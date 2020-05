Ginés: "debemos empezar a tener actividades sociales"

Lunes 4 de mayo de 2020

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, dijo ayer en declaraciones a la prensa que después del 10 de mayo cuando finalice la tercera fase de la cuarentena "debemos empezar a tener actividades sociales y productivas que son necesarias, con todo el cuidado como hasta ahora”, aunque señaló que él no es quien deba tomar esa decisión.Además, sostuvo que la apertura de esas actividades será "gradual y según la epidemiología del lugar” y que siempre deberá respetar los cuidados “como utilizar barbijos, cumplir con el distanciamiento social, toser sobre el pliegue del codo y no estar en lugares con mucha aglomeración de personas"."La cuarentena sirve para cuidarse. Hacemos cuarentena por cada uno y por los otros. Y creo que el comportamiento argentino ha sido ejemplar, pero no puede pensarse en una sociedad en cuarentena permanente", sostuvo en diálogo con A24.La cuarentena decretada la semana pasada por el Gobierno para prevenir los contagios de coronavirus continuará, al menos, hasta el 10 de mayo, pero el Gobierno nacional evalúa extenderla hasta el 24 de mayo inclusive.Sobre la propagación del coronavirus, el ministro señaló que habrá un incremento de casos en los próximos días.El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este domingo 9 nuevas muertes por coronavirus y 103 contagios en las últimas 24 horas. Así, la cifra del total de infectados en todo el país ascendió 4783 y las víctimas fatales suman 246.En el parte matutino se habían informado cinco nuevas muertes y en el vespertino otras cuatro, por lo que en total se registraron 9 muertes en 24 horas.Del total de esos casos, 920 (19,2%) son importados, 2.076 (43,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 1.314 (27,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.