Informe de domingo: la Justicia, entre la pandemia y la modernización - El Territorio Misiones

Videollamadas, audiencias virtuales, firma digital, tokken de seguridad, notificaciones electrónicas y despapelización, entre otros, son términos que desde hace un tiempo se incorporaron al lenguaje judicial en Misiones, pero cuyas aplicaciones definitivas se vieron aceleradas como consecuencia del inédito contexto provocado por la emergencia sanitaria y las restricciones dispuestas para enfrentar la pandemia del coronavirus.Como sucedió en todos los ámbitos, las medidas de confinamiento y la denominada “nueva normalidad” derivada de ella provocaron un rotundo cambio en los hábitos de trabajo y el Poder Judicial no fue la excepción. Es más, la situación le significó un desafío aún mayor, ya que en todas las dependencias y de todos los fueros se debieron acelerar procesos de adaptación e implementación de las TIC’s (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para garantizar el servicio de justicia.Fue así que desde marzo, por ejemplo, mediante una acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ), se dispuso el uso de mesas de entrada virtuales mediante correos electrónicos oficiales (Zimbra) en todas las dependencias judiciales, con el objetivo de asegurar que los operadores puedan seguir realizando presentaciones a pesar del cierre de los edificios para evitar la presencialidad y acatar las medidas de confinamiento en los tiempos más duros de la pandemia en la provincia.De la misma forma también, a comienzos de mayo, se dictó la primera sentencia a un imputado mediante el uso de las videollamadas como vía para suplir la presencialidad del debate y no aletargar plazos judiciales.Esa imagen es la descripción gráfica de lo fue la Justicia en tiempos de pandemia en Misiones y de lo que muchos consideran que debe ser el inicio de una nueva era. De un cambio de paradigma.El uso de las TIC’s al servicio de la Justicia es algo que viene siendo impulsado desde hace varios años por el STJ mediante su Secretaría de Tecnología Informática, reestructurada en 2017, pero los procesos de capacitación y el nivel de respuesta o adaptación hasta hoy venía siendo vista de reojo o minimizada por muchos.Lo que hizo la pandemia y, en eso coinciden muchas voces del ámbito que fueron consultadas para este informe de El Territorio, fue traccionar como una especie de “empujón” para que estas nuevas prácticas relacionadas a la digitalización e informatización de actividades judiciales lleguen para quedarse, de forma definitiva y casi obligatoria, porque el contexto sanitario pero también social obliga a aggionarse.Entre los puntos positivos de la situación destacan la despapelización, el ahorro de recursos, la agilización en los trámites y la inmediatez en la atención de reclamos o necesidades.Las bondades, señalan, van desde lo macro a lo más micro. Por ejemplo, realizar audiencias virtuales con detenidos mediante videollamadas evita sus traslados hasta dependencias judiciales, reduciendo gastos y también tiempo. La implementación de las tecnologías y los sistemas especialmente diseñados para el ámbito también permiten un mayor control del funcionamiento de las dependencias y hasta ayudan a eliminar “viejas mañas” de operadores judiciales para retrasar deliberadamente procesos como llevarse expedientes físicos para analizarlos y devolverlos tarde.Para todo ello, también hubo que profundizar capacitaciones y acelerar la entrega de equipamientos, fundamentalmente, en cuestiones vinculadas a potencia de conectividad, tanto en las dependencias judiciales como en las unidades penales de toda al provincia, para asegurar que los mecanismos funcionen adecuadamente y no se transformen en un nuevo factor de mora.En el ámbito de la Justicia penal, por ejemplo, hubo varios casos testigo de la aplicación e innovaciones tecnológicas.Además de la mencionada sentencia dictada el 8 de mayo por el Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, también hubo audiencias de amplicación indagatoria por Zoom, como la que realizó el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú con el soldado Carlos Villar, detenido por el femicidio de Vilma Mercado, o la notificación de la prisión preventiva emitida por forma electrónica desde el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas al temible narco-sicario paraguayo Néstor Fabián “El Negro” Rojas, actualmente detenido en una unidad penal de Ezeiza, Buenos Aires.Justamente, la utilización de las notificaciones electrónicas será obligatoria a partir de septiembre, luego de la reciente acordada 79/2020 firmada por el STJ.Las ventajas del sistema también se vieron reflejadas cuando el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, por ejemplo, mantuvo contacto por videoconferencia con al menos una decena de internos alojados en la Unidad Penal VI de Encausados y Procesados de Miguel Lanús, lo cual sirvió para apaciguar ánimos caldeados por un contexto carcelario que parecía entrar en conflicto a nivel país al comienzo de las medidas de aislamiento y para demostrar también que la Justicia estaba desarrollando formas de trabajo para superar la contingencia y atender los procesos de cada uno de los detenidos sin poner en riesgo los plazos procesales. Eso fue tomado como un mensaje de “acá estamos, no nos olvidamos de ustedes” y -aseguran- funcionó.En materia de resolución de causas, en tanto, un tribunal de Posadas ya lleva más de 45 sentencias dictadas, muchas de ellas mediante la vía de juicios abreviados que en esta nueva etapa fueron tramitados a través de videollamadas, en tanto que los debates presenciales ya regresaron, aunque con cambios que también serán parte de la “nueva normalidad”.El primero en retomar la agenda de debates presenciales en la provincia fue el Tribunal Penal Uno de Eldorado, a mediados de junio, cuando sentó en el banquillo de los acusados a dos brasileños que terminaron siendo condenados a prisión perpetua por el homicidio de un agricultor.Luego, en julio, fue el turno del Tribunal Penal Dos de Posadas con el juicio llevado adelante contra Alberto Gauna, que terminó recibiendo prisión perpetua por el femicidio de su pareja.Los barbijos, el alcohol en gel, el distanciamiento social y las limitaciones de público presente en la sala fueron los factores que caracterizaron el recomenzar de los debates tras la etapa más dura de la cuarentena y que se extenderán por un buen lapso de tiempo.Pero los cambios llegan también a todos los niveles. Mediante el uso de soportes digitales el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, pudo continuar con los exámenes para cubrir nuevos puestos judiciales e incluso fue la primera del país en hacerlo en medio de la pandemia.En líneas generales, la conclusión a la que llegan todos es que “esto llegó para quedarse” y confían en que el contexto haya colaborado para que el Poder Judicial pudiera dar el click que hacía falta.El futuro llegó.