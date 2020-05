La CIA desmintió a Donald Trump sobre el origen del coronavirus

Viernes 1 de mayo de 2020

Las teorías conspirativas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la creación del coronavirus en un laboratorio de China chocaron ayer contra una pared inesperada: la de la CIA, que emitió un comunicado afirmando que el virus que azota al mundo no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente.

“Toda la comunidad de Inteligencia estuvo brindando constantemente apoyo crítico a los responsables políticos de Estados Unidos sobre el coronavirus, que se originó en China”, dijo la CIA. “La comunidad de Inteligencia está de acuerdo con el amplio consenso científico de que el virus Covid-19 no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente”, subrayó el texto, citado por la agencia Bloomberg.

No obstante, los servicios de Estados Unidos no dejarán de investigar la hipótesis de Trump y varios legisladores republicanos de que el coronavirus surgió en el laboratorio de virología de Wuhan, en China. Pero no lo hará de manera exclusiva como pretendía el presidente.

“La CIA continuará examinando rigurosamente la información y la inteligencia emergentes para determinar si el brote comenzó a través del contacto con animales infectados o si fue el resultado de un accidente en un laboratorio en Wuhan”, continúa la declaración.

Trump ordenó esta semana a todas las agencias de Inteligencia de Estados Unidos investigar el rol de China y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el surgimiento y propagación del coronavirus.

El mandatario se hizo eco, semanas atrás en el momento en que los casos de contagio por la pandemia iban en aumento de Estados Unidos, de versiones de prensa de que el virus fue creado de forma sintética en el laboratorio de Wuhan. Y hace unos días sugirió que pediría a China el pago de miles de millones de dólares en compensación.

La teoría conspirativa sobre el origen del coronavirus, que encontró afectos entre exmiembros de inteligencia estadounidenses y políticos en Washington, fue ampliamente rechazada por la comunidad científica que avala la versión oficial china de la transmisión de animal a ser humano.



Horror en Nueva York

El fuerte olor que provenía de dos camiones de mudanzas estacionados en las afueras de una funeraria en Brooklyn, Nueva York, provocó que varios vecinos llamaran a la policía. Sus peores sospechan se confirmaron: 100 cuerpos estaban almacenados en su interior, en bolsas y sin refrigeración, en un horrible signo del colapso que vive la ciudad, epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, para dar tratamiento correcto a sus muertos.

Con más de 16 mil muertes, cinco veces más de los que fallecieron en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la presión en los servicios funerarios de la ciudad de Nueva York es extraordinaria, informó el diario El País. La llegada casi constante de víctimas fatales de coronavirus les impide cremarlos o enterrarlos rápidamente.