La nueva normalidad: este sabado será hará el primer Festival Online Solidario en Posadas

Martes 16 de junio de 2020





"La nueva normalidad es un evento sin público, todo un cambio de paradigma para todos nosotros como asociación, se viene trabajando hace dos meses en este protocolo y la primera prueba será el día 20 de 19 a 23 en el local de Umma en Posadas donde se trabajará en conjunto con el Estado Provincial para que se retransmita a todo el mundo a través de streaming. En esta primera instancia será de forma gratuita y esto mismo nos va a servir como experiencia para salir con distintos eventos organizados por la asociación para los socios", comentó.



Además destacó que todos los que integran la asociación se encuentran viviendo una situación desesperante a nivel privado ya que fueron los primeros en cesar las actividades y "se sabe que los eventos van a ser los últimos en reactivarse, en el medio no dejamos de reinvertarnos en trabajar con alternativas con gente amigablea la tecnología y también hacer docencia porque todo está en práctica como una suerte de prueba y error para armar el protocolo y llevarlo al resto de la provincia".



"En la asociación hay 35 rubros los que estamos comprendidos, lo que hemos visto y preocupa es que por un lado estamos contentos ya que los fotógrafos pueden trabajar y lo mismo los djs, lo que nos preocupa es la falta de conciencia en la asistencia masiva de la gente que asiste a algunos de los lugares habilitados y por eso se está haciendo foco en el protocolo para ser responsables", afirmó.



A continuación sostuvo que se tratará de hacer hincapié en el respeto del distanciamiento social para que no repercuta en una vuelta atrás de las medidas dispuestas por el gobierno provincia, "la pandemia está entre nosotros y tenemos que ser conscientes y solidarios cuando uno asiste a restaurantes y bares y respetar a las otras personas, la idea es seguir trabajando en eso y es importante que de a poco se habiliten todos los rubros".



Caracteristicas del evento virtual

Jilek manifestó que si bien el evento será sin público también se tendrá que respetar el distanciamiento social de los artistas cuando se encuentren en el escenario, "eso es clave, es todo un proceso por la grilla, el ingreso, donde se hace la conferencia de prensa es toda una apuesta en escena, en qué plataforma se podrá ver. No se cobra entradas, es totalmente a beneficio, tratando de innovar para utilizar la tecnología que se tiene al alcance de todos, para que haya un valor agregado desde lo virtual que sea diferente al contacto que se tenía porque falta mucho para que se vuelva a eso"



"Se planteó además poner una pantalla frente al escenario para ver cuánta es la cantidad de gente que está conectada para que el artista pueda interactuar que también se tiene que adaptar a este nuevo contexto", aclaró.



Finalmente detalló que la grilla se está armando y la dará a conocer el Ministerio de Cultura ya que este mismo martes cierra la convocatoria y "se van a realizar tres eventos en Posadas, Oberá y Eldorado y al mismo tiempo ya se está planeando otros tres,de similares características pero en las localidades de Apóstoles, Aristóbulo del Valle y Puerto Iguazú, la idea es generar y llevar trabajo a lo largo y a lo ancho de la provincia".



