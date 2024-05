La esposa del "justiciero correntino" vende tortas y choripanes para mantener la familia | El Territorio

"Cambió completamente nuestras vidas, porque el sostén de mi familia era mi marido... ahora me toca a mí salir a las calles y a luchar", se sinceró Silvina, la pareja de Carlos R, el vecino de Corrientes que el pasado 3 de abril mató a un sujeto que había robado su casa

miércoles 08 de mayo de 2024 | 17:51hs.

Foto: Gentileza Diario Época

Antes él trabajaba todo el día, y yo estaba en la casa con los chicos ocupándome de la escuela y otras cosas", recordó Silvina, al lamentar el hecho que los llevó a esta situación y que tiene a su marido -al que las personas denominan "justiciero"- con prisión domiciliaria por haber matado a un hombre que le habría robado.

"Mi hijo de cuatro años quedo mal. Delante de los chicos me destruyeron lo poco que me quedaba. Ellos saben, entienden bien lo que sucedió", contó la mujer al programa Desayuno (Radio Dos), al referirse en concreto a la situación de sus hijos de 4 y 8 años.

Silvina reveló que el menor se encuentra bajo asistencia psicológica tras lo sucedido.

Sin trabajo estable

Además a la situación familiar particular, Silvina y los suyos deben sobrellevar el drama financiero de la actualidad: "No conseguimos trabajo estable, y no tener ninguna ayuda es difícil", remarcó

Eso obligó a la mujer a vender comida para que a su familia no les falte nada y para solventar los gastos del abogado que lleva adelante la defensa de su marido.

"Me toca a mí ahora y no voy a bajar los brazos", remarcó.

Sigue el miedo

Silvina reconoció que tiene miedo: "siento temor a esa gente que esa noche me corrieron de mi propia casa, miedo que se quieran desquitar conmigo. Siento bronca porque están en la esquina como si nada, con el perjuicio que me hicieron", expresó.

"Mi mamá y papá están al cuidado de mis hijos para que pueda hacer mis cosas, los vecinos me ayudan con mercadería", contó al agradecer a todos los que la ayudan y no la dejan rendirse.

El hecho que cambió la vida

Carlos R. (pareja de Silvina G.) actuó por su cuenta y sin complicidad de un tercero, como sospechaban en un principio. Ponce sufrió el impacto de un balazo en el tórax delante de su amigo identificado como Martín David M. V., alias "Martincito", de 24 años, en la intersección de las calles Yugoslavia y Cerdeña, límite entre los barrios 17 de Agosto y San Marcelo.

Con el avance de la pesquisa trascendió la supuesta motivación de Roberto R. para disparar contra ambas personas que caminaban en la vía pública.

Presuntamente el comerciante fue víctima de un delito de robo contra su propiedad. De averiguaciones personales supo, o le dijeron, que los ladrones que entraron a su domicilio fueron Ponce y "Martincito".

El damnificado acudió a la comisaría, aportó datos que consiguió de forma extraoficial y no habría obtenido respuestas. Entonces, decidido a actuar por su cuenta y cobrar venganza, siguió los pasos de ambos sospechosos del ilícito hasta dar con ellos el miércoles a las 14.

Después de acercarse en su auto, bajó uno de los cristales y desde el asiento del conductor efectuó varias detonaciones. Desde el 6 de abril, la justicia otorgó la prisión domiciliaria al "justiciero" que mató al ladrón.