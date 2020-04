Emprendedores se adaptan al contexto y redefinen estrategias para seguir en pie

Son tiempos de cambios. La llegada y expansión del coronavirus en el mundo generó que muchos emprendedores redefinieran sus estrategias para avanzar en medio del parate económico, a raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio y para evitar así la propagación de la enfermedad que aún mantiene en vilo a todo el globo.

Es que en el último mes, los ingresos para muchos fueron escasos. Por ello, muchos emprendedores tomaron a la cuarentena como un período para generar nuevas oportunidades, para revisar algunas ideas y gestionar otras iniciativas. Todas con un objetivo en común, el de sobrellevar el difícil presente que incluye una fuerte baja en la demanda y escaso movimiento económico.

“Se trata de adaptarse al nuevo contexto”, coincidieron los emprendedores consultados por El Territorio, quienes utilizan las herramientas que brindan las redes sociales para visibilizar y gestionar, por ejemplo, pedidos de ropas o de comida. Otros, en cambio, ven una necesidad y diseñaron un delivery de compras en los supermercados, sin que el cliente salga de su casa ya que éstos realizan por ellos ese trabajo.

Seguir pese a todo. Con esa frase, muchos jóvenes buscan movilizar la economía propia y obtener rédito alguno en un tiempo al que definen como difícil e incierto. Reinvención. De eso se tratan las historias que relevó este matutino de emprendedores de la tierra colorada que apuestan al trabajo en tiempos de pandemia y aggiornarse a los nuevos hábitos que ésta generó.

Ideas y redefiniciones totales para evitar incurrir en una drástica decisión: la del cierre definitivo de los negocios.



Un delivery diferencial

Gabriel Balbuena (26) vio en esta crisis una oportunidad. Hace poco más de dos semanas inició un emprendimiento de compra y envío de mercaderías a domicilio. Con lista en mano y con su auto, Gabriel y Ludmila Fretes, socia y amiga, crearon B&F Envíos.

“Somos un servicio de comodidad, ya que ofrecemos a los clientes hacer por ellos las compras y llevarlas a su domicilio, sin que ellos se muevan de su casa”, resumió Gabriel respecto de la iniciativa que surgió previo al confinamiento obligatorio y que cobró vida en el inicio de la segunda fase.

El objetivo, según contó, “es que muchas personas no se expongan al virus ni tampoco tengan que hacer extensas filas para el ingreso a los supermercados”, que algunas veces, dependiendo de la concurrencia, requiere de un mínimo de dos horas para entrar, efectuar las compras y abonar por ella. En cuanto a los principales destinatarios, señaló que apuntan a aquellas personas que carecen de un vehículo y también a los ancianos, quienes integran el grupo de riesgo.

Para ello, indicó que emplea su propio automóvil y que los mandados los gestiona por redes sociales. En este sentido, WhatsApp es la principal aplicación y método de comunicación. También canalizan los pedidos en Facebook e Instagram.

“Nuestra ganancia está en el flete, que dependiendo de la distancia arranca en 100 pesos”, narró el joven, quien explicó que desde que inició el emprendimiento entrega entre dos y tres pedidos de mercadería por un monto mínimo de 1.000 pesos. Sobre la demanda, precisó que gran parte de la demanda deviene de vecinos de los barrios posadeños de Itaembé Miní e Itaembé Guazú. Empero, apuesta a expandir el mercado a otros barrios de la capital y a otros municipios aledaños.

Contó que su amiga y socia se sumó a la iniciativa luego de que ella se quedara sin empleo en medio del contexto económico suscitado por el Covid-19. Para ello, Ludmila también puso a disposición su propio auto y son ambos quienes atienden y llevan los pedidos.

Al ser consultado sobre la diferencia entre su emprendimiento con un motomandado explicó: “El delivery trae algo pequeño. Nosotros hacemos una compra mayorista para que la gente se abastezca por un tiempo. Una moto no te sirve para compras grandes; un auto, sí. Además, nosotros hacemos la compra por el cliente, que nos pasa un listado de la mercadería que desea o solicita, tomamos la compra, hacemos la fila, retiramos el pedido y se lo llevamos a su domicilio. Lo que ofrecemos es brindar al cliente el ahorro de tiempo, del trabajo de irse al supermercado, le damos la comodidad para que siga haciendo la cuarentena. Todo por un precio accesible. Esa es la garantía que buscamos promover y es la esencia de la idea”.

