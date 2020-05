La amenaza del Aedes toma mayor dimensión

Lunes 4 de mayo de 2020 | 06:00hs.

Por Victoria Bergunkerinterior@elterritorio.com.ar

El dengue continúa siendo una problemática ambiental y sanitaria en la provincia de Misiones. Pese a los constantes trabajos realizados para combatir al mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad, su erradicación depende en gran medida del compromiso social. Es así que existen ciertos espacios donde se propaga el vector y muchas veces no son tenidos en cuenta.





Hasta el momento en la provincia se contabilizan 8.688 casos, con la coexistencia de tres de los cuatro serotipos: DEN-1 (circulación viral); y DEN-2 y DEN-4 (importados).





En este contexto, El Territorio dialogó con el biólogo Fabricio Tejerina, quien está abocado al estudio de esta cuestión y es miembro de Grupos de Investigación sobre Mosquitos en Argentina (Gima). “Hay situaciones especiales que llamamos lugares estratégicos de cría de Aedes aegypti, es donde se acumula chatarra y se forman criaderos, por ejemplo los depósitos judiciales de autos. En esos lugares, al acumularse agua, se generan megacriaderos de mosquitos y dentro del plan de prevención del dengue lo llamamos lugares estratégicos, como las gomerías, los cementerios, las chatarrerías”, comenzó explicando.







Sin embargo, más allá de los sitios mencionados, los patios de las casas también pueden convertirse en un foco infeccioso. “Si hay un tanque de agua sin tapa también se puede formar un megacriadero, son miles de larvas que después van a ser mosquitos. No es lo mismo un florero que un tanque con mil litros de agua”, sostuvo Tejerina.





Entre otros lugares estratégicos de la ciudad, mencionó la estación de servicio abandonada ubicada sobre la intersección de las avenidas Uruguay y Buchardo. El Territorio se acercó hasta el lugar y se pudo constatar que existe una gran cantidad de cacharros y autos abandonados.







Por otra parte, en concordancia con lo expuesto días atrás a este medio por Nicolás Schweigmann, director del Grupo del Estudio del Mosquito (GEM) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), comentó que ahora es el momento de trabajar para ver mejores frutos en verano. “El frío provoca que el mosquito adulto tenga menor actividad y pique menos, por lo que se transmite menos el dengue. El tema es que en momentos de frío el mosquito pasa a ser huevo, es su forma de resistencia, quedan miles de huevos que van a salir en verano”.





Actas de infracción





Este medio se comunicó además con Santiago Campos, director de Control Comunal de la Municipalidad, quien comentó que de marzo a estos días llevan contabilizadas unas 500 actas de infracción en la ciudad. “Lo que estamos haciendo es notificar mediante actas de infracción a los baldíos que presentan estado de maleza y yuyo alto. Recibimos denuncias de los vecinos, quienes nos manifiestan de jardines en mal estado o casas abandonadas”. En este marco, explicó que se trabaja codo a codo sobre todo con presidentes de delegaciones barriales.





“Primero hay que tener en cuenta el respeto a la propiedad privada; nosotros vamos a la casa del vecino y le explicamos que tenemos una denuncia. Dependiendo de la situación, se labra un acta que va al Tribunal de Faltas y la jueza intima a la persona a que regularice su situación o se proceda a la limpieza si no tiene cerramiento”, detalló.





En cifras 500 Es la cantidad aproximada de actas de infracción que llevan labradas desde la Dirección de Control Comunal del municipio, entre los meses de marzo y mayo.



Línea 0800 para solicitar fumigaciones

La Municipalidad de Posadas lanzó una línea de atención para que los vecinos de la capital misionera tengan la posibilidad de solicitar fumigaciones ante presencia del mosquitos, de lunes a viernes en horario de 7 a 13. El teléfono es 0800-888-2483.También se realizaron intervenciones epidemiológicas en distintos lugares de la ciudad. En este tipo de operativo, los agentes sanitarios visitan al hogar donde se registró un caso de dengue y a las viviendas circundantes, en la que verifican si hay mosquitos y potenciales criaderos de mosquitos; indagan si hay otras personas que pueden haber tenido fiebre u otros síntomas y entregan material informativo. Además, se hace un rociado de insecticida en el domicilio y alrededor de donde se detectó el caso, en la manzana de esa vivienda y en las aledañas también. La fumigación sólo es una acción que contribuye a disminuir la población de mosquitos adultos. Mantener los hogares, patios y jardines libres de recipientes que pueden acumular agua es la medida más eficiente.

Y agregó: “Cualquier lugar donde se acumulen autos y no tengan las condiciones apropiadas, al no tener las ventanillas, las lunetas ni los parabrisas, van a acumular agua de lluvia y transformarse en criaderos de mosquitos”. Además especificó que según sus investigaciones, en Posadas existen al menos diez de estos depósitos.“Si el baldío está cerca de una vivienda, el Aedes aegypti puede usar como criadero la basura capaz de acumular agua. Corresponde limpiar y eliminar todo lo que pueda acumular agua. También es útil desmalezar, no porque el Aedes se críe en la maleza, sino porque la vegetación genera un microambiente de gran humedad. La humedad favorece la supervivencia de los mosquitos adultos (mayor longevidad) y eso los hace peligrosos”, agregó Schweigmann.Además de las denuncias que recepcionan, Campos comentó que a diario realizan recorridos por diferentes baldíos, divididos en secciones, información con la que se va realizando un mapeo. “En un principio Villa Sarita era uno de los barrios más complicados porque en ese barrio hay muchas casas que tienen piletas”, afirmó.Por su parte, Lucas Casafus, director de Inspección y Servicios de la Municipalidad, aseguró que en el marco de la emergencia sanitaria y epidemiológica se están llevando a cabo operativos de control de baldíos y terrenos abandonados diariamente. En los últimos días se verificaron las chacras 81 y 84, también recorrieron las chacras 192, 193, 190 y 187. Allí se encontraron varios terrenos en infracción por lo que se labraron las respectivas actas.