En Misiones aún no habilitarán las salidas por esparcimiento

Lunes 27 de abril de 2020

La extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio es un hecho y regirá hasta el próximo 10 de mayo. En esta fase, denominada de segmentación geográfica, se dispuso la prórroga del decreto 297/20 que dio inicio al confinamiento que rige desde el 20 de marzo. Entre otros puntos el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que entró hoy en vigencia, establece en sus artículos la habilitación de una hora de caminata en un radio de 500 metros con fines de esparcimiento, además de la flexibilización de nuevos rubros considerados esenciales para volver a funcionar.

Empero, por decisión del gobernador Oscar Herrera Ahuad, los misioneros no podrán realizar aún la breve salida de esparcimiento, de hasta una hora, que anunció el presidente Alberto Fernández la noche del sábado. En diálogo con El Territorio, el mandatario provincial afirmó: “Caminar todavía no. No están autorizadas las caminatas a 500 metros del domicilio ni las salidas con los chicos. Entendamos que debemos ir ordenados. Veremos cómo nos desenvolvemos con la apertura que hacemos mañana (por hoy) y después vamos decidiendo en la semana. Pero por ahora no”.

La decisión que tomó el gobernador se respalda en lo que explicita el artículo 8 del DNU, que establece que “las autoridades locales dictarán las correspondientes normas reglamentarias y, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán incluso determinar uno o algunos días para ejercer este derecho, limitar su duración y, eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pública”.

Es por ello que Herrera Ahuad decidió postergar por el momento este tipo de actividad.

En la víspera, y a través de su cuenta personal de Twitter, el mandatario aseguró: “Entiendo sobre la necesidad de realizar actividades físicas y de esparcimiento, pero considero que debemos esperar este tiempo de poner en marcha las actividades productivas en forma ordenada y segura”.

También fundamentó su decisión en que “Misiones tiene más de mil personas en aislamiento preventivo producto de su regreso a la provincia en las últimas semanas lo que implica un esfuerzo en su control diario desde la seguridad y lo sanitario y no tenemos capacidad para controlar si una persona salió a caminar a 500 metros de su casa o no cumple con eso, por eso no permitimos la caminata por esparcimiento”.

Se recuerda que las únicas salidas permitidas es para realizar compras en supermercados o tiendas de cercanía, ferreterías y veterinarias. Igualmente, desde el inicio del confinamiento se habilitó la posibilidad del paseo para las mascotas, aunque únicamente en el radio de una cuadra.

En tanto, en el inicio de la segunda fase del aislamiento social preventivo y obligatorio se aprobó la circulación de personas con discapacidad y las comprendidas dentro del colectivo autista, acompañadas por un familiar o un profesional.

De esta manera, Misiones se suma a otras provincias que no permitirán las salidas para esparcimiento, al igual que lo confirmaron Tucumán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

En tanto, al cierre de esta edición, sólo Mendoza autorizó la salida que, según indica la normativa, “es sin alejarse más de 500 metros de la residencia, con una duración máxima de 60 minutos, en horario diurno y antes de las 20”.

Por otra parte, y dentro de lo estipulado en el texto del decreto, será facultad de cada provincia el retorno de algunas actividades, como ocurrirá con siete rubros en Misiones.

Es que, según afirma el artículo 3 del DNU firmado por el presidente Fernández, “los gobernadores y las gobernadoras de provincias podrán decidir excepciones al cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en departamentos o partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé cumplimiento, en cada departamento o partido comprendido en la medida.