exclusiva para Misioneros busca estimular el arribo del turismo interno al destino que actualmente ofrece una visita integral y sanitariamente segura del Parque Nacional Iguazú y de sus atractivos. “Los Misioneros tienen muchos beneficios en toda la oferta turística de Iguazú, en los alojamientos hay posibilidades de descuentos de hasta un 50 por ciento. Cada vez son más los que se incorporan a las promociones y ofertas. Esto tiende a motivar las visitas al destino que en este momento busca reactivar la industria” explico Leopoldo Lucas presidente del ITUREM

El costo de la entrada del Parque Nacional también es diferencial ya que el costo de la entrada es de 100 pesos para los Misioneros “Hay que tener en cuenta que el Parque es un atractivo seguro para la visita ya que aplica todos los protocolos sanitarios e incluso con el trabajo organizado de los guías de turismo se evita la aglomeración de personas y el visitante disfruta aún mas de los paisajes” destacó Lucas

Haciendo referencia a las visitas al parque, Lucas destaco que el atractivo está cerca de recibir 10 mil visitantes en lo que va del año, con un promedio de 800 turistas por día. Cabe destacar que actualmente las entradas para visitar las cataratas pueden ser comparadas el mismo día a través del sitio web https://ventaweb.apn.gob.ar/reserva/parques.

Además, el destino cuenta con 17 atractivos turísticos habilitados y trabajando bajo normas sanitarias, algunos de los atractivos tradicionales no han vuelto al trabajo por cuestiones ajenas al turismo como el conocido paseo de compras del Dutty Free Shop que necesita la apertura de las fronteras para trabajar.

Actualmente el porcentaje de ocupación no supera el 15 por ciento en los emprendimientos hoteleros y las ventas en los locales gastronómicos no superan el 20 por ciento en comparación con enero del 2020 no obstante los empresario apuestan en promociones para mantener su estructura.