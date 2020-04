Desarrollan sistema de desinfección de Covid-19 en Misiones

Martes 14 de abril de 2020

Con el objetivo de hacer frente a la pandemia del coronavirus, un grupo de jóvenes de Oberá desarrolló un sistema de desinfección superficial de coronavirus. La iniciativa fue construida en conjunto con el Parque Industrial y de la Innovación de Posadas (Piip) y el Laboratorio Central de la Provincia de Misiones (Lacepmi).

La idea responde a la iniciativa lanzada por el gobernador Oscar Herrera Ahuad hacia los emprendedores de la tierra colorada de unir la tecnología, la ciencia y brindar soluciones creativas. Es por ello que Gerardo von Steiger y Cristian Piatti crearon un dispositivo que permitirá la desinfección inmediata, y que conjuga dispositivos tecnológicos y protocolos con sistemas duales de inactivación viral de superficies, tanto en seres humanos, espacios públicos y grandes ambientes.

Los artefactos, compuestos por dispositivos tecnológicos y protocolos con sistemas duales de inactivación viral de superficie, se fabricarán en el Piip y se ubicarán en sitios estratégicos y de concurrencia de personas, como hospitales, supermercados, aeropuertos, terminales de ómnibus, bancos y sitios de ingresos de pequeños comercios y edificios.

Los dispositivos construidos hasta el momento son los portales X1, X2 y X3, que son artefactos de pasaje de un sistema termográfico que detecta la temperatura corporal, y un sistema fisico-químico que logra una desinfección superficial efectiva en las personas en un lapso reducido. Cada modelo se adecuará de acuerdo a la dimensión del espacio.

Por otra parte, especificaron que los aparatos se encargarán de la desinfección química, basado en un desinfectante no irritante, no tóxico, no corrosivo y que no presenta olor ni sabor. Comentaron que la solución, que se encuentra en fase de registro intelectual, es amigable con el medioambiente. Además, que el líquido posee una acción antiséptica, para combatir el dengue.

“Esperamos que el esfuerzo se vea plasmado en un menor índice de contagio y que nuestras entidades sanitarias puedan contener propiciamente el avance del virus, en el ámbito económico las entidades que cuenten con estos dispositivos lograrán generar una zona segura que contribuirá con la reactivación de consumo, que tanto vamos a necesitar en un futuro inmediato”, precisaron.

Para la concreción de este proyecto, la empresa Free Virus Zone (FVZ) tendrá su planta de producción en el Parque Industrial.