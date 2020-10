Itaete, el guerrero - El Territorio Misiones

El calor húmedo aplastaba el ánimo, aún a quienes habitaban la selva desde hacía cientos de generaciones, pero Itaete no permitía que el clima lo influenciara, a sus catorce años había vivido con demasiada intensidad y el estado de alerta lo tenía incorporado. Cierta inquietud lo perturbaba, tal vez el deseo de comer carne fresca, no se hallaba cómodo en la quietud de la Misión. Decidió salir de caza. Avisó al Padre Simón sobre su propósito, tomó arco, flechas y el cuchillo largo, cargó mandioca en el morral y se encaminó hacia la masa de vegetación.



La recorrida por el monte lo apaciguó, estaba en movimiento. Se dirigió al sendero que lo condujo a San Ignacio del Guairá dos años antes, siguiendo la vera del arroyo que desembocaba en el Paranapané. Los sucesos revivían en su mente como ocurridos ayer: la maloca llegó a la misión de Jesús María a sangre y fuego; desnudaron a los Padres, los humillaron delante del pueblo, incendiaron la iglesia, sacaron a la rastra los sagrados símbolos del culto, destruyeron las casas y los sembrados; pusieron en fila a hombres, mujeres y niños, para llevarlos a venderlos como esclavos a la Villa de San Pablo. Los más ensañados contra los guaraníes eran los tupíes, aliados de los portugueses. Tampoco podía olvidar la malévola expresión de ese añá memby Antonio Raposo Tavares, cuando ordenó quemar a los ancianos imposibilitados de seguir el ritmo de marcha de los demás; los desventurados medio chamuscados que intentaban escapar eran vueltos a poner en la pira por los tupíes; inútiles resultaban los ruegos de los Padres, que defendían a sus protegidos exponiendo la vida al enojo de los jefes de la maloca. Continuaba sintiendo con idéntica viveza el dolor del momento en que fue separado de sus progenitores a la fuerza, no volvió a saber de ellos. En la Villa de San Pablo los reunieron en un gran recinto empalizado, a la espera de la subasta y entrega a los “fazendeiros”. Se enteró allí que había hermanos de las reducciones de San Miguel, San Antonio, Jesús María, La Encarnación, San Francisco Xavier y San José, todas destruidas. Miles de prisioneros murieron en el camino por la crueldad con la que los trataban. Revoloteaban en su cabeza los nombres de los bandeirantes mencionados en el campo de esclavos: los hermanos Pascual y Antonio Raposo Tavares, Manuel Preto, Simeón Álvarez, Manuel Piris, Federico de Melo, Antonio Pedroso y más. La incertidumbre sobre el destino reinaba entre los nativos; serían enviados unos al Norte, a las plantaciones de azúcar y otros a extraer la yerba del Mbaracayú.



