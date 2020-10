Apuntan a fortalecer oficios con el cultivo de huertas en penales

jueves 15 de octubre de 2020 | 7:58hs.

A través de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Agricultura Familiar y el Ministerio de Gobierno de Misiones, los internos de las unidades penales se encuentran en un proceso de aprendizaje, en el cual no sólo aprenden a constituir sus propias huertas, sino que los productos luego los utilizan en la cocina para autoconsumo.



Con acompañamiento, asesoramiento y entrega de insumos, los técnicos de Agricultura motivan a los alojados en las unidades a plantar y producir diversos cultivos, la mayoría de hojas, pero también otro tipo de verduras y frutas.



El trabajo se lleva adelante en todas las unidades penales, en el marco de un convenio entre los ministerios intervinientes, y se vuelve además un espacio de despeje y reflexión para los internos, principalmente en los tiempos de pandemia en los que las visitas están restringidas o bien, muchos familiares no pueden viajar hasta las respectivas unidades.



“Con esta actividad queremos contribuir en garantizar la seguridad alimentaria de la población carcelaria, como también en la construcción conjunta de espacios de reflexión y contención que posibiliten que los internos ocupen su tiempo aprendiendo oficios que les sirvan para una salida laboral el día de mañana”, destacaron desde Agricultura Familiar.



Una mano amiga

Viviana Sieb es técnica de Agricultura Familiar y acompaña en el trabajo a la unidad de Puerto Rico. En diálogo con El Territorio, contó acerca de la experiencia y la labor que llevan adelante en los distintos puntos de la provincia.



“Venimos realizando asesoramiento técnico, hace unas semanas, por ejemplo, se les entregó mediasombra para que puedan producir sus verduras bajo cubierta durante el verano también. Ellos cuentan con un mini invernadero, entonces lo que les propuse armar un espacio para que sea un vivero y que armen plantines para después ser trasplantados bajo la estructura de mediasombra, para lo cual lo voy a asesorar también”, señaló.



Al mismo tiempo, añadió que “ellos no cuentan con profesionales agrónomos, entonces Agricultura Familiar y Ministerio de Gobierno realizaron un convenio de trabajo, y desde agricultura venimos a trabajar para fortalecer el trabajo que ellos ya vienen haciendo y enseñarles nuevas técnicas para mejorar”.



Indicó que el trabajo de capacitación es muy importante, pues incluso las autoridades del penal les resaltaban que los internos se motivan más a hacer las tareas cuando aprenden nuevas técnicas y secretos para el crecimiento de los cultivos.



Producción propia

Una de las labores que Viviana lleva adelante en el penal es el de enseñar a hacer fertilizantes caseros para utilizarlos en las huertas. “Se enseña a hacer con lo que ellos tienen dentro de la unidad, para ayudar a la producción hortícola. Este trabajo los ayuda a despejarse, a realizar tareas al aire libre, y después esta producción va a la cocina para su autoconsumo dentro del penal”, manifestó.



Y seguidamente, agregó: “Tratamos de acompañar en lo que se puede, con asesoramiento, entrega de insumos, semillas, biofertilizantes, hay diputados como Avelino González que también consigue cosas para ayudar y eso suma”.



Los cultivos son variados, pero lo que más se puede ver en las huertas son lechuga, cebollita, frutillas, repollo, acelga, además de algunos árboles frutales. En lo próximo también se trabajará con semillas de maíz, poroto y zapallo.