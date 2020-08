Misiones ratifica que el ciclo lectivo terminará en marzo del año próximo - El Territorio Misiones

Jueves 27 de agosto de 2020 | 03:00hs.

Por Griselda Acuña Editora de Actualidad

Según pudo averiguar este medio, los datos que manejan los gremios develan que hay 1541 escuelas registradas y 1430 porteros, de los cuales el 50% tiene más de 60 años, o sea, que corresponde a población de riesgo.





Sala de 5 años En el marco del Consejo Federal de Educación se aprobaron los lineamientos del programa “Acompañar: Puentes de Igualdad”, con el objetivo principal de promover y facilitar la reanudación de trayectorias escolares y educativas, cuya interrupción ha sido potenciada por la pandemia y sus consecuentes desigualdades. Sobre el pasaje de un nivel educativo a otro, el CFE resolvió que en el caso de los niños de sala de 5 años del nivel inicial promocionarán directamente al primer grado del nivel primario, y en el ciclo lectivo 2021 ambos niveles trabajarán en conjunto la planificación pedagógica.

El CFE estableció espacios de formación para febrero

Según lo resuelto en el Consejo Federal de Educación (CFE), en lo que respecta a los estudiantes que se encuentran en el último año de la educación primaria deberán acreditar los aprendizajes previstos en los diseños curriculares jurisdiccionales para acceder a la certificación del nivel. Para ello, se reorganizarán, poniendo especial énfasis en la formación de las capacidades previstas como propósitos formativos del ciclo y necesarias para continuar adecuadamente sus trayectorias educativas en el nivel secundario. Quienes no alcancen los niveles de logro establecidos para el mes de marzo, pasarán al nivel secundario bajo la figura de promoción acompañada y recibirán tiempos de enseñanza complementarios a lo largo del año.



Los estudiantes que durante el 2020 se encuentran en el último año de la educación secundaria deberán acreditar los aprendizajes y capacidades previstas en el perfil de egreso del plan de estudios correspondiente. En este caso también cada jurisdicción reorganizará curricularmente los contenidos y asignaturas, procurando su integración en proyectos interdisciplinarios. Esta nueva organización curricular será el Trayecto Curricular de Finalización del Nivel Secundario 2020 de aprobación obligatoria para lo que se dispondrán instancias de acreditación en diciembre, marzo y abril.



Se ofrecerán espacios de formación como mínimo durante el mes de febrero y hasta la finalización del año lectivo 2020 (marzo 2021). La acreditación final de aprendizajes y la correspondiente certificación del nivel podrá tener lugar en los meses de diciembre 2020, marzo y abril 2021.



Tras la reunión, la ministra de Educación de Corrientes, Susana Benítez,también aclaró que los alumnos no pasarán por decreto ni será promoción automática. “Iremos poniendo en práctica la evaluación a los alumnos para que acrediten en el 2020”, sostuvo.





El 27 de julio pasado se reanudó el dictado de clases en Misiones, aun bajo la modalidad virtual. Las escuelas están cerradas desde el 13 de marzo, tras la declaración de Emergencia Sanitaria y Epidemiológica por brote de dengue y riesgo de coronavirus. Si bien las autoridades de la provincia manifestaron la intención de volver a la presencialidad en las aulas, no hay fecha confirmada. No obstante, hay indicios del retorno: por un lado, la capacitación a docentes y directivos en los establecimientos escolares y, por otro, la reactivación de las Prácticas Profesionalizantes (PP) y pasantías para alumnos de escuelas técnicas.Misiones fue determinante en rechazar la promoción automática de contenidos; es decir, la idea de que todos los estudiantes pasaran de año sin mérito académico. Así, tras la reunión del Consejo Federal de Educación (CFE) realizada el martes por la tarde, se ratificó el planteo al tiempo que se estableció, como lo anticipó El Territorio ayer, tres líneas posibles de promoción. Lo resuelto en el CFE y válido para las 24 jurisdicciones del país es que ante la particularidad que impuso la pandemia, el presente ciclo lectivo terminará en marzo del año que viene.“Cada jurisdicción de acuerdo a las normativas tienen independencia de criterios para la implementación de lo que es la evaluación, la acreditación, promoción y calificación de los estudiantes. Vamos a establecer las condiciones para el regreso, dialogar con docentes y directivos para analizar cómo se volverá a la presencialidad”, explicó el ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.“Estamos planteando que a partir de la implementación de la Semana Federal de Formación Continua que está establecida en el Consejo Federal y es previa al reinicio de las clases presenciales, se va a trabajar en tres situaciones posibles: primero los que han podido trabajar en la virtualidad y han podido sostener sus trayectorias escolares y continúen este año, promocionarán el año siguiente. Un segundo grupo, son aquellos que hayan tenido problemas de conectividad y se haya visto afectada su continuidad durante la cuarentena, en este caso se va a trabajar en lo que se denomina intensificación de contenidos y estrategias de continuidad”, explicó el titular de la cartera educativa local.“El tercer grupo que ha estado desconectado completamente o no ha podido sostener la trayectoria a las cuales sí les va a dar la oportunidad de una promoción activa con una libreta abierta hasta el 31 de marzo del 2021 que es cuando termina el ciclo lectivo 2020”, detalló Sedoff e insistió en el concepto “no se estableció una promoción automática sin mérito académico”.La promoción de este tercer grupo estará sujeta a los criterios institucionales y podrán o no repetir el año.“Son tres situaciones diferentes, no es una promoción automática, depende la circunstancia de cada alumno. Lo que nosotros planteamos es que cuando pasamos de la presencialidad a la virtualidad lo que se hiciera iba a ser importante y que se iba a tomar en cuenta para la continuidad y es lo que estamos haciendo, es importante reconocer el esfuerzo de los estudiantes que han continuado, tanto de ellos como de los docentes y de la familia”, acentuó.Finalmente, recordó que aún no hay fecha establecida para la vuelta a clases en la provincia pero, “seguimos con la idea de volver, no estamos en una situación en la que podamos plantear nosotros desde el punto de vista epidemiológico, estamos en la instancia estable pero la decisión va a ser del gobernador basado en el equipo científico y el entorno seguro para la vuelta a las escuelas tanto de los alumnos como de los docentes”.El ciclo lectivo 2020 arrancó con 425.000 misioneros en el sistema educativo y 33.000 docentes. Para el retorno a la presencialidad, el Comité Científico -presidido por Vicegobernación- espera el relevamiento de las condiciones edilicias de las escuelas, agua potable, baños y espacio físico para constatar el cumplimiento del distanciamiento entre los alumnos. Asimismo, se requiere contar con información exacta de porteros.