“Siempre me dediqué a generar emprendimientos. Tengo un lavadero de autos y hago trabajos de tapicería. En esta cuarentena no podía quedarme quieto. Considero que cuando ocurre una crisis, aparece o uno crea las oportunidades”, manifestó Gabriel.

Y, ante el panorama a futuro, el joven se mostró optimista, ya que la extensión del aislamiento social hasta el próximo 10 de mayo derivaría en un crecimiento del emprendimiento. “De a poco otras personas ajenas a nuestro entorno piden que hagamos las compras. Ahora algunos de nuestros primeros clientes nos vuelven a solicitar. Apostamos a generar la confianza y la garantía de hacer una buena compra sin que el cliente se mueva de su casa”, indicó.



Una tienda de oportunidades

Progresivamente, algunos rubros regresan a la actividad. La semana pasada, en el marco de la flexibilización de la cuarentena, la Nación autorizó la apertura a los comercios ligados a la venta de indumentaria, aunque las compras únicamente pueden hacerse con envíos a domicilio.

En este contexto, el sector apunta a la readaptación y modificar el hábito de concurrir al local, para ver y gestionar la compra mediante redes sociales.

Al respecto Rodrigo Pawluk (22), propietario de Flamma Shop, un showroom de indumentaria masculina, aseguró que por la pandemia y la imposibilidad de que el cliente efectúe compras en el comercio, debió modificar la estructura laboral, ya que en el último mes no tuvo ventas de manera presencial. Es por ello que reforzó la incursión en redes sociales.

“Empecé levantando pedidos particulares, ya que el 90 por ciento de las compras pasaban por el local. Junté los pedidos y mañana (por hoy) haré la primera tanda de entrega a unos 20 clientes. Y a partir de ahora voy a seguir trabajando y comprar más stock para el mes de mayo”, subrayó en cuanto al trabajo relevado desde el inicio del confinamiento hasta ayer.

Rodrigo aseguró que el trabajo por redes sociales es clave para persistir en el rubro y garantizar ventas. Además de Instagram, implementó la exhibición de los productos en grupos de WhatsApp.

“Tengo dos grupos con más de 400 personas de toda la provincia y parte de Corrientes para darles a ellos información nueva, de los productos de la temporada, e incentivo a que la gente se sume porque allí comparto datos de la indumentaria”, comentó.

En cuanto a la labor en tiempos de confinamiento, contó que decidió realizar un sorteo en Instagram para captar la atención de potenciales clientes y de obtener mayor visibilización y alcance. El resultado: más de 2.000 comentarios y más de 17.000 visitas en tan sólo una semana.

“Tuve mucho trabajo, ya que la gestión en redes sociales requiere de especial dedicación para compartir, subir, editar y definir el contenido que uno va a exhibir. Por día, en promedio, destiné unas seis horas para mantener la marca en presencia en las redes”, señaló el joven comerciante oriundo de Concepción de la Sierra y que inició su proyecto hace más de dos años en la capital provincial.

Ante la decisión de la extensión del aislamiento social dispuesto por el gobierno nacional, Pawluk pensó en una nueva opción para seguir: una tienda virtual.

“Estoy siempre pendiente de lo que hacen las grandes marcas y analizo las opciones que van implementando. Por ahora, pienso que una opción clave para la continuidad de mi trabajo es la tienda online. Es por ello que esta semana comenzaré a coordinar y poner en marcha la iniciativa, que ayudará mucho porque representa una vidriera virtual. Ante la ausencia de un local físico, porque la disposición de Nación así lo establece, en estos días los clientes podrán ver los productos por ese medio. Además, ayuda y mucho porque simplifica la labor. En Instagram uno tiene en promedio diez consultas y cinco pedidos, uno tiene que pasar los detalles, el stock, el talle, las conveniencias para cada uno y la tienda online aglomera ya toda esa información”, detalló el joven.