Mientras disfrutaba de la umbría luz que filtraba el follaje, Itaete seguía recordando. En el recinto de esclavos encontró al hermano de su padre, de la reducción de San José. Con otros tres se pusieron de acuerdo y aquella noche de lluvia torrencial, cuando los guardias se sumieron en borrachera, escaparon, separándose para complicar una eventual búsqueda. Llegó con su pariente a la reducción de San Ignacio , después de semanas de penar en el monte. El Padre Simón lo tomó bajo su protección directa. El tío, luego de reponerse, continuó viaje a Santa María del Iguazú, con la esperanza de encontrar miembros de la familia que hubieran huido del tormento de la “bandeira”.Con su andar en apariencia distraído, Itaete identificó el rastro de una familia de pecaríes. El sol estaba alto; sería cerca del mediodía, sintió hambre y sed. Se detuvo junto a una vertiente, el agua brotaba a borbollones entre grandes piedras cubiertas de musgos, líquenes y helechos. Bebió con ansias y se sentó sobre una roca plana, para comer parte de la mandioca desmenuzada que llevaba. Luego retomó el seguimiento de las huellas. Avanzada la media tarde, oyó el ruido de los pecaríes que husmeaban el suelo del monte. No percibieron su presencia, el viento lo favorecía. Se acercó con sigilo, ocultándose tras los árboles, hasta que los tuvo a tiro de arco. Eran cinco, apuntó al macho más grande y disparó. El flechazo fue preciso, el pecarí pudo apenas emitir un quejido y cayó muerto, los demás huyeron. Itaete esperó un rato antes de acercarse a cobrar la presa, asegurándose que el grupo no regresara, eran de temer cuando se enojaban, sus agudos colmillos y poderosa mandíbula infligían graves heridas. Cargó al animal en el morral, que apenas lo contuvo, pesaba unas 50 libras castellanas (23 kg), apreciable para la especie; quedó contento, cazó buena carne para compartir con los padres Simón y José.Itaete estimó que podría llegar a un arroyo cercano con luz del día, en sus orillas limpiaría y asaría el pecarí para luego pasar la noche. Al hallar el arroyito buscado, procuró una vía para descender por la empinada barranca. Caminaba midiendo los pasos por ser hora de víboras. Al levantar la vista por encima de un árbol de tronco casi paralelo al agua, enraizado en el borde de la vertical barranca, sus ojos rasgados se abrieron desmesurados al percatarse de la escena presentada a la distancia: seis hombres se bañaban en la cristalina corriente, cuatro nativos y dos blancos. El rumor del agua apagaba sus voces. Se aproximó al árbol casi horizontal y ocultándose tras las ramas, se puso a observar. Su aguda visión no lo engañaba, los blancos eran portugueses, parte de la maloca de Raposo Tavares que asoló la misión de Jesús María. Itaete no sabía sus nombres, pero los reconocía con certeza, incluso tenían la barba y el bigote de entonces; los demás eran tupíes que nunca vio. De inmediato, el muchacho se figuró que debía ser un grupo de exploración, anticipo de una “bandeira” que intentaría la destrucción de otras misiones. A toda costa, necesitaba información precisa para transmitirla a los Padres y a los caciques. No pensó en el inmenso riesgo que corría, mezcla de inconciencia de la edad y desesperación por el futuro. Se movió con la discreción posible, soportando la molestia del peso del pecarí, necesitaba ubicar el campamento de los intrusos. Pronto localizó el pequeño claro donde el grupo había hecho una enramada. Bordeando el lugar, se alzaba un tupido tacuaral, con gran cantidad de cañas rotas y secas, que formaban tramas desde el suelo, el escondite ideal que precisaba. Itaete tomó el pecarí con las manos, su cuerpo delgado, flexible, casi de niño, se abrió paso entre las tacuaras, no sin sufrir algunos espinazos, para acomodarse de manera que resultaba invisible desde el exterior.Los hombres regresaron al campamento cuando la oscuridad comenzaba a reinar en el monte. Avivaron el fuego, encendido en un pozo para disminuir su visibilidad y esparcieron humeantes bostas de vaca reseca para alejar los mosquitos. Silenciosos, pusieron a asar a la estaca pedazos de venado. La ronda de aguardiente desató la conversación. Hablaban en voz baja, pero