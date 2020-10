Fin de la ilusión para Podoroska que cayó ante Swiatek en Roland Garros - El Territorio Misiones

Jueves 8 de octubre de 2020 | 11:35hs.

Se terminó el cuento de hadas para Nadia Podoroska. Iva Swiatek fue un torbellino y casi no dejó jugar a la rosarina, que nunca pudo encontrar el nivel que mostró en los partidos anteriores. Con un gran saque y apoyada en un sólido juego de fondo, la polaca se impuso por 6-2 y 6-1 -en una hora y diez minutos- para llegar a las finales de Roland Garros. Sin embargo, es el comienzo del despegue de Nadia.Podoroska no pudo romper el techo de cristal del tenis femenino argentino en Roland Garros y se queda en la lista de jugadoras que alcanzaron las semifinales: Raquel Giscafré (1974), la leyenda Gabriela Sabatini (1985, 1987, 1988, 1991 y 1992), Clarisa Fernández (2002) y Paola Suárez (2004).La derrota es un golpe duro para Nadia, que tenía muchas ilusiones de llegar a la final del Grand Slam parisino. Sin embargo, nadie podrá quitarle la alegría de haber hecho un torneo espectacular y ser reconocida por todo el mundo del tenis.A partir de la semana próxima, la argentina ocupará el número 48 en ranking, un salto grandísimo si se tiene en cuenta que llegó a este torneo desde la qualy, en el puesto 130.Swiatek, que no perdió un solo set en todo el torneo, jugará la final parisina contra la ganadora del choque entre la estadounidense Sofia Kenin y la checa Petra Kvitova.Iga Swiatek nació en Varsovia, Polonia, el 31 de mayo de 2001. La clasificación de la joven de 19 años a las semifinales de Roland Garros 2020, instancia en la que este jueves enfrentará a la argentina Nadia Podoroska, ratificó que es una de las emergentes más destacadas de la nueva generación de la WTA.Ubicada en el puesto 54 del ránking mundial tras lograr en 2019 su primera temporada como Top 100, viene de ser subcampeona en el torneo de Lugano, el primer gran acercamiento a su primer título en el circuito profesional luego de obtener siete en el nivel ITF entre 2016 y 2018, pero su nombre comenzó a sonar con fuerza en la pasada edición de Roland Garros, en la que llegó a los cuartos de final con apenas 18 años.En su etapa de Junior Iga se coronó campeona del torneo de Wimbledon en singles y de Roland Garros en dobles, además de consagrarse con el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 junto a Kaja Juvan.Iga es entrenada por el extenista polaco Piotr Sierzputowski, su padre es Tomasz Swiatek, exremero olímpico quien compitió en cuádruples sculls en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Se destaca en su biografía que comenzó a jugar al tenis porque su hermana mayor lo hacía y ella quería ganarle, además de que es amante de la música de AC/DC y Pink Floyd.