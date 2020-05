Externación: son 7 los pacientes que seguirán el tratamiento en sus casas

Lunes 4 de mayo de 2020

Por Griselda Acuñainterior@elterritorio.com.ar

En cifras 50% de los pacientes que arrojó positivo a coronavirus en las últimas dos semanas cumple con criterio para ser externado, siguiendo el aislamiento.

Internación domiciliaria para liberar hospitales

El comité de expertos en materia sanitaria y epidemiológica en Misiones se reunió el sábado para definir la continuidad del tratamiento a los pacientes Covid-19. Se resolvió entonces que aquellos que arrojaron positivo al virus y se mantengan asintomáticos podrán ser externados y seguir el tratamiento en sus hogares o en un lugar donde permanezcan aislados.La medida fue confirmada a El Territorio por el ministro de Salud, Oscar Alarcón, lo cual desde este fin de semana ya se ve reflejado en el parte epidemiológico diario. La definición es “pacientes con tratamiento en domicilio bajo medidas de bioseguridad” y bajo ese criterio ya siete recibieron la externación, la mayoría personal de salud.Antes de la determinación del sábado pasado, Salud Pública sólo les daba la externación a quienes la prueba de PCR les daba negativo dos veces seguidos, con intervalo de 24 horas entre un hisopado y otro. Sin embargo, el criterio tuvo una variable que busca contener el sistema sanitario para lo que se espera como “pico de la pandemia”.“Hay dos criterios de externación: al paciente que fue diagnosticado con la enfermedad se le vuelve a tomar la muestra a los catorce días, si negativiza dos veces entonces cumple el criterio para ser externado. Ahora, hay quienes pueden hacer tratamiento domiciliario, que están sin fiebre, sin dificultad respiratoria”, explicó Alarcón a este medio.“Tomamos la decisión de empezar a externar a los pacientes, garantizando el seguimiento terapeútico y el aislamiento obligatorio”, sostuvo el ministr, a lo cual agregó que “habrá una guardia médica de 24 horas, con personal calificado para controlar este tipo de cuadro -considerado de bajo riesgo-”.El alta médica es la última fase de esta enfermedad que inicialmente afecta las vías respiratorias pero que, dependiendo de la gravedad del caso, provoca daño multisistémico.De los siete externados, la mayoría son del grupo de personal de salud, tanto del hospital de Pediatria Fernando Barreyro como del Hospital Materno Neonatal (HMN) y personal de la veterinaria de Posadas que había sido contagiada.“Cuando teníamos pocos casos, a todos los pacientes con criterio para tratamiento domiciliario los mantuvimos internados, salvo el primer paciente que tuvo sus altibajos y el camionero que necesitó terapia y luego falleció”, señaló el ministro.“Como no teníamos necesidad de ocupar las camas, los teníamos aislados y también de cerca, porque íbamos aprendiendo el tratamiento terapéutico, sumando experiencia para manejar cada caso con mayor eficiencia”, argumentó el titular de la cartera sanitaria local.En ese sentido, la paciente de San Vicente internada en el hospital Samic de Oberá, se encuentra asintomática y hoy le harán un nuevo hisopado para avanzar en su externación.“Esto es importante porque no vamos a tener camas utilizadas por pacientes que no tienen síntomas y esan buen; y dejamos para aquellos pacientes que van a necesitar internación”, remarcó.“Tenemos una grilla en la que clasificamos a los pacientes por colores verde, amarillo y rojo. Así dividimos a quien puede hacer tratamiento institucional y quien puede hacer tratamiento y control domiciliario con monitoreo y medicación”, explicó el ministro de Salud, Oscar Alarcón.“La paciente de Oberá y los de Fátima... hay un 50 por ciento que está en condiciones de seguir el tratamiento en su casa”, insistió.“Pero si tenemos una familia que no tiene las condiciones para estar aislado, solo, no le damos la externación y lo dejamos en el hospital”, contó Alarcón .“Tenemos una aplicación muy parecida a la aplicación nacional para monitorear a los pacientes bajo tratamiento (...) de hecho, ya hay dos profesionales de la salud con tratamiento y monitoreo domiciliario, porque están dentro del criterio asintomáticos, afebriles, sin dificultad respiratoria, contacto de contacto en los que dio positivo. Ellos están en condiciones de hacer un aislamiento domiciliario. En ese caso se les indica la medicación vía oral, con monitoreo telefónico-clínico en forma periódica. A los catorce días se les realiza la PCR para ver si da negativo, si ya no contagian y si es así continúan catorce días más en aislamiento”, indicó.El sistema de salud en Argentina está siendo puesto a prueba y es inevitable mirar lo que está pasando en los principales países de Europa, como Italia y España, ante la pandemia que afecta al mundo.En este contexto en el que se está repensando el funcionamiento normal de todo, el sistema de salud es el epicentro rediseñado constantemente. Para dar abasto ante posibles necesidades de internaciones y lugares para cuarentena preventiva, hoteles y estadios de fútbol pusieron sus instalaciones a disposición sanitaria. ¿Es posible liberar camas ocupadas por pacientes crónicos en centros de internación para que ingresen casos más graves? ¿Cómo funciona la internación domiciliaria y quiénes pueden realizarla?“No se puede utilizar en este momento para internar gente con coronavirus”, anticipa a los medios nacionales, Eduardo Silvestre, divulgador científico, y aclara que la propuesta es controlar a los pacientes crónicos internados y de esa manera liberar camas en sanatorios, clínicas y hospitales.“En nuestro país, por lo menos hasta el momento, los pacientes que están afectados por el virus tienen que estar internados en los lugares clásicos que son los que hoy representan la mejor manera de controlar a los pacientes y saber cómo están evolucionando, pero sí es fundamental la internación domiciliaria ahora, y como lo fue siempre, para liberar camas tanto en el ámbito público como privado en un número no despreciable de pacientes que podrían estar en sus casas”, asegura.Este tipo de internación “es un servicio que prestan algunas empresas de salud y que tiene por finalidad asistir al paciente una vez que abandona el hospital con la idea acelerar el alta hospitalaria para que la estadía allí sea lo más breve posible. La indicación de los requerimientos y prestaciones a brindar en cada caso en particular estará en manos del médico que lo trate que será quien solicite, según su criterio, la internación domiciliaria detallando las necesidades que deberán cubrirse”, define Valeria Muda, licenciada en Administración de Servicios de Salud, directora de Grupo Medihome y representante de la Cámara Argentina de Internación Domiciliaria en la provincia de Buenos Aires.