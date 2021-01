Un verano sin vacaciones

domingo 03 de enero de 2021 | 6:00hs.

La última semana del 2020 trajo un poco de alivio al gobierno nacional. Fue una semana de celebraciones, en lo político y en lo económico. Algo muy distinto a lo que fue todo el año anterior. Pero no obstante ello, este verano no tendrá vacaciones, no sólo por la pandemia, también porque los desafíos que presenta el 2021 exigen arrancar activos desde el primer día del año.

El 2020 fue un año que arrancó en enero con una situación económica y social muy crítica, que lejos de aliviarse en base a medidas de gobierno, con el correr de las semanas se fue agudizando por una pandemia que en marzo golpeó a la Argentina y cambió todo. Cambió la vida de los argentinos, las costumbre, la economía y la política. Y, por sobre todo, cambió todos los planes que tenía el gobierno nacional.

Pero la última semana fue diferente. El oficialismo obtuvo triunfos en el Congreso Nacional, con la Ley de Movilidad Jubilatoria, que era uno de los temas centrales del Ejecutivo, y la aprobación de la ley que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo junto a la ley que da una ayuda social y económica a embarazadas (la Ley de los 1.000 Días).

En lo que respecta a la ley del aborto, la sensación de triunfo es doble, ya que al logro de haber conseguido la mayoría de votos tanto en Diputados como en Senadores se agrega el hecho de que este gobierno pudo hacer lo que no logró su antecesor. Y marcó allí una diferencia, ya que Alberto Fernández no sólo puso el debate en juego, como lo hizo Mauricio Macri por mera especulación electoral, sino que logró su aprobación, cumpliendo así con una de sus promesas de campaña. Una de las pocas que pudo lograr, ya que la pandemia le modificó por completo la agenda que armó el 10 de diciembre, cuando asumió la presidencia.

Además de eso, la macroeconomía cerró el año mucho más controlada de lo que había sido el resto del año, al punto de que durante las últimas semanas del año el Banco Central pudo recuperar algo de reservas en dólares, comprándolos en el mercado. Además, sobre el cierre del año llegó, en materia económica, una buena noticia para las economías regionales, y es que el gobierno decidió quitarles las retenciones a las exportaciones de sus productos. En lo que respecta a Misiones, una gran noticia para la yerba mate, el té, el tabaco y otras actividades de exportación. El sector forestal, que está teniendo uno de los mejores años de su historia en materia de exportaciones, estaría por el momento fuera de la medida.

Y en materia sanitaria también hubo motivos para festejar, más allá de que se opacan un poco por la escalada de casos de Covid-19 que comenzó en los días previos a la Navidad y que parece no detenerse, al menos en los grandes centros urbanos que son los que toma el gobierno nacional para analizar los pasos a seguir en el marco de la pandemia.

Pero la celebración del cierre del año llegó de la mano de la esperanza en las vacunas. El martes de esta semana, Argentina comenzó a vacunar al personal de la primera línea de combate contra el coronavirus. Se trata del personal de la salud que comenzó a recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V que Argentina le compró a Rusia. La primera tanda de varias que irán llegando, mientras se espera la llegada de otras vacunas, como la de AstraZeneca, que tendrá participación argentina en su fabricación para Latinoamérica y que esta semana fue aprobada por las autoridades del Reino Unido y por la Anmat en Argentina, que ya comienza a aplicarse en Europa y comienza a fabricarse para su llegada a la Argentina en los próximos meses.

Así, en el medio de lo que sería el comienzo de una segunda ola de contagios, el inicio de las campañas de vacunación, que hasta aquí no presentan contratiempos para los vacunados, arrojan un poco de esperanza que permite pensar que en este 2021 el control de la pandemia puede llegar a ser posible.

Entonces, este 2020, pese a toda la incertidumbre y al derrumbe económico que produjeron meses de encierro y cierre de actividades económicas, se terminó cerrando con la sociedad en paz, con la situación social contenida y con una economía que en lo micro muestra grandes problemas por resolver de forma urgente y que en lo macro parece haberse estabilizado.

Pero no hay margen para relajarse o irse de vacaciones para los hombres y mujeres del poder en la Argentina. Con el cronograma de vacunación a la vista, todos los esfuerzos están destinados a controlar la escalada de contagios y reactivar la economía. Para ello, el Poder Ejecutivo había llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar proyectos en ese sentido.

Desafíos 2021

Este año que comenzó presenta tres grandes desafíos para el gobierno nacional. Por un lado, en materia sanitaria, en la que contener la proliferación de casos graves de coronavirus es el objetivo central. Por otro, en lo económico, en que deberá comenzar a ordenar los desórdenes que generó el inicio de la pandemia y que provocaron congelamiento de tarifas, precios y actividades; y deberá hacerlo mientras trata de contener la inflación, el gran problema histórico de la Argentina. Si bien 2020 se estaría cerrando con casi 20 puntos menos que en el último año de Macri, sigue siendo muy alto para los bolsillos argentinos. Y en tercer lugar los desafíos de la política, en un año electoral en que las cámaras del Congreso deberán renovar a la mitad de sus miembros y donde el oficialismo irá en busca de mantener la mayoría y, de ser posible, ampliarla.

En el primer desafío, el sanitario, a diferencia del año pasado, en el que las medidas de control de la pandemia eran la única opción, este año habrá otras posibilidades, abiertas a partir de que comenzaron a aprobarse las primeras vacunas para contener el virus. Por eso ahora entra en juego un aspecto extra, el de las relaciones internacionales. Esas que permitirán a la Argentina hacerse de los contactos necesarios para conseguir prioridad en el acceso a las vacunas.

