Expectativas en el mercado interno por mayor venta de yerba mate

Martes 14 de abril de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

Desde ayer rige la tercera fase del aislamiento social preventivo y obligatorio y uno de los ejes de esta etapa es la flexibilización de las actividades que podrán volver a operar, respetando los protocolos de higiene y distanciamiento social.

En Misiones, los rubros de yerba mate, acopio de tabaco y té comenzaron a ponerse en marcha. Sobre este punto, hay expectativas en el sector yerbatero, tanto a nivel interno como externo. Según informaron a El Territorio, hubo un aumento en el consumo de yerba mate en el país a raíz del confinamiento. En materia de exportación, que representa el 30% del total producido, se reactivaron los envíos al exterior.

Si bien hay expectativas por la flexibilización de las medidas, apuntan a la recuperación económica, que permitirá mantener el caudal de demanda de una de las principales producciones de la tierra colorada. En este sentido, destacan la apertura de los bancos, que permitirá la normalización de las transacciones. Sin embargo, estiman que la próxima cosecha será menor en kilos como consecuencia de la sequía que aqueja a la región.



Panorama alentador

Semanas atrás empezó la cosecha de yerba y, en sus inicios, hubo un parate durante días por efecto de la cuarentena. Sin embargo, esto cambió con la flexibilización de las actividades consideradas esenciales.

Al respecto, Raúl Karaben, contador y referente del sector yerbatero, contó que hay expectativas por un crecimiento en las ventas de yerba mate dentro del mercado interno. En diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva expresó que “por el coronavirus, cada persona toma su mate de manera individual y eso tendrá repercusión inmediata en el aumento en las ventas para el consumo interno”.

Señaló que eso responde a las medidas de protocolo de higiene lanzadas por la Provincia y la Nación, con el objetivo de reducir al máximo el contacto con otras personas y evitar posibles contagios.

“La yerba es uno de los productos que más se elige en las góndolas”, afirmó. Al mismo tiempo, agregó que “en materia de pago, la hoja de yerba se paga muy bien, incluso a valores mayores que lo laudado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym)”.

En tanto, y por el cierre de los bancos, estimó que habrá demoras para concretar las operaciones bancarias. Con la apertura de las entidades, vaticina que normalizaría en las próximas semanas.

Más tarde refirió sobre el panorama de las cosechas, que retornó días atrás, y expresó que hay complicaciones ante la ausencia de grandes precipitaciones en la región. “Hay una preocupación que pasa por lo botánico, ya que la brotación de yerba no es la esperada por la ausencia de agua. En la gran mayoría de los casos, se espera que no haya una buena cosecha en kilos, y esto es una preocupación para el sector”.

En cuanto a exportación, Karaben detalló: “Lo que se vende al exterior no llega al 30 por ciento del total, y pese a la situación no hay problemas, ya que muchos de los embarques salieron. En los próximos días ya no habrá problemas, y seguirán normalmente las exportaciones a China”.

Por su parte, Sergio Delapierre, director del Inym por los secaderos, dijo a El Territorio que gran parte de los contenedores pudieron ser despachados hacia el exterior y que son pocas las firmas que hasta el momento no pudieron normalizar su situación en materia de ventas. Contó que se observó un crecimiento, cuyos números finales se conocerán a la brevedad.

Luego, agregó: “El mercado interno se está abasteciendo, y esto tiene que ver con que los molinos siguieron funcionando, reforzando los protocolos de seguridad, higiene y distanciamiento. De por sí la cosecha requiere de mucho distanciamiento entre uno y otro trabajador. Aguardamos por la liberación del 100 por ciento de la actividad, que fue lo que manifestó el gobernador Oscar Herrera Ahuad”.



Hacia la recuperación

El titular de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Alejandro Haene, subrayó que una de las prioridades del Estado provincial y nacional es en materia de exportación de agroalimentos, que incluye a la yerba mate, té y tabaco.

“El coronavirus generó incertidumbre en el mercado mundial, pero muchos de los productos de impronta misionera siguen con su actividad. Hay algunos despachos que aguardan su arribo al puerto, pero la demanda sigue”, aseveró. Pero enfatizó que países como Estados Unidos, España e Italia, que fueron los más afectados por la enfermedad mundial, mermaron la demanda de los productos por la crisis sanitaria que se desató en esos países.

“En medio de la pandemia, muchas de las actividades se retomaron. Si bien el foco está puesto en la salud, la importación y la actividad de la yerba siguió. Habrá que atender el caudal de la demanda y evitar que haya acumulación. A un ritmo lento, la economía se recuperará”, consideró.