Más tarde, opinó: “Uno tiene que amoldarse al contexto. En el caso del rubro de la indumentaria, si uno se queda, se va a encontrar con un junio con toda la ropa de invierno sin venderse y la temporada pasa. Uno tiene que adaptarse, bancarse y salir. Si uno se atrasa o no te reinventas rápidamente, se pierde terreno”.

Gastronómicos apuestan a la gestión por redes y al delivery

En algunos establecimientos reforzaron los protocolos de higiene y seguridad.

El rubro gastronómico es sin dudas uno de los más perjudicados de esta etapa. En el afán de vender, toman otras opciones para seguir.

Gonzalo Dahir, propietario de A la Canasta, contó a El Territorio que decidió reforzar el trabajo en el local, con los recaudos higiénicos que exige la coyuntura y con mayor trabajo de los deliverys para concretar las ventas de canastas, empanadas y pizzas, que son los que ofrece el comercio posadeño.

“Disminuyó el volumen de ventas, pero lo que hicimos fue redefinir los modos. Implica reforzar el trabajo en redes sociales, exhibiendo nuestras recetas en Instagram para que la gente de cope. Esto es parte de una idea de humanizar nuestro trabajo y que la gente pueda también entender la situación que estamos viviendo en general”, indicó.

“Es un trabajo intenso el que hacemos con la diseñadora y community manager para difundir nuestros productos, porque es mostrar nuestro trabajo, cómo hacemos una canasta, una empanada”, dijo.

Al mismo tiempo, y para captar nuevos clientes, se brindan descuentos del 15% y 20% en determinados productos según el día.

“Hoy todos buscan vender, el delivery de helados se convirtió en una competencia, por lo que nosotros, que somos el rubro de la producción de alimentos, tenemos que pensar y redoblar las apuestas para seguir con nuestras ventas, con nuevas ideas que siempre vienen”, enfatizó Dahir.

Por otra parte, está el caso de Mentecato Joy, que desde mañana volverá a actividad bajo la modalidad de envío a domicilio de minutas y de bebidas alcohólicas.

Sobre este punto, Fabián Negrete, empresario gastronómico y propietario del tradicional local, dijo que “es una idea de readaptación, de continuar con la actividad pero con el delivery de comida, a lo que sumamos también el delivery de vinos y de todo tipo de bebidas”.

Para ello, ofrecerán el catálogo de productos dentro de la aplicación Degustando, que agrupa a otros comercios del rubro.

“La esencia no cambiará. El objetivo es seguir avanzando, porque es la única opción para continuar y poder solventar los costos fijos que se mantienen y hay personal que tiene que cobrar sus salarios”, comentó. De esta manera, el tradicional pub posadeño apuntará a una modalidad que creció exponencialmente en las últimas semanas y, en este sentido, serán los mismos empleados quienes oficiarán de choferes de los mandados, con el objetivo de preservar el trabajo.

En cuanto al funcionamiento de la iniciativa, dijo que operará de martes a sábados al mediodía y a la noche, y que los pedidos se podrán realizar también por redes sociales.

“Somos optimistas. Queremos seguir posicionados y paliar la situación. Es cuestión de cambiar los modos para continuar, sobre todo, porque no hay certezas de cuánto tiempo durará la pandemia y sus restricciones. Sabemos que el boliche seguirá cerrado. Pero nuestro restaurante sigue con la misma esencia pero con otras modalidad”, concluyó Negrete.

Sobre la aplicación de los protocolos de seguridad e higiene, que exige la emergencia sanitaria por el Covid-19, acotó: “La seguridad y garantía con un cliente es clave. Estoy pensando en la devolución gratuita en el caso de cambios de prendas, porque ahora, según la disposición de Nación, tenemos que manejarnos por mandados. Esta situación le genera a uno mucha incertidumbre, porque hasta que el cliente no confirme si le gustó o no, uno no se queda tranquilo. Eso no pasa cuando uno vende en el local de manera presencial. Pero son los tiempos que nos tocan vivir, por lo que tenemos que repensarnos y seguir ideando ideas, además de ahondar en los medios tecnológicos, que son clave en estos tiempos”.