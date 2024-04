Terciados Paraíso: vecinos reclaman energía eléctrica para tener agua en sus viviendas | El Territorio

La mayoría cuenta con pozo de balde, lo que torna insuficiente e inseguro el vital líquido al que acceden

Un grupo de unas 15 familias, que residen en zona Industrial de Terciados Paraíso, San Pedro, muestran preocupación por la falta de respuestas para concluir una obra hídrica. En este caso, hace un año se realizó un pozo perforado e instalación de un tanque, pero resta la instalación de energía eléctrica para ponerlo en funcionamiento. La mayoría cuenta con pozo de balde, lo que torna insuficiente e inseguro el vital líquido al que acceden.

Hace casi 12 meses que las familias creyeron ver resulta la falta de un servicio tan vital como el agua. Luego de varias gestiones, lograron la aprobación de un pozo perforado, tanque y red, sin embargo, la obra quedó a medio camino y no recibe respuestas concretas. "Es una obra muy necesaria, cuando hay sequía tenemos que rebuscarnos por agua, el agua de los pozos ya no es segura y suficiente, buscamos respuestas y no sabemos el motivo por el cual paso casi un año y no conectaron la luz" indicaron a El Territorio los vecinos.

Para la perforación e instalación del tanque, uno de los vecinos cedió un pedazo de tierra, lo que demuestra predisposición e interés por colaborar para que todos puedan contar con el vital líquido en sus casas. "Nosotros pedimos el pozo en época de crisis hídrica a IMAS, a la semana recibimos respuestas, llevó unos dos meses para que esté listo el pozo y el tanque, a la semana tenían que realizar la conexión de energía eléctrica para que los tableros se instalen y todo quede funcionando" detallaron.

Esa "semana siguiente", se convirtió en casi un año de espera y temen que las demás obras concluidas se deterioren. "No sabemos exacto cual es el motivo, al parecer tenían que construir primero una subestación transformadora, pero esta todo parado y nosotros necesitamos tener agua y que lo que se logró no se eche a perder" coincidieron.