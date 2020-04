El 75% de las consultas al 0800 son febriles vinculadas al dengue

Lunes 27 de abril de 2020

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

A media mañana del 13 de marzo empezó a funcionar la línea 0800-444-3400 de asistencia médica telefónica. El lanzamiento se dio dos días después de que Misiones entrara en emergencia sanitaria y epidemiológica por brote de dengue y riesgo de coronavirus.

Se trata de una vía de comunicación gratuita que funciona las 24 horas del día y los siete días de la semana. Del otro lado del teléfono atiende un médico que ante la llamada se presenta, da su número de matrícula y arranca a consultar a la persona sobre los motivos que lo llevaron a llamar: síntomas, hace cuántos días los tiene, si visitó zonas de riesgo donde se transmite coronavirus o estuvo en contacto con algún enfermo.

Despejadas esas dudas indicará -no diagnosticará- qué hacer y cómo se debe proceder ante el cuadro que presenta la persona y si es necesario o no acudir a al centro de salud.

La idea de este tipo de consultas remotas es no saturar las guardias de emergencia de hospitales y sanatorios de la provincia y dejarlas disponibles ante situaciones de alta gravedad.

De esta forma, desde su inicio hace más de un mes hasta la actualidad, esas líneas de atención rotativa ya recibieron unas 10.000 consultas por diversas situaciones, según confirmó a El Territorio el responsable del 0800, el médico Daniel Mattivi, que además es director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública.

Precisó que el 75% de las llamadas son por cuadros compatibles con el dengue, enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti.

Fiebre repentina, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, mucho dolor muscular y articular, desgano y rash cutáneo -un brote tipo sarpullido- son los síntomas más comunes que se oyen en las llamadas. Todos signos que se relacionan con la enfermedad arbovirósica.

“Es importante que la gente sepa que el dengue no tiene síntomas respiratorios, cuando uno tiene rinorrea, cuando por la nariz corre agua, tiene tos y disfonía, es imposible tener dengue. Sí a veces el dengue da un poco de dolor de garganta, pero no este cuadro respiratorio que ya separa el caso sospechoso del no sospechoso”, había diferenciado en su momento la infectóloga pediatra Liliana Arce.

En tanto, Mattivi también señaló que el promedio de llamadas es de 200 por jornada y que en los últimos días fueron disminuyendo, no porque haya menos casos sino porque varios municipios instalaron líneas de atención propias y eso descongestionó el 0800.

Por otra parte, también existe un consultorio virtual disponible todos los días de 8 a 20 para pacientes febriles con sospecha de dengue o coronavirus.