Festival desde casa - El Territorio Misiones

Lunes 12 de octubre de 2020 | 05:00hs.

Quienes se inscribieron con anterioridad a los talleres además tendrán acceso a las secciones de formación virtual. Desde la organización recordaron que habrá cinco talleres y un MOOC (curso abierto masivo en línea), que será atendido los días del festival y luego quedará disponible en la plataforma.



Ingresando a la web oberaencortos.com podrá registrarse como usuario y sacar los tickets de antemano.También está el catálogo de talleres y otras actividades.

Comienza hoy el 17° Encuentro Internacional de Realizadores Oberá en Cortos, que se extenderá virtualmente hasta el próximo viernes. Cortos, largometrajes, charlas, talleres, cursos masivos y más será lo que se ofrecerá desde la plataforma oberaencortos.com.Si bien muchos extrañarán la sensación de llegar hasta la sede de Oberá, compartir con amigos y todo el ritual que se da en la previa y post de los estrenos, la virtualidad ofrece otras bondades y a su vez, permite que nos encontremos bajo el mismo lema, sin importar tiempo ni espacio.Así, para muchos será la primera vez que presencien el reconocido festival audiovisual.El sitio puesto a punto recientemente, se trata de un innovador sistema digital que cuenta con espacios de exhibición, formación y comunicación, según explicaron Sergio Romero y Gonzalo Prado, integrantes del equipo de Blankspot Storytelling, la productora mendocina que desarrolló la plataforma especialmente para Oberá en Cortos, con el apoyo de Film Andes Cluster Audiovisual Mendoza.Para acceder hay que visitar la página web www.oberaencortos.com y registrarse como usuarios. Con esa inscripción ya se habilita la emisión de tickets para disfrutar de las diferentes actividades programadas en esta edición del encuentro.“Esta herramienta brinda la posibilidad de replicar o reemplazar lo que hubiera sido el festival si no hubiera sido por las condiciones actuales del Covid-19, pero en modalidad virtual. Se aprovechan y agregan todas las posibilidades que brinda la virtualidad”, arrancó explicando Gonzalo Prado.Así, por ejemplo, se mantendrá la dinámica de sacar una entrada para poder ingresar a la sala (virtual), al igual que registrarse para asistir a los ámbitos de charlas y otras propuestas que estarán disponibles a través de la plataforma.Durante las proyecciones también estará habilitada, como opción personal de los usuarios, la posibilidad de chatear con otros asistentes por medio de mensajes de texto.Además, en el caso de los dos estrenos exclusivos de Oberá en Cortos, Embopa, de Aimará Schwieters, y Los errantes, de Irene Franco, serán transmisiones en vivo y los espectadores podrán interactuar con las directoras.Sergio Romero señaló que como el encuentro más allá del acceso a la boletería, a cortos, largometrajes y muestras, es importante registrarse en la citada web a modo de participar de los cinco talleres habilitados y el curso masivo en línea a los cuales también puede inscribirse online”.Por su parte, Matías Njirjak, coordinador general de Oberá en Cortos, remarcó: “Apostamos a desarrollar nuestra propia plataforma, somos uno de los primeros festivales que lo hizo. Eso tiene la ventaja de que cuando termine el encuentro vamos a poder seguir usándola todo el tiempo que queramos, porque la inversión y el desarrollo ya están hechos”.Asimismo, informó que desde la Red de Festivales Audiovisuales de Misiones (Refam) están planificando una programación regular de obras audiovisuales en la plataforma de Oberá en Cortos: “La idea es aprovechar al máximo este sistema, vamos a presentar la propuesta en el transcurso del encuentro”, anticipó.Cuando los usuarios registrados tramiten las entradas en la boletería virtual recibirán por correo electrónico la confirmación y un enlace, a través del cual deberán conectarse en el día y horario en que esté programada la función o actividad.“La virtualidad nos permite ver cosas en asincronía”, destacó Del Prado como otra de las bondades.Así, otra particularidad de la plataforma es que ofrecerá al público la posibilidad de ver películas y muestras de cine on demand durante el festival. Esto quiere decir, fuera del horario pactado de estreno.Se podrá acceder a las películas Los errantes, Embopa, Vuelo a Madrid, El viaje de Tom y a las muestras del programa Cine Joven Comunitario y los festivales Tres Márgenes, Favepp, Cine de No Ficción y Festival Internacional Video Danza y Performance.“El on demand nos da, además, la posibilidad de maratonear. Decir: ‘Bueno veo cuatro, cinco cortos que me quedaron pendientes o un par de largos’”, destacó Romero.