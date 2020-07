Misiones Reserva natural

Domingo 26 de julio de 2020 | 06:00hs.

Por Esteban Bueseck y Victoria Bergunker

interior@elterritorio.com.ar





La provincia de Misiones tiene 1.600.000 hectáreas de bosque nativo e implantado. En este monte viven desde comunidades mbya guaraníes a especies que luchan para no extinguirse. Una de ellas, quizás la más imponente, es el yaguareté, que desde 2001 es Monumento Natural Nacional por ley 25.463, máxima categoría de protección para una especie. A través del uso de la tecnología, la Red Yaguareté y el Ministerio de Ecología monitorean al felino su comportamiento, sus presas y hasta logran captar imágenes del peor depredador: cazadores furtivos.

"En los mapas satelitales Misiones marca todo verde; Paraguay y algunos estados de Brasil marca rosado porque es todo soja, arrasaron con el bosque nativo" Alan Benítez Vortisch Subsecretario de Ecología

Otra entidad civil que está bien enfocada en la protección del recurso natural es la Fundación Vida Silvestre. Con un programa ambiental trabaja junto a productores y vecinos de San Pedro para recuperar o generar corredores verdes.Ahora, el proyecto se lleva adelante con diez familias sampedrinas que lograron mejorar su producción y acceso al agua.La salud está íntimamente relacionada al medioambiente y para la científica Victoria Martínez de Zorzi, la forma de producir alimentos y en la que el ser humano se relaciona con especies silvestres van de la mano ante la emergencia de nuevas enfermedades.Pero los mayores retos están en poder concientizar a las nuevas generaciones desde la escuela y así generar jóvenes con un fuerte compromiso ambiental. Otro pilar a mirar de cerca es lo que pasa en las rutas misioneras. A diario salen a la luz casos de atropellamientos de especies nativas al no respetar las velocidades máximas dentro de áreas protegidas. Y la pesca y caza furtiva también son serios problemas, incluso no se frenaron ni aún en pandemia.En las páginas siguientes, El Territorio abre el debate sobre cómo estamos en materia de biodiversidad, qué se hizo y qué falta por hacer para proteger a la selva misionera, el último gran bastión verde en la región.El año pasado se promulgó la ley 27.494, que convirtió a Misiones en la Capital Nacional de la Biodiversidad debido a que alberga más del 40 por ciento de la biodiversidad de todo el país. Esto significa no solamente un claro posicionamiento a nivel de ecología frente a la Argentina y la región, sino además una necesidad imperante de compromiso social para preservar la naturaleza que existe en la provincia.En este contexto, El Territorio dialogó con Alan Benítez Vortisch, subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, quien se refirió a esta idea: “La provincia se está configurando en lo que es la región como un núcleo importante en políticas ecológicas y ambientales y tiene 1.600.000 hectáreas de cobertura verde. Allí tenemos monte nativo y también implantado, pero ambos generan sus servicios y beneficios para la comunidad, son como una usina de producción, de calidad de aire y de agua”.Desde este punto de vista, destacó que “la selva hace que los cursos de agua se mantengan estables, que a partir de las lluvias se infiltre en la tierra y evite la erosión de los suelos. Está todo interrelacionado, por eso es un ecosistema, todo está vinculado entre cada ser vivo y el contexto en el que se encuentra”.Por eso el funcionario aseguró que la provincia “hace punta a nivel nacional” debido a las políticas de Estado que promueven la preservación de las especies, tanto de fauna como de flora. “Uno mira desde los mapas satelitales y Misiones marca todo verde, en cambio Paraguay y algunos estados de Brasil es todo rosado porque es todo soja, arrasaron con todo el bosque nativo, con la selva atlántica paranaense”, recalcó.Vortisch destacó que en Misiones todas las especies nativas están protegidas. Entre las medidas tomadas, existe una resolución que prohíbe la caza deportiva en toda la provincia, también hay especies declaradas como monumento natural provincial, y entre ellas se encuentran algunas emblemáticas de la selva atlántica paranaense.