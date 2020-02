Gianni Infantino defendió el nuevo rol de Macri en la FIFA

Martes 4 de febrero de 2020 | 23:30hs.

Luego de las repercusiones negativas que tuvo en nuestro país la designación de Mauricio Macri como presidente de la Fundación FIFA, Gianni Infantino lo respaldó públicamente y señaló que "es algo muy positivo que él esté allí".









El presidente de la FIFA dijo no entender el malestar de los dirigentes argentinos al enterarse del nuevo rol de Macri. ""¡Ah, hombre! No entiendo cómo se pueden hacer problemas por esta designación. La Fundación es muy positiva, es algo muy positivo que (Macri) esté allí", afirmó Infantino en diálogo con La Nación luego de participar de los AIPS Sport Media Awards.





"No entiendo que haya problemas por eso. En Argentina siempre hay problemas", agregó el hombre que preside la máxima entidad de fútbol y dejó entrever que no le cayeron muy bien los comentarios que incluso emitieron la Superliga Argentina de Fútbol y la AFA.







Ya en su momento, Infantino había destacado que puso a Macri en ese puesto porque "tiene el perfil ideal para liderar este proyecto, que quiere poner el fútbol al servicio de la sociedad".







La Fundación FIFA se creó en 2018 como entidad independiente respaldada por la FIFA, con el objetivo de contribuir a la promoción de un cambio social positivo.







De los 93 proyectos solidarios anunciados en 2019 con un presupuesto total superior a los tres millones de dólares, la Fundación FIFA solo apoyó a uno en la Argentina y se trata de Asociación Grupo Cre-Arte Argentina, un centro Cultural de San Carlos de Bariloche que participa en la formación e impulso de artistas con discapacidad en situación de pobreza.



Para generar una fuerte imagen en sus acciones, la Fundación también cuenta el apoyo de los ex jugadores que forman parte de las Leyendas de FIFA, que ejercen de embajadores.







La designación de Mauricio Macri como presidente de la Fundación FIFA no fue bien recibida por la mayoría de los dirigentes del fútbol argentino. Los primeros en expresar su malestar fueron Marcelo Tinelli y Rodolfo D'Onofrio, presidentes de San Lorenzo y River. Ambos tildaron esta decisión como "lamentable".







El nuevo presidente de Boca, Jorge Amor Ameal también fue muy crítico. "Tendrían que habernos consultado a todos los clubes y dejar que nosotros tomáramos una decisión. No estoy de acuerdo para nada con su nombramiento", señaló en una entrevista con Radio Nacional.







Por su parte, las autoridades de la Superliga realizaron un breve comunicado en el que manifestaron que ven "con preocupación la reciente designación de Mauricio Macri como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA, cuyo objetivo es contribuir a la promoción de un cambio social positivo".



Su director general es el exfutbolista campeón del mundo Youri Djorkaeff y "su enfoque prioritario es la educación a través del programa Football for Schools, que se lanzó en 2019 y al que la FIFA le asignó un presupuesto de 100 millones de USD", afirma la FIFA en un texto oficial.Otros países sudamericanos también recibieron el apoyo de la Fundación FIFA como Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, pero el eje central es en los países africanos.La Fundación también cuenta con un Programa de Recuperación que apoya a comunidades golpeadas por desastres naturales o eventos inesperados y con un "financiamiento solidario y de emergencia" se ocupa de reparar infraestructuras deportivas que pudieron haber sido dañadas o destruidas.La AFA no se quedó atrás. "La Asociación del Fútbol Argentino, con sorpresa ha tomado conocimiento de la designación del Ing. Mauricio Macri, como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA. Esta información que ha adquirido dominio público en las últimas horas, y teniendo en cuenta nuestro carácter de miembro de la FIFA y la trascendencia de la designación referida, nos impone manifestarnos que la misma es ajena a la voluntad de esta Asociación del Fútbol Argentino, asumiendo por tal razón nuestro deber de juzgar como inapropiada su designación", expresaron.Diego Maradona, entrenador de Gimnasia y emblema del fútbol argentino, fue otra de las figuras que estalló al enterarse de la noticia. "Es increíble que Macri, después de engañar durante 4 años a los argentinos, ahora engañe también a la FIFA", escribió el Diez y agregó: "Aquí sólo dejó hambre y miseria. Después de lo que nos costó zafar del FMI, él nos volvió a endeudar DE POR VIDA. Yo le pido a la FIFA que por favor revea esta decisión, y que le saquen el cargo a este impostor!"El presidente de la FIFA optó no darle lugar a estos reclamos y respaldar a Mauricio Macri en sus nueva función.