Itaete los oía. Pronto se acostumbró a la cadencia del dialecto del avañe’é que hablaban los tupíes; en esa lengua, también la de él, se comunicaban con los blancos. Charlaban sobre cosas del momento, no surgía información de interés, salvo que emprenderían el camino de retorno al día siguiente. Consideraban haber llegado demasiado cerca de la reducción de San Ignacio, teniendo suerte de no ser detectados; los curas castellanos –comentaban- sentían el efecto de las últimas malocas y de las reducciones destruidas. El camino y el río estaban despejados desde la propia villa de San Pablo; no encontraron vigías ni siquiera en la zona de la boca del Paranapané en el Paraná. Mientras comían el venado, los dos blancos comenzaron a conversar entre ellos en portugués, idioma que el jovencito guaraní entendía por ser el de sus captores durante el cautiverio y resultar tan parecido al castellano de los Padres. Confirmaron el temor de Itaete: una gran maloca estaba ya en movimiento, en diez días caerían sobre San Ignacio y Loreto; el grupo de exploración brindaría a los jefes su reporte y se uniría a las operaciones en curso. El estúpido del gobernador español –decían- que conspiraba junto con los portugueses en contra de los jesuitas para obtener su cuota de indios esclavos, confiado en la unidad de corona entre Castilla y Portugal, sabría en carne propia que las malocas, las “bandeiras “de San Pablo, deseaban algo más que indios, querían la tierra del Guairá para los portugueses. Tarde o temprano borrarían de ese suelo a las poblaciones hispanas de Ciudad Real y Villarica, continuando el avance hasta la zona del río Uruguay, donde había más misiones de los sacerdotes españoles. Luego, entre risas a las que se unieron los tupíes, evocaron atrocidades cometidas por malocas en las que participaron. Itaete deseaba salir ya hacia la Misión, para transmitir las novedades, pero dudaba, el monte incrementaba los peligros durante la noche. No bebieron en exceso los intrusos; terminada la cena, se acostaron a dormir, pero dejaron un guardia que se sentó sobre un tronco, hecho que intranquilizó e inmovilizó al adolescente guaraní. Pasados algunos minutos, el vigía tupí comenzó a husmear el aire y se levantó de golpe, dirigiéndose directo al tacuaral. Itaete se sobresaltó, parecía que la luna llena iluminaba como el sol; apretó el cabo de su cuchillo de caza, regalo del padre José. El tupí se detuvo frente al escondite de Itaete, mirando hacia todas las direcciones, sin ver al escondido, volviendo a su tronco. El guaraní tomó conciencia que a sus pies yacía el pecarí, insectos se juntaban en torno a la herida y a la sangre seca; resultaba imposible que el guardia oliera al animal muerto, era carne fresca todavía, sin embargo otro pensamiento, de terror, lo heló ¿qué ocurriría si un yaguareté olfateaba al pecarí? ¿cómo no se deshizo de él? No temía el muchacho al gran felino, sino al ruido que haría tratando de hacerse de la presa en medio del tacuaral. Pese a la tensión, Itaete dormitaba de tanto en tanto, el recuerdo de la conversación escuchada y el temor a ser descubierto por los maloqueros, que se turnaban en la guardia, o por el gran gato, lo volvían a despertar, entonces oraba. Fuere por el fuego del campamento, fuere por la suerte o fuere por los rezos, no hubo señales de yaguareté.Por fin, apenas la luz del amanecer penetró la copa de los árboles, después de verificar que bajo la enramada reinaba la calma y que hasta el guardia se acostó a dormir, el joven guerrero salió con sigilo de su escondite. No sin pena, dejó al pecarí entre las tacuaras, sería un estorbo. Pese al escaso sotobosque en la zona, decidió caminar despacio, la luz resultaba insuficiente todavía para correr. Se fue alejando del claro, buscaba el amparo de los árboles, controlaba el campamento con el rabillo del ojo. De improviso, captó la figura de un tupí recortada contra la enramada, presto a dispararle con el arco. Hizo un instintivo quiebre de cintura hacia la derecha; la flecha con punta de hueso humano, destinada a su cuello o cabeza, se hundió en el omóplato izquierdo. El dolor fue insoportable, hizo que gritara y trastabillara. El proyectil