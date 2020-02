Impulsan la creación de un nuevo camping municipal para Posadas

Martes 11 de febrero de 2020 | 21:30hs.

El concejal de Cambiemos Rodrigo De Arrechea, reveló que se propone presentar un proyecto de ordenanza para que se instale un nuevo camping municipal en Posadas, una de las pocas capitales de provincia que carece de espacios verdes preparados para acampar. “Con el auge del turismo interno, la ciudad se está perdiendo de numerosos visitantes”, expresó el edil, refiriéndose al tema.







Como es de público conocimiento, con la elevación de la cota operativa del embalse de Yacyretá -en 2010 llegó a los 82 metros-, el municipio perdió el único camping que disponía, ubicado en la zona de El Brete. Por entonces, no hubo ningún reclamo del municipio.





En 2006, ese camping llegó a albergar a más de 1200 turistas distribuidos en unas 300 carpas. Según estimaciones, la cantidad de turistas que podrían llegar a Posadas para acampar, bien podría duplicar esa cifra. Pero, hasta el momento, no se presentó ninguna iniciativa en ese sentido.



Una década más tarde, en 2017, desde una comisión vecinal se formuló un pedido público para construir un camping en el barrio de Miguel Lanús. Sin embargo, ese planteo no se cristalizó en un proyecto de ordenanza que llegue a tomar estado parlamentario en el Concejo Deliberante.Desde el equipo del edil De Arrechea, señalaron que existen varias alternativas para conseguir un predio en el que pueda recuperarse el camping municipal. Una opción sería la de utilizar terrenos de la Entidad Binacional de Yacyretá en el Acceso Sur de Posadas. Para lo cual, se debería gestionar una suerte de sesión o préstamo de lotes para la instalación del camping. No obstante, no es la única alternativa en estudio. De hecho, también se piensa en el predio del Botánico municipal.“Va a ser uno de mis primeros proyectos de ordenanza. Creemos que la ciudad debe aprovechar el incremento del turismo interno y en particular, de las personas que disfrutan de las actividades al aire libre y de acampar. Actualmente, deben irse al interior de la provincia o al Paraguay, por falta de un camping”, consideró De Arrechea.