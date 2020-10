Qué ver, leer y escuchar

miércoles 21 de octubre de 2020 | 5:00hs.

Oktoberfest cerveza y sangre

Netflix

Serie alemana corta basada en hechos reales. Dos poderosas cervecerías familiares se enfrentan en una guerra por el festival de la cerveza en Münich de principios del siglo XX, lo que resulta en engaño, traición y asesinato.



All inclusive

Cine.ar Play

Pablo y Lucía conviven hace cinco años. Sin hijos y sin anillos. Ella es una exitosa modelo publicitaria y él un frustrado arquitecto. Pablo compra un “All Inclusive” como sorpresa para su mujer, pero pocos días antes del viaje es despedido de su trabajo.



Los muchachos de zinc

Svetlana Aleksiévich

Más de 15.000 soviéticos murieron en Afganistán. Una obra maestra con una perspectiva única y desgarradora sobre la guerra de Afganistán, de la Premio Nobel de Literatura 2015, Svetlana Alexiévich, «La voz de los sin voz»



Heimat

Nora Krug

¿Cómo vas a saber quién eres, si no entiendes de dónde vienes? Perteneciente a la segunda generación de alemanes nacidos tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Krug creció luchando contra la ambivalencia de su país.



Franchise

Travis Scott

El tema es un homenaje a la crew de Atlanta Dem Franchize Boys, y se trata de un cambio de sonido con respecto a lo que nos suele tener acostumbrados.

En esta ocasión, acompañado por dos artistas reconocidos Young Thug y M.I.A



Feel the beat

Black Eyes Peas

Canción a dueto con Maluma y cuyo video es un mensaje de apoyo a la lucha contra todas las formas de racismo e injusticia, así el grupo pide ayudar a tres asociaciones: Black lives matter, Color of change y Official George Floyd Memorial Fund.