Vialey: “En Misiones hay alto respeto a la naturaleza”

Domingo 26 de julio de 2020

Por Antonio Villalba avillalba@elterritorio.com.ar

"El gobierno de la renovación tomó al medioambiente, desde hace tiempo, como una política de Estado Mario Vialey Ministro de Ecología de Misiones

En Misiones hay un alto respeto hacia la naturaleza y eso hace que cada día se pueda apreciar la presencia de diversas especies, en inmediaciones o dentro de las ciudades. Esto es lo que señaló el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Mario Vialey, al hablar sobre el comportamiento que tienen muchos animales que en medio de la pandemia se fue acercando a muchas zonas pobladas.Desde Ecología también concluyen que la disminución del movimiento de grupos de personas y actividades producto de la cuarentena repercutió de manera favorable en el ecosistema.Añaden que, en consecuencia, “se ha notado un incremento en los reportes de avistaje de fauna silvestre en zonas urbanas y periurbanas a nivel mundial, lo que ha llamado la atención de muchos, sin embargo, esto no debería ser una situación alarmante ni ajena, es lo que se supone que debe ocurrir de manera ‘espontánea’ en la dinámica de los ecosistemas que inherentemente siempre tienden a volver a su equilibrio natural”.Respecto al cuidado, el ministro señaló que “Misiones, desde la renovación, tomó al medioambiente como una política de Estado y es apoyado con distintos proyectos, como las leyes que se van promulgando a favor del cuidado de la flora y la fauna”.Otro factor que destaca el titular de Ecología es que la ciudadanía, en medio de la pandemia, comenzó a observar de otra manera. Por ello destacó el compromiso social. “También hay algunos que saltan el cerco, pero entre el 95 y el 98 por ciento de los misioneros estamos mirando al ambiente y a la naturaleza de una forma distinta comparado a otros lugares”.Además, desde el Ministerio de Ecología analizaron los motivos del mayores avistajes de aves. Los especialistas del área entienden que no es más que una reorganización del espacio en función de la situación.Esto al explicar que los espacios urbanos están construidos en zonas que alguna vez fueron áreas rurales e incluso aún se expanden muy cerca de estas, lo que hace que la línea que separa las áreas de distribución de las especies silvestres y las áreas de asentamiento de las comunidades sea muy fina, por lo cual hay un “punto de contacto” que en la mayoría de los casos no se percibe.Plantean que evidentemente es un equilibrio frágil de presión en ambas direcciones, porque al disminuir la presión desde la actividad humana hacia las poblaciones naturales (por el cese de actividades y el aislamiento social), las poblaciones de fauna circundantes advierten una oportunidad de expandir sus rangos de distribución y frecuentar zonas a las que antes no se aventuraban a ingresar.Recuerdan que a través de la actividad, el hombre cada día coloniza más terrenos que son modificados y “expropiados” a la vida silvestre y que si se deja de utilizar la naturaleza volverá a establecerse.