“En animales tenemos el yaguareté, el lobo gargantilla, loro charao, oso hormiguero, aguará guazú, el tapir, águila arpía y el zorro pitoco entre otras especies”, detalló.Y agregó: “En relación a la flora, tenemos el cactus del Teyú Cuaré, el chachí bravo de pantano, el urunday, el lapacho negro, el palo rosa, la araucaria o pino paraná, esas son especies emblemáticas que supieron habitar en toda la región con millones de hectáreas que hoy fueron reducidas en un 10 por ciento y Misiones conserva el mayor bloque continuo de selva atlántica paranaense”.Dadas las condiciones, en la provincia conviven la ecología, el medioambiente y el turismo; este último tiene su base firme en la naturaleza y en el sistema de áreas naturales protegidas. Por eso, muchas veces es común que los turistas se encuentren con los animales cara a cara cuando visitan un atractivo provincial, o incluso muchas veces aparecen en medio de la ruta o en el patio de una casa. “Hay que acostumbrarnos a que si vemos un animal suelto, esa es la convivencia, muchas veces llaman para que se lo atrape y se lo lleve a una jaula y esa no es la esencia. También hay gente que tiene el mal hábito de mascotizar animales nativos sacándolos de su ambiente y tenerlos apresados en un espacio que no es el suyo”, manifestó el funcionario.Años atrás, el Ministerio de Ecología junto con la Red Yaguareté creó un programa para reinsertar al pecarí labiado en su hábitat natural, el cual “se cumplió y se han devuelto más de 20 ejemplares a la selva. El pecarí en la cadena alimentaria del yaguareté es uno de los principales alimentos de la especie”, destacó Vortisch.Así, la Provincia trabaja en conjunto con diferentes organizaciones como la Fundación Vida Silvestre o la Red Yaguareté, con quienes se pacta un marco de colaboración y después mediante actas acuerdo se especifican las actividades que se van a realizar de manera mancomunada.Si bien la provincia lleva la delantera en materia ambiental en relación a la región, no está exenta de las amenazas naturales ni las generadas por el hombre. “Si hablamos de las amenazas que se ciñen hoy sobre el corredor verde, por un lado tenemos el crecimiento poblacional, también las actividades productivas rurales que van de a poco intentando avanzar y por ende van tirando monte, que es lo que nosotros tratamos de evitar, pero la presión cada vez es mayor y va en aumento. Eso como causales antrópicas”, indicó Vortisch.También se refirió a las causales naturales como el cambio climático, las sequías, “que pueden acarrear incendios forestales como ya vivimos el año pasado en Australia, en el Amazonas. Eso arrasa con muchísimas hectáreas, pero la topografía de Misiones no es plana, eso ayuda a que el fuego no pueda tener la facilidad de avanzar como en el Amazonas”, sostuvo.Existe una afirmación de que toda actividad humana genera un impacto en el ambiente. Por eso, en esa interacción es necesario mitigar el daño ambiental y favorecer al desarrollo sustentable como una forma de habitar el mundo. “Todo tiene que llevar al final de la frase ‘sustentabilidad’. Todos podemos hacer algún aporte porque todos generamos una huella de carbono en el planeta, todos contaminamos, generamos residuos, consumimos agua potable, ensuciamos, andamos en auto, vamos de viaje, que es una actividad que en cierta medida contamina. En el pasaje de los aéreos ya está contemplada una tasa por emisiones de carbono”, reveló el funcionario.Muchos buscan grandes cambios cuando la clave está al alcance de todos, como tomar conciencia de la disposición final de la basura, separando la orgánica de la inorgánica.“Con la orgánica se puede generar compost que termina siendo un abono para las plantas, un excelente fertilizante natural. Y lo inorgánico, como vidrio, plástico, cartones, aluminio, todo eso es seco y ya hay programas para la instalación de distintas plantas recicladoras de residuos. Acá ya se está implementando en Posadas”, argumentó.Según especificó, los residuos sin conciencia contaminan de diversas maneras, como sucede con la fauna íctica, debido a que mucho de lo que se desecha termina en caudales de agua. “En el planeta hay cinco islas de tamaños siderales de plástico. Todo eso se va degradando en micropartículas y va contaminando el agua”, lamentó Vortisch.Finalmente y como desafío conjunto, remarcó la importancia de involucrarse en la preservación de la biodiversidad: “Misiones tuvo el primer Ministerio de Ecología en Latinoamérica en 1984, ya avizoraba la necesidad de conservar y proteger el ambiente y junto a esa visión y esa política de Estado hoy vemos resultados desde una imagen satelital, y tenemos especies emblemáticas. Por eso Misiones es Capital Nacional de la Biodiversidad y hay que cuidarla entre todos”, cerró.