cayó de la herida por su propio peso, la distancia y hojas en su trayecto, restaron a su potencia. Itaete sintió su tibia sangre deslizarse por la espalda. No se detuvo, comenzó a correr con desesperación, evitando la línea recta. Una segunda flecha silbó en su oído derecho, clavándose en la tierra. El eco de fuertes voces resonó en la selva. Ya no importaba la poca iluminación, iba su vida en la corrida. No tomó respiro, recién con el sol de la media mañana, aminoró la marcha. Se tranquilizó, no lo seguían. Razonó que los intrusos no sabían si él se encontraba sólo o acompañado, ni la distancia a su probable campamento; habrían resuelto acelerar la partida. La hemorragia paró, pero no podía mover el brazo ni la mano; en el hombro se le formó una pelota y el dolor agudo persistía. Al mediodía lo atacó el hambre. Vio el nido de una paloma de monte en la rama de un tajy; con el palo con el que espantó al ave dio vuelta el nido y comió los huevos. Había perdido armas y utensilios en la huida. Un profundo cansancio se le vino encima. Sufría mareos de a ratos y las piernas apenas respondían. Llegó a la misión cayendo la tarde, arrastraba los pies, su estado era lastimoso. Se dirigió a la sacristía, a esa hora los Padres solían estar en el lugar. Para su sorpresa, encontró reunidos a los caciques con los sacerdotes Simón y José, en torno a un tercero, el Padre Antonio, Superior de las Misiones del Guairá. Asombrados y en medio de un repentino silencio, los presentes recibieron al desfalleciente Itaete. El cherubichá más próximo a la puerta, atinó a sentarlo en un banco. Ante la expectante audiencia, relató el joven su aventura, la conversación escuchada y sus protagonistas. Una nueva maloca estaba en camino. venían por San Ignacio y Nuestra Señora de Loreto. El Padre Antonio manifestó que el hecho certificaba que los pedidos de paz y respeto a las reducciones, realizados a las autoridades portuguesas tanto en Bahía como en Río de Janeiro y San Pablo, fueron inútiles. Los españoles habían informado de la inminencia de nuevas “bandeiras” y recomendaban el abandono de las misiones en riesgo, argumentando que las fuerzas disponibles no eran suficientes para defenderlas. Sin embargo, el padre Antonio había ignorado la advertencia hasta el momento. Desconfiaba de un ardid, como ocurrió en el pasado, destinado a que los nativos dejen la seguridad de las reducciones y así los españoles los podían llevar a trabajar en sus haciendas. El relato del valiente Itaete –dijo- daba fe que esta vez las autoridades hispanas no mentían. El aludido, de pronto, se desplomó en su asiento, dormido o desmayado. El Padre Simón ordenó que la neófita Guadalupe, experta en curar heridas, se encargara del muchacho.A partir de esa misma tarde, los preparativos para el éxodo fueron febriles. Doce mil almas de las reducciones de San Ignacio y Loreto, sumadas a refugiados de las arrasadas, emprendieron la marcha hacia el sur. Luego de indecibles dificultades, tan solo cuatro mil arribaron a las costas del arroyo Yabebirí, en la actual provincia de Misiones, donde refundaron los dos pueblos. Antes, para que los dejaran pasar por el río, convencieron a los españoles de Ciudad Real que la “bandeira· venía también por ellos; sortearon los saltos del Guairá y consiguieron el apoyo temporario de la misión de Santa María del Iguazú. En tanto, la poderosa maloca paulista encontró vacías a las misiones de San Ignacio y Nuestra Señora de Loreto sobre el Paranapané, causando la furia de los portugueses, que ocuparon los templos como vivienda e hicieron leña de los retablos. No sabían que un adolescente guaraní, de nombre Itaete, los había burlado; el grupo de exploración calló el incidente, por temor a ser culpadoUna década después, el 11 de marzo de 1641, en las costas del río Uruguay se libró la batalla de Mbororé y la expansión portuguesa por medio de las “bandeiras”, sufrió una gran derrota a manos de los guaraníes, orientados por padres jesuitas y militares españoles. Destacada actuación en este combate le cupo al guerrero Itaete, de la desaparecida reducción de Jesús María del Guairá y sobreviviente del éxodo de San Ignacio, conocía muy bien al enemigo.