La jugada en este aspecto ya está abierta y se empieza a ver con claridad cómo Argentina se para en el nuevo mapa del mundo. Por un lado ya tenemos en el país, y en plena aplicación, la primera parte de la vacuna rusa. Mientras tanto, con cambios diplomáticos de por medio, se negocia la llegada de una vacuna china para combatir la enfermedad y se avanza en la fabricación de los componentes argentinos que tendrá la vacuna de AstraZeneca para Latinoamérica. Y, por otra parte, siguen los tironeos con la empresa estadounidense Pfizer, con la que la Argentina tenía un acuerdo avanzado que de repente se desplomó, sin estar claros aún los motivos de ese desplome.

En lo que respecta a la economía el gran desafío de este año electoral será contener la inflación y lograr rápidamente la recuperación con mayor exportaciones y consumo interno. La batalla contra el aumento de precios deberá hacerse en un escenario complejo, porque desde marzo del año pasado las tarifas de servicios, los créditos hipotecarios y los alquileres, entre otras cosas, tienen valores congelados. La necesidad de descongelarlos es real, ya que ese congelamiento se sustenta sobre la base de subsidios, que además el gobierno nacional deberá recortar para poder cumplir con los acuerdos de deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Y todo eso en un contexto en el que los salarios también están atrasados y en el que se anunció que este año la idea es recomponerlos. Desafío más que complejo el que deberá encarar desde esta misma semana el gobierno nacional.

Y en lo político las vistas estarán puestas en las elecciones de medio término que se desarrollarán este año, aún con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) en suspenso, ya que los gobernadores pidieron su suspensión, a través de un proyecto de ley que ingresó al Congreso, pero que no contaría con el visto bueno del kirchnerismo. En esa elección, en lo que refiere a la Cámara de Diputados de la Nación, el Frente de Todos pone 51 bancas en juego, Cambiemos pone 60 a disputar, el bloque Federal -el que componen frentes y partidos provincialistas- pone en juego 7 bancas, el bloque Unión Federal para el Desarrollo pone en juego 6; y tanto la izquierda como el Movimiento Popular Neuquino pondrán en juego tres bancas cada uno. Y en lo que respecta al Senado, cambiarán su representación las provincias de Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.

En Misiones

El panorama que dejó el 2020 en Misiones fue bastante distinto al del plano nacional en general. En la provincia se timoneó de otra manera la crisis sanitaria y económica. La idea de una administración binaria en la que tanto la salud como la economía se gestionaban en simultáneo le permitió a la provincia navegar en aguas más calmas. Esto requirió de un importante esfuerzo de todo el equipo de gobierno, de los tres poderes del Estado, para continuar con las obras, cuidar el empleo, la economía, la salud y la frontera, cerrando un año en paz y armonía a pesar de las grandes dificultades económicas y sociales provocadas en todo el mundo por la pandemia. Para seguir así, este verano no hay que relajarse.

En este inicio de año la situación no es distinta a la del resto del país, en materia sanitaria. Los casos de Covid-19 comenzaron a multiplicarse en las últimas dos semanas, pero sin generar aún complicaciones en el sistema sanitario. Un sistema sanitario que se reforzó en los primeros meses de la pandemia que hoy está en mejores condiciones para afrontar la situación. El sistema de salud no está tensionado, los próximos días serán claves para determinar los pasos a seguir. Que se mantenga controlada la situación depende, en gran parte, de que los ciudadanos tomen los cuidados sanitarios sugeridos por las autoridades.

Entonces, en este tiempo, se requiere un mayor compromiso de la sociedad, de las personas, que ayuden a seguir cuidando lo que se logró y que hay grandes posibilidades que el año que comienza sea mejor.

Además, la Provincia ya cuenta con una importante dosis de vacunas que se comenzaron a aplicar esta semana, como en el resto del país. El objetivo de esta primera etapa de vacunación es cuidar principalmente a los grupos de riesgo y a quienes están en la primera línea de trabajo contra el coronavirus. En pocas semanas más vendrá otra carga de vacunas y se prevé que, poco a poco, la situación se irá normalizando. Más allá de eso, todo el esfuerzo del gobierno necesita, indefectiblemente, de la colaboración de los ciudadanos para que el sistema de salud no colapse ni se desborde.

En 2021 se presentan desafíos similares a los del año anterior, cuidar la salud, el empleo y la economía. A ello se suma un examen electoral que el gobierno se esforzará en transitar de la manera más armoniosa y tranquila para que los electores decidan con total libertad quienes son los mejores representantes para defender los intereses provinciales.

En cuanto a la elección en sí misma, ya comienzan a analizarse en los pasillos de la política las posibles fechas de elección. Misiones viene teniendo una tradición que dice que los cargos locales se debaten en momentos diferentes que los cargos nacionales. Es de esperar que este año esa tradición se mantenga y que los 20 diputados provinciales y los concejales de las localidades con Carta Orgánica se elijan sobre mitad de año, mientras que los diputados nacionales se elijan en octubre, como indica la ley electoral nacional.

Desde el gobierno provincial consideran que, luego del fuerte desafío que significó el 2020, se debe buscar fortalecer el apoyo que recibieron sus dirigentes, que se pondrán a prueba dentro de la oferta electoral del Frente Renovador. Mientras tanto, desde la oposición provincial buscarán mejorar su presencia en las representaciones comunales y provinciales.