Covid-19: se triplicaron los casos pero ninguno necesitó cuidados críticos

Lunes 4 de mayo de 2020

Por Griselda Acuñainterior@elterritorio.com.ar

Parte epidemiológico Recuperados

Cuatro pacientes superaron la enfermedad: el primer caso, el posadeño que regresó de España; dos de Puerto Iguazú, y el bebé internado en el Garrahan, por una cirugía de tumor.





Cuatro pacientes superaron la enfermedad: el primer caso, el posadeño que regresó de España; dos de Puerto Iguazú, y el bebé internado en el Garrahan, por una cirugía de tumor. Descartados

En Misiones se descartaron por laboratorio 594 casos y otros 78 fueron desestimados tras interrogatorio clínico y epidemiológico.





En Misiones se descartaron por laboratorio 594 casos y otros 78 fueron desestimados tras interrogatorio clínico y epidemiológico. En aislamiento

La provincia tiene 1.233 personas en aislamiento domiciliario, bajo control por catorce días continuos. En su mayoría, misioneros que vinieron de otros puntos del país.





La provincia tiene 1.233 personas en aislamiento domiciliario, bajo control por catorce días continuos. En su mayoría, misioneros que vinieron de otros puntos del país. Fin del aislamiento

Por otro lado, hay 596 personas que terminaron el aislamiento preventivo.





Por otro lado, hay 596 personas que terminaron el aislamiento preventivo. Fallecido

Sólo un paciente murió desde que se detectó el primer caso en Misiones. Un camionero que se contagió en San Pablo, Brasil.

El laboratorio del hospital de Pediatría sigue cerrado

Una médica del Hospital Materno Neonatal (HMN) se convirtió en el caso número 25 de coronavirus en Misiones. El resultado del test se dio a conocer ayer por la mañana en el parte epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud Pública.Hasta el lunes 27 de abril, la provincia se mantenía en seis infectados. La cifra se triplicó en una semana, en tanto todos permamecen estables sin necesidad de cuidados intensivos.El nuevo positivo, personal de salud, tiene nexo epidemiológico con el paciente 23, es decir, con un médico del mismo nosocomio que fue, justamente, quien recibió a la embarazada de 20 años considerada uno de los primeros casos autóctonos. La joven que cursa su tercer mes de embarazo representa el contagio doce y es, junto con la niña de 4 años internada en el Samic de Puerto Iguazú, uno de las razones por las cuales la provincia declara circulación comunitaria el martes 28 de abril. Es que en ninguno de los casos, que presentaron síntomas incialmente, se pudo determinar el nexo epidemiológico, es decir, dónde se contagiaron.De las 25 personas con diagnóstico positivo para Covid-19, desde el 27 de marzo que se registró el primer infectado en la provincia, cuatro se recuperaron; 20 están en tratamiento bajo estrictas medidas de bioseguridad, y uno murió.El camionero de San Vicente, falleció en el hospital Samic de Oberá luegos de ocho días de internación, de los cuales siete estuvo en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Se trató del único paciente grave en Misiones que requirió respirador artificial.En Misiones se descartaron por laboratorio 594 casos y 78 fueron desestimados.Son 1.233 las personas que están cumpliendo aislamiento domiciliario (bajo seguimiento por 14 días continuos) y unas 596 cumplieron con el aislamiento.Asimismo, el parte detalla que la bebé de 45 días, oriunda de Corrientes, continúa internada en el Hospital Samic de Eldorado.La semana pasada se dispararon los casos de coronavirus en Misiones. De seis pasaron a 25 en días. De los nuevos infectados, ocho pertenecen al sector de la salud, tanto del hospital de Pediatría como del Materno Neonatal representando un 32% del total del contagio.Los trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, técnicos, personal de limpieza y administrativos, son los más expuestos en esta pandemia ya que están en la primera línea de batalla.El Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi) funciona en el predio del Hospital Escuela Ramón Madariaga y forma parte de la Red Nacional de Vigilancia de Virus Respiratorios. Consiguió ese estatus el 27 de marzo pasado, cuando el Instituto Malbrán de Buenos Aires lo validó para procesar las muestras de PCR para diagnosticar coronavirus. Nación envió unos 3 mil reactivos para hacer pruebas de diagnóstico de la enfermedad sumado a los 3 mil que ya había adquirido la provincia.Teniendo en cuenta la condición de circulación comunitaria del virus, se realiza el hisopado nasofaríngeo sólo a pacientes con síntomas. Hay dos líneas o etapas para avanzar en el rastrillaje tras confirmar un positivo: testeos al contacto estrecho y al contacto ocasional. “El contacto estrecho es aquel que estuvo bastante tiempo con el infectado, que no respetó la distancia o estuvo compartiendo sin medidas de protección. Aquí se habla de familiar directo o de compañero de trabajo directo. Esa es la primera línea de investigación (...) Si alguno de ellos da positivo, entonces se empieza a buscar a la segunda línea, que es el contacto del contacto”, había manifestado el ministro de salud, Oscar Alarcón.Liliana Fernández Sosa, gerente asistencial del hospital de Pediatría Fernando Barreyro, donde la última semana tuvo seis casos confirmadis de Covid-19 entre su personal de salud, confirmó a El Territorio que el laboratorio hasta ayer seguía cerrado.“Veremos - hoy- con los que regresan qué procesos se van a realizar en el Pediátrico y qué procesos seguimos derivando. Todos los análisis para pacientes internados y de emergencia se realizan con la colaboración del Lacmi, del IPS y del hospital Madariaga”, detalló Fernández Sosa.Respecto de cómo sigue trabajando el pediátrico, había señalado que “la planificación del hospital sigue como hasta ahora, con atención de emergencias, atención en pacientes internados, cirugías de urgencias y teleconsulta con colegas y pacientes del interior”.Consultada por la demanda en este contexto en el que la pandemia coincide con los cuadros estacionales como broncoespasmo o faringitis, explicó: “Durante todo marzo y abril tuvimos muy bajas consultas. No pasaban de 70 a 80 por día. Aún no se ven muchas patologías respiratorias” y la mayoría coincide con accidentes domésticos.El viernes 24 de abril, un niño de 3 años que partió desde Posadas fue diagnosticado como paciente positivo en el hospital Garrahan de Buenos Aires, donde llegó para ser intervenido por un tumor. Desde ese momento se disparó un rastrillaje epidemiológico en la provincia para detectar nuevos positivos, teniendo como epicentro al Hospital de Pediatría donde fue tratado el paciente. Desde ese momento, se confirmaron seis casos en ese nosocomio, la mayoría del laboratorio.